Ważna zmiana w PKP Intercity. Bilet na pociąg kupimy ze znacznie większym wyprzedzeniem

Narodowy przewoźnik ma dobrą wiadomość dla pasażerów, którzy planują swoje podróże z wyprzedzeniem. Od grudnia PKP Intercity wydłuży przedsprzedaż biletów na połączenia krajowe nawet do 4 miesięcy. Wcześniej można je było nabyć tylko z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Publikacja: 28.11.2025 20:34

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

PKP Intercity ogłosiło ważną zmianę, która ułatwi życie wielu podróżnym. Dotychczas przewoźnik umożliwiał zakup biletów na pociąg tylko z 30-dniowym wyprzedzeniem, co znacznie utrudniało planowanie na przykład wakacyjnego czy świątecznego wyjazdu. Teraz ma się to zmienić.

Jak poinformowało w piątek PKP Intercity, od 3 grudnia bilety na pociągi kategorii EIC (Express Intercity) oraz EIP (Express Intercity Premium – Pendolino) będzie można nabyć nawet 120 dni przed planowanym przejazdem. Dotyczy to połączeń krajowych. Przewoźnik tłumaczy, że pozwoli to na zagwarantowanie sobie miejsc w preferowanym pociągu, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego.

Bilety na PKP Intercity kupimy nawet 4 miesiące wcześniej

PKP Intercity wyjaśniło w komunikacie, że bilety będą dostępne w różnych okresach przedsprzedaży, dostosowanych do zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury zmian rozkładu jazdy. 3 grudnia pasażerowie mają mieć możliwość zakupienia biletów na przejazdy aż do 7 marca, z kolei od 6 lutego – 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe – zostanie uruchomiona sprzedaż na połączenia do 13 czerwca.

Narodowy przewoźnik przypomina, że bilety można nabyć w kasach na dworcach, w aplikacji PKP Intercity oraz w serwisie e-IC.

To już drugi raz w ostatnim czasie, kiedy PKP Intercity postanowiło wydłużyć przedsprzedaż biletów – ogłoszone pod koniec października zmiany dotyczyły jednak połączeń międzynarodowych. Osoby jadące z Polski koleją do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Czech czy Litwy mogą już kupić bilety nawet 180 dni przed wyjazdem. Przewoźnik zaznacza jednak, że w przypadku Ukrainy zasady pozostają takie same – bilety można kupić jedynie z 20-dniowym wyprzedzeniem.

Źródło: rp.pl

Firmy PKP InterCity

