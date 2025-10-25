Rzeczpospolita
PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska się zjednoczyły. Tusk: Dobro zwycięża zło, ale musi być silne

W południe ruszyła konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, która rozpoczęła proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. - Dziś łączymy nasze siły, bo wiemy, że podobnie jak w październiku 2023 r., nic nie jest rozstrzygnięte. Poprosiłem, żeby nasze zjednoczenie odbyło się w dzień, w którym nasi przeciwnicy zastanawiają się, jak nas podzielić - powiedział podczas wydarzenia premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej w ATM Studio w Warszawie

Premier Donald Tusk przemawia na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej w ATM Studio w Warszawie. Podczas wydarzenia zainicjowany zostanie proces stworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską.

Ada Michalak

W sobotę – zgodnie z zapowiedziami – zebrała się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której ruszył proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniona ma zostać nazwa nowej partii, a także jej logo. Po zarejestrowaniu zmian w statucie PO wybrane zostaną władze ugrupowania.

Donald Tusk na konwencji PO: Nie pozwólmy, by Polskę ogarnęła fala pogardy i nienawiści

Jako pierwszy głos podczas konwencji zabrał Donald Tusk. – Dziś chcę powiedzieć kilka słów prawdy, o co tak naprawdę nam chodzi. Dobitnej prawdy, która czasem jest zagłuszana. Wiemy, jak ważną i rzadką dziś rzeczą jest zdolność mówienia prawdy, nazywania rzeczy po imieniu – powiedział szef rządu. – Widzę dziś tutaj nasze koleżanki – poseł Filiks, europoseł Adamowicz. Wiecie, co czuję, gdy mówię: „mówmy prawdę”. Nie chcemy, by znowu wróciła fala pogardy i nienawiści – dodał Tusk. Premier zauważył także, że „jako pierwsi po wielu latach w 2023 r. postanowili nazywać rzeczy po imieniu”. – Udało nam się zjednoczyć wielu ludzi. Ci, którzy stają po stronie dobra, nie muszą być bezsilni – stwierdził polityk. 

Donald Tusk zacytował również słowa Jana Pawła II. – Wszyscy znamy i kochamy słowa naszego papieża „zło dobrem zwyciężaj”, ale polityka to nie romantyczny idealizm. Dobro zwycięża zło, ale musi być silne – powiedział. 

Szef rządu podczas swojego przemówienia wspomniał też o szefie Nowoczesnej oraz szefowej Inicjatywy Polskiej. – Mam dziś wielkie uznanie dla pani Nowackiej i pana Szłapki, dla siebie też w jakimś sensie, bo w trójkę zdecydowaliśmy się na rzecz niełatwą. Kawał dorosłego życia poświęciliśmy na pracę nad naszymi ideami. Dziś się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni – podkreślił premier. 

Jak stwierdził Tusk, „z reguły mamy do czynienia z wyborami czarno-białymi”. – Dziś łączymy nasze siły, bo wiemy, że podobnie jak w październiku 2023 r., nic nie jest rozstrzygnięte. Poprosiłem, żeby nasze zjednoczenie odbyło się w dzień, w którym nasi przeciwnicy zastanawiają się, jak nas podzielić – powiedział. – Każdy ma czasem tę pokusę, żeby powiedzieć: „co ten Kaczyński chrzani, coś się staruszkowi pomyliło”, bo on widzi we Francji głównego wroga. Ktoś by mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi. Zło ma dzisiaj wymiar geopolityczny. Trudno niektórym przyjąć do wiadomości, że tu się toczy gra bardzo serio. Nie na złośliwości, tylko czy Polska obroni swoją suwerenność i drogę do dobrobytu, którą idzie od ponad 30 lat – dodał. - Można by sądzić, że gdyby PiS odzyskał władzę, to fortyfikacje, setki kamer, tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej chcieliby postawić na granicy Polski z resztą Europy. Na zachodzie, a nie na wschodzie – podkreślił. 

- Oni naprawdę – nie tylko Kaczyński – opublikowali jakieś genialne tezy o tym, jak Rosja musiała zaatakować Ukrainę, bo zgniły Zachód do tego doprowadził. To pan Wildstein wymyślił. To są ich oficjalne dokumenty i papiery. Oni naprawdę na siłę szukają coraz częściej usprawiedliwienia dla agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. (...) Jesteśmy zagrożeni przez tych, którzy w Niemcach, Francuzach, Holendrach widzą większe zagrożenie, niż ze strony Rosji. Im się to nie wymsknęło, to jest model zbudowany w całej Europie – powiedział Donald Tusk. 

Głos – obok premiera i szefa PO Donalda Tuska – podczas konwencji zabrać mają także szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, którzy mają otrzymać stanowiska we władzach centralnych nowego ugrupowania. 

Zjednoczenie bez czwartego filaru KO – Zielonych

Do zjednoczenia Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i PO miało dojść już wcześniejszą jesienią, ale sprawę opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a potem negocjacje, zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostatecznie „zielone światło” połączeniu ugrupowań dał w zeszłym tygodniu zarząd Platformy Obywatelskiej. – To się stanie, ale nie wiadomo kiedy. Nawet nie ma osoby odpowiedzialnej za rebranding, a musimy to dopiąć, bo publicznie już ogłosiliśmy, że dojdzie do połączenia i zmiany – mówił na początku października „Rzeczpospolitej” jeden z europosłów, jeszcze z Platformy Obywatelskiej.

Informację na temat połączenia trzech ugrupowań w jedno na początku września ujawniło TVN24.

W połączeniu partii nie wziął udziału czwarty filar KO, czyli Zieloni. Formacja wciąż będzie współpracować z KO, ale z własnego sztandaru nie zrezygnuje. W Parlamencie Europejskim oba ugrupowania należą do innych rodzin politycznych (PO do Europejskiej Partii Ludowej, a Zieloni są częścią Europejskich Zielonych). W połowie października Zieloni wybiorą nowe władze, a po kongresie zdecydują o dalszej współpracy z KO.

