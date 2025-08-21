Aktualizacja: 21.08.2025 06:51 Publikacja: 21.08.2025 04:05
Lato 2025, ale wszystko wskazuje, że także cały ten rok będzie bardzo korzystny dla branży lotniczej w Polsce. Większość naszych lotnisk, zwłaszcza te, które napędzają statystyki, notuje dwucyfrowe wzrosty. Zadowolony z wyników jest również LOT. A jeśli spojrzymy na rezerwacje w biurach podróży, to wszystko wskazuje, że i początek jesieni nie da powodów do narzekań.
Ta sytuacja nie dziwi ekspertów z rynku. – Statystyczny Polak lata średnio 1,6 razu w roku. A 40 proc. Polaków nadal nie leciało samolotem ani razu – wskazuje Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
– Polacy coraz chętniej podróżują za granicę już nie tylko na wakacje, ale również planują krótsze, obejmujące weekend wypady, co doskonale ilustrują statystyki ruchu pasażerskiego. Znajduje to również odzwierciedlenie w naszej siatce połączeń. Oprócz kierunków biznesowych, PLL LOT uruchomiły ostatnio kilka kierunków właśnie z myślą o ruchu turystycznym – Saloniki, Malta, Teneryfa, czy startujący w ostatnim tygodniu października Marrakesz są tego doskonałym przykładem. Dostrzegamy również potencjał z portów regionalnych – z Krakowa w chwili obecnej latamy aż do sześciu miast, włączając w to najnowsze połączenie do Paryża-Orly. Z kolei dzięki ogłoszonemu niedawno połączeniu z Gdańska do Stambułu mieszkańcy Pomorza nie tylko zyskają bezpośredni lot, ale dzięki współpracy z Turkish Airlines również dostęp do siatki połączeń naszego partnera ze Star Alliance – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.
Skończył się kryzys w Modlinie wywołany przez Ryanaira, który ostatecznie podpisał nową umowę dziesięcioletnią. Ale i tak przestał być tam monopolistą. Do podwarszawskiego portu, po 13 latach wrócił Wizz Air, który zapowiada 11 kierunków, a od sezonu zimowego pojawi się tam Air Arabia. Dzięki temu port po głębokim spadku wkrótce powróci na ścieżkę wzrostu. Kłopoty nadal ma Radom, co nie jest zaskoczeniem.
– Lipiec potwierdził tempo, jakiego dawno w Europie nie widzieliśmy: 2,43 mln obsłużonych pasażerów i rekordowe wypełnienie na poziomie 86,4 proc. Jesteśmy na ścieżce do blisko 24 mln pasażerów w 2025 r. W godzinach szczytu operujemy już na granicy przepustowości, ale pasażerowie są obsługiwani sprawnie, a Lotnisko Chopina utrzymuje ścisłą czołówkę europejskiej punktualności. Co równie ważne, popyt na podróże z i do Polski pozostaje wyjątkowo silny – to czytelny sygnał potencjału naszego kraju. Dlatego realizujemy program modernizacji Chopina i wzmacniamy zaangażowanie PPL w projekt CPK, który zapewni Polsce kolejną fazę wzrostu i bezpieczną przepustowość na lata – mówi Marcin Danił, członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych.
W I półroczu 2025 to jednak Kraków będzie najszybciej rosnącym średniej wielkości lotniskiem w Unii Europejskiej. I nic się nie zmieniło.
– Lipiec okazał się rekordowy. Lotnisko obsłużyło imponującą liczbę 1 278 890 pasażerów.A piątek 18 lipca 2025 będzie dla nas dniem wyjątkowym. Tego dnia z naszych usług skorzystało aż 46 206 osób, to historyczny rekord dzienny– mówi Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.
Na krakowskich Balicach największym popytem cieszą się loty Ryanaira do Rimini (+212 proc.) i Triestu (+198 proc.). Ale i LOT ma się czym pochwalić, bo zainteresowanie podróżami do Nowego Jorku zwiększyło się o 157 proc. w porównaniu z rokiem 2024.
Kraków stał się także polskim centrum podróży na Bliski Wschód. Można stamtąd polecieć nie tylko do Dubaju, ale także do Abu Zabi, Szardży, Kuwejtu i Rijadu.
Nie spełniły się pesymistyczne prognozy przewidujące, że wraz z ostrym wyhamowaniem amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, pogorszą się również wyniki Rzeszowa-Jesionki. Nic takiego nie ma miejsca. Lipiec 2025 roku przyniesie podkarpackiemu portowi najlepszy miesięczny wynik w dotychczasowej historii pod względem liczby obsłużonych podróżnych. W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2025 ruch wzrósł o 17 proc. Najszybciej rośnie tam ruch czarterowy, który od początku roku zwiększył się aż o 21 proc.
– Lipiec potwierdził, że połączenia czarterowe są siłą napędową naszego ruchu w sezonie letnim. Coraz więcej mieszkańców makroregionu wybiera podkarpackie lotnisko jako pierwszy punkt swojej wakacyjnej podróży – mówi Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów. I wskazuje, że sierpień także wygląda intensywnie i może przynieść wynik zbliżony do lipcowego. Wakacyjne połączenia nie znikną także we wrześniu do Edynburga.
Lotnisko w Gdańsku może się poszczycić „jedynie” wzrostem o ponad 12 proc. Dobre są też wyniki finansowe spółki. – Idziemy zgodnie z planem. To, co sobie założyliśmy, realizujemy. Pod koniec roku będziemy mieć na pewno ponad 7 milionów pasażerów, choć za wcześnie jeszcze, by mówić jak dużo ponad siedem. Za nami pierwsza połowa roku. Ta gorsza połowa. W ostatnich latach silnikiem napędowym dla gdańskiego lotniska były loty czarterowe, a one na większą skalę zaczęły się w czerwcu – mówi Tomasz Kloskowski, prezes gdańskiego lotniska.
Tak dobre wyniki tłumaczą przede wszystkim dobra sytuacja gospodarcza Pomorza, koniunktura w portach morskich, w branży offshore, rozbudowa terminali portowych i przygotowania do realizacji elektrowni jądrowej. – To gospodarka generuje ruch lotniczy. Przyjeżdżają na Pomorze projektanci, konsultanci, inżynierowie i ludzie szeroko związani z biznesem – wskazuje Tomasz Kloskowski.
Wrocławskie lotnisko odnotowało rekord wszech czasów jeszcze przed wakacjami. – Jeszcze nigdy w historii Port Lotniczy Wrocław nie przekroczył tak szybko granicy dwóch milionów pasażerów. To efekt naszej siatki połączeń. Tylko w letnim rozkładzie oferujemy 11 nowości. Lotnisko rośnie w każdym aspekcie, co nas bardzo cieszy, szczególnie biorąc pod uwagę rozbudowę, którą jesteśmy w stanie realizować pomimo rekordowo dużego ruchu pasażerskiego – uważa Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.
Wzrostem może pochwalić się katowickie lotnisko. – Wynik za lipiec był nawet lepszy od naszej prognozy. Ruch nadal będzie rósł, nie tylko w krótkim, ale także w długim okresie. Wizz Air już zapowiedział powiększenie swojej bazy w Pyrzowicach. Od wiosny przyszłego roku doda do niej siódmy samolot i uruchomi sześć nowych tras – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport.
