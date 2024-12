Koniec miesiąca miodowego. Co Ukraińcy myślą o Polsce i Polakach?

– W interesie Polski leży to, aby sąsiad pozostał nam przychylny. Nie należy przedkładać własnych interesów ponad wizerunek, ale jeżeli stosunek do Polski będzie się pogarszał, zmniejszymy sobie pulę narzędzi, za pomocą których możemy je realizować – przestrzega dr Adamski. – Ale wydaje mi się, że trudno będzie utrzymać poziom pozytywnych emocji z 2022 roku. Możemy użyć porównania do związków międzyludzkich: ludzie zakochują się, a później następują problemy dnia codziennego, czasem konflikty. I nie oznacza to nic złego: to kolejne etapy. Ukraińcy nie patrzą już na Polaków przez różowe okulary – kontynuuje.

Centrum Mieroszewskiego zaznacza, że postawy Ukraińców się pragmatyzują, dlatego najwięcej ankietowanych postrzega dziś Polaków jako sąsiadów (70 proc.), co w porównaniu z określeniami takimi jak sojusznicy, przyjaciele i bracia (odpowiednio: 31, 20 i 5 proc.) jest neutralne. Niezmiennie zresztą badani wskazują na dobre sąsiedztwo jako pożądaną w przyszłości formę stosunków polsko-ukraińskich (49 proc. w 2024 roku, 51 w 2023 i 40 w 2022; to każdorazowo mniej więcej o połowę większa grupa niż entuzjaści sojuszu lub konfederacji).

Rosjanie starają się wbić klin między Polaków i Ukraińców

Centrum Mieroszewskiego zapytało Ukraińców, co myślą na temat teorii, że Polska chciałaby zająć zachodnią Ukrainę: 60 proc. uważa, że to zdecydowane kłamstwo, ale zdaniem 30 proc. coś w tym może być, a 4 proc. przyjmuje twierdzenie za prawdziwe. Do 20 proc. – z 6 w 2022 roku i 11 w kolejnym – wzrosła liczba badanych, którzy odpowiadając na pytanie, o to, dlaczego Polska pomaga Ukrainie, wybrali opcję „Uważa część ziem za swoje” (pierwszym wyborem – 72 proc. – wciąż pozostaje to, że Polacy uważają Rosję za swojego wroga i czują się przez nią zagrożeni, a drugim współczucie i dobre stosunki z sąsiadem – 31 proc., czyli o 4 pkt proc. więcej niż dwa lata temu).

– Rosyjska propaganda prowadziła do pogłębienia kryzysu. Specjaliści z wojska i służb prowadzą wojnę kognitywną – mają rozpracowany tzw. kod sieciowy danego narodu. W przypadku relacji polsko-ukraińskich wystarczy podsycać ukryte lęki i kompleksy występujące po obu stronach. Rosjanie starają się wbić klin między Polaków i Ukraińców i działania w tym celu prowadzą na długo przed 2022 rokiem. Nasycając media społecznościowe podejrzeniami, że Polacy mogliby chcieć odzyskać zachodnią Ukrainę, zasiali ziarno, które przynosi dziś rezultaty w postaci podejrzenia, że „coś w tej sprawie jest na rzeczy” – wyjaśnia dr Agnieszka Bryc.

Nie potrafimy się chwalić

Uczestników badania zapytano również o to, który z europejskich krajów najbardziej pomógł Ukrainie pod względem wojskowym i humanitarnym. Zdaniem 34 proc. Ukraińców to Wielka Brytania. Na drugim miejscu (29 proc.) uplasowały się Niemcy. Polska (23 proc.) jest trzecia (dla porównania: kolejny kraj to Francja z 3 proc.).