Aktualizacja: 26.10.2025 18:27 Publikacja: 26.10.2025 17:14
Kaczyński zapowiada objazd gmin. I dalsze prace nad programem
Foto: PAP/Art Service
Katowice, ostatni weekend października. Dwa lata po wyborach parlamentarnych. W nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, tuż obok Spodka trwa konwencja. Ponad 100 paneli, wiele wątków, dyskusje na różne tematy. Wśród gości politycy z pierwszych stron gazet i portali, eksperci, dziennikarze. Networking w przerwach i „część nieoficjalna” wieczorami. Pozornie konferencja jakich wiele w Polsce w jesiennym sezonie. Różnica – pierwsze i ostatnie przemówienie wygłasza prezes PiS Jarosław Kaczyński, a samo wydarzenie organizuje PiS. Nie ma tym razem rzędu rządowych limuzyn podjeżdżających pod MCK. Ale nazwiska mniej więcej takie same – od Kaczyńskiego przez Mateusza Morawieckiego po Zbigniewa Ziobrę i ich wiernych ludzi.
W tle rozmów 2027 r.. PiS w weekend zaczęło dyskusje o własnym programie przed kolejnymi wyborami. Podobnie jak w 2015 r. i 2019 r. konferencja programowa pod kierownictwem prof. Piotra Glińskiego odbyła się w sercu Śląska. Cel: nie tylko dyskusja o kierunkach i programie, nie tylko spotkanie ludzi myślących podobnie, nie tylko mobilizacja, ale też pokazanie kontrastu z PO, która w weekend oficjalnie zmieniła się w Koalicję Obywatelską. – My rozmawiamy o tym, jak zmienić Polskę, a PO tylko o sobie – powtarzali niemal do złudzenia w kuluarach i w mediach społecznościowych politycy PiS. Tyle że partia Kaczyńskiego nie jest tą samą partią idącą po władzę jak w lipcu 2015 r., czy jeszcze nie do końca zużytą partią władzy w lipcu 2019 r. Przed nią zasadnicze pytania, na które w Katowicach nie było jeszcze odpowiedzi.
Czytaj więcej
Jeśli konwencję zjednoczeniową PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej potraktować jak wczesny prol...
Dwudniowy kongres zaplanowano na piątek i sobotę. Sobotnie wydarzenia zaczęły się od akcentu, który przyciągnął najwięcej uwagi mediów z Warszawy i polityków KO. W panelu o „reformie mediów publicznych” wystąpił były prezes TVP Jacek Kurski, a panel prowadziła posłanka PiS Joanna Lichocka. Kurski rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia tego, jak jego zdaniem doskonale było za jego czasów w TVP. To spotkało się nawet z reakcją prowadzącej, domagającą się pomysłów na przyszłość. A Kurski stał się wdzięcznym tematem dla Donalda Tuska, który kilka godzin później wykorzystał jego obecność w Katowicach podczas przemówienia w Warszawie.
Niektórzy politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy pomstowali wręcz na obecność Kurskiego w panelu, który „przykrył” w mediach setki innych dyskusji, m.in. o bezpieczeństwie, polityce społecznej czy podatkach. Ale jego obecność dobrze ilustruje zasadnicze dylematy, które ma partia Kaczyńskiego przed wyborami w 2027 r., bo nawet w PiS nikt nie łudzi się, że odbędą się wcześniej.
Po pierwsze, czy gołębie czy jastrzębie mają nadawać ton kampanii? Symbolem twardej opcji i kursu bliżej Konfederacji jest Przemysław Czarnek. Wypowiedź Kaczyńskiego sprzed kilku dni o tym, że on jeszcze „pewnie będzie premierem” rozpala partyjne szeregi. Druga opcja to Mateusz Morawiecki. On sam i jego ludzie byli bardzo widoczni w trakcie konferencji. Być może Kaczyński wybierze synergię między tymi podejściami. Symbolem stał się prowadzony przez Pawła Szefernakera (z szefem gabinetu Nawrockiego każdy w Katowicach chciał zdjęcie) panel „premierowski” z Beatą Szydło, Mateuszem Morawieckim, Mariuszem Błaszczakiem i Joachimem Brudzińskim. Czyli przedstawicielami różnych frakcji, którzy zgodnie rozmawiali o rządzeniu i o tym, jak wygrywać wybory.
Drugi zasadniczy dylemat wyłaniający się z dyskusji w Katowicach to pytanie, na co ma postawić PiS? Prowadząca jeden z paneli Beata Szydło zaczęła od słów, że czas na poszukiwanie „nowego 500 plus”. W wydanej przy okazji konferencji dokumencie były wiceminister Bartosz Marczuk postuluje np. bon mieszkaniowy – 100 tysięcy na zakup mieszkania przy trzecim i kolejnym dziecku. Wśród innych pomysłów znalazł się nawet dochód podstawowy w wysokości 500 zł. Na razie to tylko luźne propozycje, a nie oficjalny program PiS. Do jego powstania wiedzie jeszcze długa droga.
Z drugiej strony – przygotowany przez Janusza Kowalskiego i Jacka Sasina (obydwaj we frakcji antymorawieckiej) pomysł „AI Tax” radykalnie upraszczający – przy użyciu AI – rozliczenie podatków przez przedsiębiorców i wprowadzający automatyzację tego procesu. Kaczyński zresztą do tego pomysłu nawiązał w swoim wystąpieniu, co było ewidentnym ukłonem w stronę wyborców wolnościowego skrzydła Konfederacji. I przedsiębiorców nadal pamiętających kontrowersyjny „Polski Ład”.
Trzeci dylemat dotyczy tego, jak PiS ma odzyskać wyborców i sięgnąć po nowych. Metody są sprawdzone: prezes PiS zapowiedział szeroki objazd Polski - wszystkich gmin aż do wyborów. I kolejne, mniejsze już konwencje programowe, które mają doprowadzić do przyjęcia nowego programu przed 2027. Wyzwaniem jest dotarcie do młodych ludzi, którzy skłaniają się raczej ku Sławomirowi Mentzenowi, Adrianowi Zandbergowi i Grzegorzowi Braunowi. Na to pytanie też w Katowicach nie było odpowiedzi. – Ale był przynajmniej początek rozmowy. Efekty przyjdą – mówi nam rozmówca z władz partii.
Czytaj więcej
Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia postulat Konfederacji związany z współpracą z PiS, który...
Równolegle do kongresu PiS w tym samym MCK trwał w sobotę festiwal włóczki. Jedno jest pewne i sam Kaczyński sobie z tego zdaje sprawę: Samym nawijaniem PiS do władzy nie wróci. Pytanie, na ile będzie w stanie zmobilizować do walki swoich polityków, którzy jeszcze niedawno byli u władzy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Katowice, ostatni weekend października. Dwa lata po wyborach parlamentarnych. W nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, tuż obok Spodka trwa konwencja. Ponad 100 paneli, wiele wątków, dyskusje na różne tematy. Wśród gości politycy z pierwszych stron gazet i portali, eksperci, dziennikarze. Networking w przerwach i „część nieoficjalna” wieczorami. Pozornie konferencja jakich wiele w Polsce w jesiennym sezonie. Różnica – pierwsze i ostatnie przemówienie wygłasza prezes PiS Jarosław Kaczyński, a samo wydarzenie organizuje PiS. Nie ma tym razem rzędu rządowych limuzyn podjeżdżających pod MCK. Ale nazwiska mniej więcej takie same – od Kaczyńskiego przez Mateusza Morawieckiego po Zbigniewa Ziobrę i ich wiernych ludzi.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Uważam, że Koalicja Obywatelska nie utrzyma się przy władzy po roku 2027 - stwierdził prof. Antoni Dudek, odnosz...
Rosjanie mają „jedną wielką przewagę nad Zachodem, a szczególnie Europą: są gotowi walczyć” – ocenił w rozmowie...
Prokurator skierował do sądu 21 października akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie p...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
„Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby Andrzej Duda odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce?” - takie pyt...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas