PKP Intercity ogłosiło ważną zmianę, która ułatwi życie wielu podróżnym. Dotychczas przewoźnik umożliwiał zakup biletów na pociąg tylko z 30-dniowym wyprzedzeniem, co znacznie utrudniało planowanie na przykład wakacyjnego czy świątecznego wyjazdu. Teraz ma się to zmienić.

Reklama Reklama

Jak poinformowało w piątek PKP Intercity, od 3 grudnia bilety na pociągi kategorii EIC (Express Intercity) oraz EIP (Express Intercity Premium – Pendolino) będzie można nabyć nawet 120 dni przed planowanym przejazdem. Dotyczy to połączeń krajowych. Przewoźnik tłumaczy, że pozwoli to na zagwarantowanie sobie miejsc w preferowanym pociągu, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu pasażerskiego.

Bilety na PKP Intercity kupimy nawet 4 miesiące wcześniej

PKP Intercity wyjaśniło w komunikacie, że bilety będą dostępne w różnych okresach przedsprzedaży, dostosowanych do zaplanowanych przez zarządcę infrastruktury zmian rozkładu jazdy. 3 grudnia pasażerowie mają mieć możliwość zakupienia biletów na przejazdy aż do 7 marca, z kolei od 6 lutego – 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe – zostanie uruchomiona sprzedaż na połączenia do 13 czerwca.