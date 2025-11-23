Aktualizacja: 23.11.2025 13:47 Publikacja: 23.11.2025 12:47
26 listopada żaden samolot nie wystartuje, ani nie wyląduje na jakimkolwiek belgijskim lotnisku
Foto: REUTERS/Yves Herman
To efekt trzydniowego strajku generalnego, który zacznie się już 24 listopada. Będzie to dziewiąty protest zorganizowany przez belgijskich związkowców. Mocno uderzy także w transport lotniczy, chociaż zgodnie z obowiązującym prawem powinien on zostać wyłączony z protestów jako usługa rządu federalnego.
Jak na razie wiadomo, że w najbliższą środę, 26 listopada, ani ze stołecznego lotniska Zaventem, ani z obsługującego Brukselę Charleroi nie odleci ani jeden samolot. Nie ma w rozkładzie także lądowań, z wyjątkiem lotów ratunkowych. Zarządy obu portów tłumaczą decyzję o wstrzymaniu operacji koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, co jest niemożliwe z powodu znaczących braków personelu – podała Belgian News Agency.
W oświadczeniu, jakie wydało brukselskie lotnisko, jego zarząd tłumaczy, że w sytuacji strajku nie jest w stanie zapewnić normalnego funkcjonowania portu. „W żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie zagwarantować rozkładowych startów i lądowań”. Nie będzie m.in. możliwości zapewnienia prawidłowej kontroli bezpieczeństwa, obsługi bagażu i rejestracji pasażerów – czytamy w lotniskowej informacji.
Wiadomo, że z tego powodu odwołanych zostanie ponad 200 lotów, w tym obie środowe rotacje LOT-u z Warszawy oraz rejsy Brussels Airlines.
Na lotnisku Charleroi zakłócenia rozciągną się na wszystkie trzy dni strajku. Już od poniedziałku na drogach dojazdowych do tego portu, dokąd latają przede wszystkim niskokosztowe linie lotnicze, mają pojawić się blokady. Będą kłopoty z dojazdem publicznymi środkami transportu, a loty będą znacznie opóźnione.
„Trzeba się przygotować na poważne opóźnienia, więc pasażerowie powinni dostosować się do tej trudnej sytuacji” – czytamy w komunikacie podbrukselskiego lotniska. Należy też oczekiwać, że linie lotnicze w najbliższych godzinach zaczną kontaktować się z pasażerami, których podróż do Brukseli w tym tygodniu może okazać się skomplikowana bądź niemożliwa. Niewykluczone, że lot Ryanaira z Modlina na Charleroi w niedzielę wieczorem będzie ostatnim niezakłóconym rejsem w najbliższych dniach.
Ten protest ma jednak znacznie szerszy wymiar. W poniedziałek, 24 listopada, staną także koleje. Protest potrwa przez całe trzy dni. We wtorek niedostępne będą jakiekolwiek usługi świadczone przez państwo, w tym transport publiczny. Wywóz śmieci zostanie mocno ograniczony.
W najbliższą środę cała Belgia stanie na dobre, chociaż niejasne jest jeszcze, czy do protestu dołączą także placówki oświatowe i czy będą nieczynne jeden dzień, czy też przez cały czas trwania protestu. Zastrajkują nawet służby więzienne, a udział w proteście rozważają także policjanci. W walońskiej części kraju, gdzie położona jest Bruksela, zamknięte będą sklepy. We Flandrii niektóre supermarkety mogą pozostać otwarte, chociaż ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta.
Rząd ze swojej strony zapewnia, że zrobi wszystko, aby zapewnić usługi alternatywne.
Związkowcy z central ABVV-ACV, FGTB-ABVV oraz CGSLB-ACLVB zgodnie wzywają rząd do zaprzestania „demontażu systemu ochrony społeczeństwa”. Chodzi im o reformy, jakie planuje rząd w sytuacji pogarszającej się kondycji finansów publicznych. Ich przeprowadzenie będzie miało wpływ na wysokość przyszłych emerytur, zarobki Belgów oraz ich warunki pracy.
Tym razem nie są już planowane demonstracje w stolicy, jak to było podczas październikowego protestu, kiedy na ulice wyszło ponad 100 tysięcy związkowców.
