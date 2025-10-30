Aktualizacja: 30.10.2025 18:23 Publikacja: 30.10.2025 18:00
Jarosław Kaczyński
Foto: PAP/Grzegorz Momot
„Od godzin przedpołudniowych 29 października 2025 r. PiS znalazł się w wyraźnych komunikacyjnych kleszczach – uformowanych jednocześnie przez obóz rządzący (KO i koalicjanci) oraz przez elektorat Konfederacji i środowiska antysystemowe KKP” – podaje Res Futura, europejski kolektyw analityczny. Wskazuje on też, że informacja WP dotycząca nieprawidłowości przy sprzedaniu działki pod CPK za rządów PiS nie tylko upowszechniła się społecznie (zasięg 55 mln i temat numer jeden w Polsce), ale również mocno uderza w partię Jarosława Kaczyńskiego.
Narracja jest bardzo niekorzystna dla PiS, a w mediach społecznościowych podbijają ją nie tylko zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, ale również Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Czytaj więcej
Seria kontroli poselskich, konferencji prasowych i przesłanie o tym, że rząd Donalda Tuska nie ch...
– Konta związane z Konfederacją i partią Brauna atakują PiS, licząc, że wyborcy PiS przejdą do tych partii, a nie do KO – powiedział w Polsat News Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Kolektyw wskazuje, że komentatorzy w sieci winnych widzą głównie w PiS (Telus, Horała, Kaczyński, Morawiecki) – tak wskazuje 51 proc. komentujących. „Dominuje przekonanie, że to ludzie PiS sprzedali działkę pod CPK przed oddaniem władzy. Najczęściej pojawiają się nazwiska Telus i Horała, z akcentem na strukturę partii jako zorganizowany układ” – czytamy w analizie Res Futury.
PiS zawiesiło już czterech polityków w prawach członków partii, ale formacja przekonuje, że odpowiedzialność za sprawę ponosi rząd Donalda Tuska, który za sprawę zabrał się zbyt późno. Okazuje się, że narracja partii Kaczyńskiego przynosi efekt w mediach społecznościowych.
Czytaj więcej
Ujawniona przez WP afera z działką pod CPK to nie tylko problem wizerunkowy PiS, ale też pytanie...
Część internautów obwinia premiera Donalda Tuska za sprawę z czasów rządów PiS. W mediach społecznościowych duża część komunikatów atakujących KO na temat CPK pochodzi z kont anonimowych lub wspierających PiS. Res Futura wskazuje na manipulację, której w internecie ulegają Polacy w sprawie CPK: „W analizowanej dyskusji widoczna jest obecność kilku charakterystycznych wzorców manipulacyjnych. Najczęściej występującym mechanizmem jest przerzucanie winy i fałszywa symetria, gdzie PiS i KO są przedstawiane jako równie odpowiedzialne, co rozmywa konkretną odpowiedzialność. Uderzająca jest powtarzalność fraz (np. „działka została sprzedana 1 grudnia”), co może świadczyć o mechanicznej amplifikacji przekazu. Część komentarzy wykorzystuje język przesady i hiperboli („kradzież szczególnie zuchwała”), co podbija emocje, ale zniekształca fakty”.
Wahnięcia w sieci były do tego stopnia duże, że najpierw głównym winowajcą był minister rolnictwa z czasów PiS Robert Telus, ale już później Donald Tusk, a obecnie szala znowu przechyliła się na niekorzyść PiS za sprawą ataków z kont prawicowych, nieprzychylnych PiS i skrajnie prawicowych.
Sprawa pokazuje kilka istotnych problemów PiS, których partia nie miała wcześniej.
Formacji Jarosława Kaczyńskiego pali się grunt pod nogami. Partia jest coraz słabsza w internecie, mimo że walczy o narzucenie narracji. Jedną z osób, które odpowiadały nieoficjalnie za komunikację partii w sieci był Dariusz Matecki, który obecnie ma problemy z prawem. Również sprawa zatrzymania przez CBA Pawła M., byłego wiceministra w rządzie PiS i zarzuty dla Zbigniewa Ziobry są komentowane w sieci negatywnie dla opozycji. Obrona partii jest coraz bardziej agresywna i polega na manipulacji, co wykazują raporty Res Futury.
Problemy nawarstwiają się, a mechanizmy obronne słabną, na czym zyskuje KO. Pokazują to kolejne sondaże. Jednak zabójczym zagrożeniem dla PiS może być coraz większy przepływ elektoratu do innych ugrupowań. – Konfederacja i partia Brauna są największym zagrożeniem dla narracji PiS i razem z KO biorą PiS w kleszcze komunikacyjne. PiS ma strategiczny problem komunikacyjny: co dalej zrobić ze swoją komunikacją w mediach społecznościowych? Młodego wyborcę prawicowo-konserwatywnego Konfederacja i partia Brauna odcinają od PiS – podsumował problem PiS w Polsat News Michał Fedorowicz.
Partia Jarosława Kaczyńskiego miała zyskiwać politycznie dzięki konwencji programowej w Katowicach, ale dzisiaj to afera związana z CPK, flagowym projektem PiS, jest głównym tematem politycznym. Sondaże pokazują, że PiS traci poparcie, a trend utrwala się, podobnie jak prowadzenie Koalicji Obywatelskiej i coraz silniejsza pozycja partii Grzegorza Brauna.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
