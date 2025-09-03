Aktualizacja: 03.09.2025 16:52 Publikacja: 03.09.2025 15:31
Liderzy trzech partii współtworzących Koalicję Obywatelską: Donald Tusk (PO), Adam Szłapka (Nowoczesna) i Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska)
Foto: PAP/Paweł Supernak
Do połączenia partii, na czele których stoją premier Donald Tusk (Platforma Obywatelska), rzecznik rządu Adam Szłapka (Nowoczesna) i minister edukacji narodowej Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) miałoby, według informacji stacji, dojść jesienią.
Według doniesień TVN24, fuzja mogłaby nastąpić pod koniec października lub w połowie listopada. „Termin kongresu zjednoczeniowego nie jest jeszcze dokładnie ustalony.” – czytamy. W tekście zaznaczono, że „jest chęć”, żeby oficjalnie do połączenia doszło 15 października, czyli w rocznicę wygranych przez obecną władzę wyborów parlamentarnych z 2023 r., jednak ma to zależeć od sytuacji w rządzie, a żadna dokładna data nie jest znana.
Czytaj więcej
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Czy Nowoczesna i Inicjatywa Polska dołączą do Platformy Obywatelskiej? A może Platforma, Nowoczesna i IP w pełni się zjednoczą, tworząc nową partię? Szczegóły planowanej konsolidacji nie są znane. TVN24 zauważa, że decydująca może być sprawa subwencji partyjnych (w tym scenariuszu dwie mniejsze partie dołączyłyby do PO). Stacja podała też, że Szłapka i Nowacka mają otrzymać funkcje wiceprzewodniczących nowej formacji.
To nie pierwsze doniesienia o tym, że jedna z głównych sił politycznych w Polsce ma zmienić szyld. W czerwcu ubiegłego roku głośno było o tym, że przy okazji połączenia z frakcją Zbigniewa Ziobry (Suwerenną Polską) Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego miała, według tych doniesień, otrzymać nazwę Biało-Czerwoni (do czego ostatecznie nie doszło).
– Mówi się o tym, o pewnym rebrandingu Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że (zmiana nazwy PiS – red.) może być brana pod uwagę – komentował wówczas jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który sceptycznie podchodził do sprawy. – Nie jestem do końca przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość jako nazwa powinno odejść do przeszłości – mówił.
Czytaj więcej
Różnimy się z prezydentem w wielu sprawach, bo nie popieram przyjętej przez niego polityki liberu...
Platforma Obywatelska powstała w 2001 r., była tworzona przez osoby związane z Unią Wolności, Kongresem Liberalno-Demokratycznym i Akcją Wyborczą Solidarność jako ugrupowanie liberalne gospodarczo i konserwatywne światopoglądowo. Głównymi założycielami tej partii byli ówczesny marszałek Sejmu Maciej Płażyński (zginął w katastrofie smoleńskiej), wcześniejszy kandydat na prezydenta Andrzej Olechowski oraz Donald Tusk, wówczas wicemarszałek Senatu. Ta trójka zyskała w mediach miano „trzech tenorów”.
Platforma – w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym – rządziła Polską w latach 2007-2015. Przez większość tego okresu na czele rządu stał Tusk, a przez nieco ponad rok – Ewa Kopacz, obecna wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Szefem PO początkowo został Płażyński, który jednak po dwóch latach rozstał się z partią – w 2003 r. na czele PO stanął Tusk. Z czasem partia zmieniała charakter i stawała się coraz bardziej socjalliberalna.
Czytaj więcej
Premier Jerzy Buzek wykonał ruch, którego skutków nie przewidział – na ministra sprawiedliwości m...
By zwiększyć swoje szanse w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, Platforma, która w 2015 r. straciła władzę na rzecz PiS, zawiązała z politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowoczesnej i Zielonych koalicję wyborczą, czyli Koalicję Europejską. Z jej list do PE dostali się m.in. byli premierzy w przeszłości należący do PZPR – Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz i Leszek Miller.
Koalicja Europejska została zawiązana tylko na jedne wybory, jednak Platforma i Nowoczesna (które już przed wyborami samorządowymi w 2018 r. nawiązały współpracę w komitecie Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) wraz z Zielonymi oraz Inicjatywą Polską zawiązały w 2019 r. Koalicję Obywatelską. Wszystkie te formacje w wyborach w 2019 r. i 2023 r. wprowadziły posłów do Sejmu, startując pod szyldem KO. W 2023 r. KO utworzyła koalicję rządzącą wraz z PSL, Polską 2050 i Lewicą, nazwaną przez liderów tych formacji „koalicją 15 października”.
Czytaj więcej
Jeżeli nie rozwiniemy przemysłu zbrojeniowego, to będziemy mieli permanentnie deficyt budżetowy,...
Kandydatką Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2020 r. była początkowo Małgorzata Kidawa-Błońska, jednak potem zastąpił ją wiceszef PO Rafał Trzaskowski, który o urząd prezydencki ponownie – i ponownie bez powodzenia – ubiegał się także w 2025 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Już wkrótce Karol Nawrocki spotka się w Białym Domu z przywódcą USA Donaldem Trumpem. To pierwsza wizyta zagrani...
Różnimy się z prezydentem w wielu sprawach, bo nie popieram przyjętej przez niego polityki liberum veto. Jednak...
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Nie mamy przekonania, aby rząd Donalda Tuska, placówka nadzorowana przez Bogdana Klicha i MSZ chciały, aby wizyt...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas