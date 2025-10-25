W sobotę – zgodnie z zapowiedziami – zebrała się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której ruszył proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniona ma zostać nazwa nowej partii, a także jej logo. Po zarejestrowaniu zmian w statucie PO wybrane zostaną władze ugrupowania.

Reklama Reklama

Donald Tusk na konwencji PO: Nie pozwólmy, by Polskę ogarnęła fala pogardy i nienawiści

Jako pierwszy głos podczas konwencji zabrał Donald Tusk. – Dziś chcę powiedzieć kilka słów prawdy, o co tak naprawdę nam chodzi. Dobitnej prawdy, która czasem jest zagłuszana. Wiemy, jak ważną i rzadką dziś rzeczą jest zdolność mówienia prawdy, nazywania rzeczy po imieniu – powiedział szef rządu. – Widzę dziś tutaj nasze koleżanki – poseł Filiks, europoseł Adamowicz. Wiecie, co czuję, gdy mówię: „mówmy prawdę”. Nie chcemy, by znowu wróciła fala pogardy i nienawiści – dodał Tusk. Premier zauważył także, że „jako pierwsi po wielu latach w 2023 r. postanowili nazywać rzeczy po imieniu”. – Udało nam się zjednoczyć wielu ludzi. Ci, którzy stają po stronie dobra, nie muszą być bezsilni – stwierdził polityk.

Donald Tusk zacytował również słowa Jana Pawła II. – Wszyscy znamy i kochamy słowa naszego papieża „zło dobrem zwyciężaj”, ale polityka to nie romantyczny idealizm. Dobro zwycięża zło, ale musi być silne – powiedział.

Szef rządu podczas swojego przemówienia wspomniał też o szefie Nowoczesnej oraz szefowej Inicjatywy Polskiej. – Mam dziś wielkie uznanie dla pani Nowackiej i pana Szłapki, dla siebie też w jakimś sensie, bo w trójkę zdecydowaliśmy się na rzecz niełatwą. Kawał dorosłego życia poświęciliśmy na pracę nad naszymi ideami. Dziś się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni – podkreślił premier.