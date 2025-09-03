Aktualizacja: 03.09.2025 15:18 Publikacja: 03.09.2025 14:36
Władysław Kosiniak-Kamysz i Karol Nawrocki
Foto: PAP
Dobrze, że dochodzi do tej wizyty. Jesteśmy bardzo proamerykańscy, bo Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo. Polska jest żelaznym sojusznikiem, jak mówią nasi amerykańscy partnerzy. Jesteśmy też dobrym reprezentantem Europy za oceanem, bo łączymy Unię Europejską z USA. Mamy do tego wszelkie predyspozycje, bo po pierwsze jesteśmy silnym państwem w UE, co pokazują wyniki gospodarcze, a do tego rola Polski i jej miejsce na mapie – to wszystko sprawia, że jesteśmy kluczowym partnerem nie tylko jako indywidualne państwo, ale właśnie jako reprezentant Wspólnoty. Druga kwestia to relacje militarne, wojskowe, współpraca przemysłów zbrojeniowych i kontrakty, które mamy zawarte na kluczowy sprzęt. To obrona powietrzna w programie „Wisła”, Patrioty, HIMARS-y, Abramsy, F-35 czy Apache. A trzecia kwestia to obecność amerykańskich żołnierzy w regionie. I myślę, że to będzie bardzo ważny temat. To powinna być wręcz kluczowa kwestia podczas rozmów prezydentów.
Dwukrotnie w ostatnich miesiącach spotykałem się z sekretarzem obrony USA Pete’em Hegsethem. Chyba jako jedyny minister obrony państw NATO miałem takie spotkania aż dwa razy. Do tego dochodzą relacje premiera Sikorskiego z Marco Rubio, o czym świadczy choćby ich wtorkowe spotkanie. Więc widać, że wbrew temu, co twierdzą nasi oponenci, nasze relacje międzyrządowe na odpowiednich poziomach są ponadstandardowe.
Mówił, że są bardzo zadowoleni z warunków i z tego, jak Polska podchodzi do ich obecności. Bo my podchodzimy inaczej niż Niemcy.
Mamy trzy główne państwa, w których obecność wojsk amerykańskich jest istotna. 37 tys. żołnierzy w Niemczech, ok. 13 tys. we Włoszech i ok. 10 tys. w Polsce. Jesteśmy więc jednym z liderów pod tym względem, ale my też płacimy za to, że możemy czuć się bezpiecznie i partycypujemy w kosztach utrzymania amerykańskich żołnierzy. I to nas różni od Niemiec.
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej
Nawet Pete Hegseth raz zażartował, że może tych żołnierzy u nas być więcej. Jak zostaną w podobnym wymiarze, to myślę, że wszyscy będziemy mieć z tego dużą satysfakcję. To jest ważne zadanie również dla prezydenta Nawrockiego. My ze swej strony zrobiliśmy wszystko, żeby przekonywać, pokazywać, jak ważna jest ta obecność i że jesteśmy żelaznym sojusznikiem. Zresztą ciekawe są opinie think tanków amerykańskich pokazujące Polskę jako absolutnie modelowego sojusznika. I że warto inwestować w nasz kraj, ponieważ rozumiemy potrzeby bezpieczeństwa dzisiejszego świata. Wyprzedziliśmy koniunktury. 5 proc. PKB na obronność przyjęte przez NATO Polska już realizuje. Wszystkie państwa zobowiązały się, że będą to robić dopiero w 2035 r. Rozbijamy to tak: 3,5 proc. na twarde działania militarne, 1,5 proc. na infrastrukturę itp. Więc jesteśmy absolutnym liderem.
Poznaliśmy się tak naprawdę w momencie, kiedy obejmował urząd. Chyba przedtem tylko raz miałem sposobność przez chwilkę z nim porozmawiać, a już po wyborach odbyliśmy rozmowę przygotowującą do przejęcia zwierzchnictwa nad armią. Teraz widujemy się dość często na uroczystościach, bo sierpień był w nie bogaty. Na początku września widzieliśmy się na Westerplatte. Ja wyciągam rękę do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Uważam, że to jest strategiczne partnerstwo pomiędzy różnymi ośrodkami władzy dla Polski. Nie wolno tego zniszczyć. Udało mi się to wypracować z prezydentem Andrzejem Dudą. Musi to się udać również teraz, bo to jest racja stanu. Tu nie chodzi o politykę, tylko o patriotyzm. Możemy się różnić i różnimy się w wielu sprawach, bo nie popieram polityki liberum veto przyjętej przez prezydenta. Jednak w sprawach bezpieczeństwa na razie ta współpraca układa się dobrze.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki i Donald Tusk spotkali się przed wylotem polskiego prezydenta do Waszyngtonu. Czy...
Myślę, że w zakresie bezpieczeństwa – tak. Że to jest jednak ewidentne, gdzie jest wróg, a gdzie jest sprzymierzeniec i na kogo możemy liczyć. Co trzeba robić tu, w Polsce: transformacja, modernizacja, zwiększenie wydatków, budowa silnego społeczeństwa, ale też siła sojuszy. To są trzy filary: silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo.
Tu jest pewna zmiana w porównaniu z prezydentem Dudą. Tak mi się wydaje, oceniając wcześniejsze wypowiedzi, ale może to był czas kampanii… Zdaję też sobie sprawę, że miejsce, w którym się dzisiaj znajduje prezydent Nawrocki jest inne niż trybuna podczas kampanii wyborczej. I mam nadzieję, że w tej kwestii zobaczymy jednak przemianę.
Bo wsparcie dla Ukrainy jest absolutnie strategiczne. Ja wiem, jakie są emocje. Sam je mam. Wiele osób często jest wkurzonych na to, jak widzi młodych Ukraińców, którzy mają obowiązek służby wojskowej, a jednak nie pojechali na Ukrainę. Nie chcieli się nawet zgłosić do Legionu Ukraińskiego formowanego w Polsce po to, żeby zachęcić Ukraińców do służby wojskowej. Ten pomysł Ukrainy okazał się, moim zdaniem, niepowodzeniem. Ale ponad tymi emocjami, które, powtarzam, mnie też nie są obce, jest coś ważniejszego. Coś, co jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Każdy dzień zużywania się Rosji na polu walki to jest jeden dzień więcej, a może dwa dni więcej, bo to może tak trzeba liczyć na przygotowanie Polski, Europy i NATO. I tego nie wolno zmarnować, trzeba to zagospodarować.
Dlatego nie rozumiem weta do ustawy w sprawie Ukraińców. Nie chodzi o 800+, bo w tej kwestii rząd sam przygotowuje ustawę. To tylko zasłona dymna, bo w opinii publicznej dużo lepiej jest to odbierane niż zablokowanie Starlinków. My i inne państwa NATO zobowiązaliśmy się, że będziemy pomagać Ukrainie, że poniesiemy pewien koszt, który naprawdę jest konieczny. I myślałem, że z naszymi oponentami w parlamencie, z PiS-em, będziemy w tej kwestii mieć wspólne zdanie. Bo oni też taką politykę realizowali, gdy rządzili. Nie wiem, co się zmieniło. Czy to chęć przypodobania się panu Braunowi tak ich zmieniła?
Tak, bo mamy w Polsce dobre zrozumienie, czym jest Rosja. To też podkreślają nasi sojusznicy bardzo często, mówiąc: „Wy rozumiecie Rosję lepiej niż my, dlatego warto was słuchać”. Niestety nie chciano tego robić, bo po wybuchu wojny w 2014 roku uwierzono Rosji po raz kolejny... Ta wiara okazała się złudna. Wiemy, jak to się skończyło. Dzisiaj mamy sytuację, w której musimy Ukrainę przeciągać na Zachód. Bo najgorszym scenariuszem, absolutnie najgorszym, szczególnie dla Polski, byłaby zmiana nastawienia Ukraińców z prozachodniego na powrót do nastawienia promoskiewskiego.
Władysław Kosiniak-Kamysz
Lider PSL, wicepremier i minister obrony narodowej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dobrze, że dochodzi do tej wizyty. Jesteśmy bardzo proamerykańscy, bo Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo. Polska jest żelaznym sojusznikiem, jak mówią nasi amerykańscy partnerzy. Jesteśmy też dobrym reprezentantem Europy za oceanem, bo łączymy Unię Europejską z USA. Mamy do tego wszelkie predyspozycje, bo po pierwsze jesteśmy silnym państwem w UE, co pokazują wyniki gospodarcze, a do tego rola Polski i jej miejsce na mapie – to wszystko sprawia, że jesteśmy kluczowym partnerem nie tylko jako indywidualne państwo, ale właśnie jako reprezentant Wspólnoty. Druga kwestia to relacje militarne, wojskowe, współpraca przemysłów zbrojeniowych i kontrakty, które mamy zawarte na kluczowy sprzęt. To obrona powietrzna w programie „Wisła”, Patrioty, HIMARS-y, Abramsy, F-35 czy Apache. A trzecia kwestia to obecność amerykańskich żołnierzy w regionie. I myślę, że to będzie bardzo ważny temat. To powinna być wręcz kluczowa kwestia podczas rozmów prezydentów.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Nie mamy przekonania, aby rząd Donalda Tuska, placówka nadzorowana przez Bogdana Klicha i MSZ chciały, aby wizyt...
Polska deportuje tylko ułamek tych, którzy powinni opuścić nasz kraj. W rejestrze osób niepożądanych jest już 31...
Ministerstwo nauki nie znało przeszłości właścicieli łódzkiej placówki, którą w poniedziałek ujawniła „Rzeczposp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas