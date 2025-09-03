To nie pierwsze doniesienia o tym, że jedna z głównych sił politycznych w Polsce ma zmienić szyld. W czerwcu ubiegłego roku głośno było o tym, że przy okazji połączenia z frakcją Zbigniewa Ziobry (Suwerenną Polską) Prawo i Sprawiedliwość zmieni nazwę. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego miała, według tych doniesień, otrzymać nazwę Biało-Czerwoni (do czego ostatecznie nie doszło).

– Mówi się o tym, o pewnym rebrandingu Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że (zmiana nazwy PiS – red.) może być brana pod uwagę – komentował wówczas jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który sceptycznie podchodził do sprawy. – Nie jestem do końca przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość jako nazwa powinno odejść do przeszłości – mówił.

Historia Platformy Obywatelskiej. Od „trzech tenorów” do „koalicji 15 października”

Platforma Obywatelska powstała w 2001 r., była tworzona przez osoby związane z Unią Wolności, Kongresem Liberalno-Demokratycznym i Akcją Wyborczą Solidarność jako ugrupowanie liberalne gospodarczo i konserwatywne światopoglądowo. Głównymi założycielami tej partii byli ówczesny marszałek Sejmu Maciej Płażyński (zginął w katastrofie smoleńskiej), wcześniejszy kandydat na prezydenta Andrzej Olechowski oraz Donald Tusk, wówczas wicemarszałek Senatu. Ta trójka zyskała w mediach miano „trzech tenorów”.

Platforma – w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym – rządziła Polską w latach 2007-2015. Przez większość tego okresu na czele rządu stał Tusk, a przez nieco ponad rok – Ewa Kopacz, obecna wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Szefem PO początkowo został Płażyński, który jednak po dwóch latach rozstał się z partią – w 2003 r. na czele PO stanął Tusk. Z czasem partia zmieniała charakter i stawała się coraz bardziej socjalliberalna.