Dlaczego już teraz Ryanair nie wróci z połączeniami, jakie wcześniej zlikwidował w mazowieckim porcie? – Bo nie mamy dosyć samolotów, chociaż sytuacja w Boeingu wyraźnie się poprawia – mówi O’Leary.

Jacek Kowalski, p.o. prezesa lotniska w Modlinie, jest przekonany, że realizacja umowy zapewni lotnisku rentowność. A lotnisko stanie się centrum taniego latania dla Polski centralnej.

Foto: Paweł Krupecki

Ryanair nie miał alternatywy dla lotniska w Modlinie

– To było kwestią czasu, kiedy Ryanair skończy z fochami na Modlin – mówi Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. – Po pierwsze, opłaty po podwyżce wciąż są na poziomie niższym niż w wielu portach regionalnych. Po drugie, przewoźnik może – jak to zawsze ma w zwyczaju – grymasić na poziom stawek, ale osiągnięte w przeszłości ponad 3,4 mln pasażerów dowodzi, że ludzie to lotnisko „kupili”. Po trzecie, zwolnione przez Ryanaira miejsce zaczynają zajmować inni, a skoro minister Maciej Lasek publicznie mówił o Wizz Air, to to byłby kolejny przełom, z pewnością zależny od przywracania kolejnych uziemionych samolotów do ruchu – tłumaczy Furgalski.

Słychać jeszcze jeden argument, który mógł Irlandczykom pomóc w decyzji: to potencjalna możliwość administracyjnego podziału ruchu w województwie mazowieckim, o czym coraz częściej wspomina Ministerstwo Infrastruktury. – Jest za wcześnie, by bać się administracyjnego podziału, bo to trudna i czasochłonna procedura, więc to raczej nie przesądziło – ocenia Furgalski. – Myślę, że oprócz dogadania się odnośnie do warunków finansowych nie bez znaczenia jest odblokowanie rozbudowy Modlina, która, mam nadzieję, zostanie sprawnie przeprowadzona do 2027 r. – wskazuje.

Jeszcze inne powody stojące za decyzją Ryanaira widzi Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego, ze szwajcarskiego ch-aviation. – Ryanair lubi twierdzić, że cała siła negocjacyjna jest po jego stronie, bo jak w mieście A nie dostanie zniżek, to się przeniesie do miasta B. To oczywiście prawda, że w warunkach ograniczonej dostępności nowych samolotów i przy niskich kosztach tej linii, popyt na loty przewyższa podaż i Ryanair faktycznie może stawiać warunki – uważa. Jego zdaniem, ta zasada bezbłędnie działa w przypadku mniejszych miast. Natomiast w ostatecznym rozrachunku linia doskonale wie, że popyt też nie jest niewyczerpany. – Warszawa jest na tyle atrakcyjnym rynkiem, że Ryanair może co prawda z niego zrezygnować, ale nie znajdzie aż tylu tak atrakcyjnych alternatyw – uważa Dominik Sipiński. Zresztą i sam Michael O’Leary nie ukrywa, że Polska jest dla Ryanaira jednym z najbardziej obiecujących rynków.