PiS próbuje odwrócić role. Mówi o kompromitacji Donalda Tuska w sprawie CPK

W środę do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) udali się politycy PiS – Paweł Jabłoński, Jan Kanthak i Krzysztof Ciecióra. To próba wyjścia z politycznej defensywy. – Sprawa CPK wygląda w ten sposób, że przed chwilą nasi posłowie wyszli z kontroli poselskiej w KOWR i wydobyli akt notarialny transakcji tej działki, z którego jasno wynika, że interes Skarbu Państwa został zabezpieczony: działkę można odkupić po cenie sprzedaży. Cała narracja rządu jest więc nieprawdziwa, dodatkowo obecny szef KOWR wprowadził w błąd opinię publiczną, a cała operacja ma na celu usprawiedliwienie braku działań rządu Tuska w sprawie CPK. Przez dwa lata nie zrobiono nic, by działkę odzyskać, a rząd Tuska stracił już te dwa lata, bo transakcja jest możliwa tylko przez pięć lat, czyli do 2028 r. Ciężko sobie wyobrazić, by po takiej kompromitacji szef KOWR nie podał się do dymisji – mówi „Rzeczpospolitej” Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik PiS.

W przesłaniu polityków PiS pojawia się wręcz hasło „afera Dawtony” i zarzut o wyciszanie całej sytuacji przez obecny rząd w zamian za finansowe wsparcie tej firmy dla Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej.

Politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że mają nadzieję na odwrócenie ról. Według nich nowe informacje sprawiają, że długofalowo sprawa może mocno uderzyć w Koalicję Obywatelską. A co z podejrzeniami wobec polityków PiS? Ma się nie skończyć tylko na zawieszeniu. Sprawa ma być dalej wyjaśniana – albo poprzez specjalny zespół partyjny, albo indywidualnie.

Stracony efekt kongresu PiS w Katowicach

Poza demonstracją 11 października w sprawie migracji dla PiS startem przygotowań do wyborów parlamentarnych w 2027 r. miał być kongres programowy w Katowicach. Nasi rozmówcy twierdzą, że liczyli przede wszystkim na efekt wewnątrz partii i początek rozmów o programie, ale PiS na pewno liczył też na nagłośnienie kongresu w mediach. Wybuch sprawy działki pod CPK przerwał jednak dyskusję medialną o kongresie i pomysłach, które w jego trakcie padły. – CPK i zatrzymanie byłego wiceministra przez CBA oznaczają że PiS znalazł się w defensywie. Ta konwencja, która została przeprowadzona z dużym rozmachem, została już całkowicie „zniwelowana”. Bez wątpienia to jeden z gorszych momentów dla PiS w ostatnich miesiącach – mówi „Rzeczpospolitej” dr Bartłomiej Machnik z Akademii WSB Warszawa. I dodaje: – Koalicja Obywatelska za to jest teraz w ofensywie. Dużo zależy od tego, jak politycy PiS wytłumaczą sprawę CPK i jaką opowieść wokół niej zbudują. Ale PiS ma teraz ograniczone pole manewru.