Wiadomo, że z tego powodu odwołanych zostanie ponad 200 lotów, w tym obie środowe rotacje LOT-u z Warszawy oraz rejsy Brussels Airlines.

Na lotnisku Charleroi zakłócenia rozciągną się na wszystkie trzy dni strajku. Już od poniedziałku na drogach dojazdowych do tego portu, dokąd latają przede wszystkim niskokosztowe linie lotnicze, mają pojawić się blokady. Będą kłopoty z dojazdem publicznymi środkami transportu, a loty będą znacznie opóźnione.

„Trzeba się przygotować na poważne opóźnienia, więc pasażerowie powinni dostosować się do tej trudnej sytuacji” – czytamy w komunikacie podbrukselskiego lotniska. Należy też oczekiwać, że linie lotnicze w najbliższych godzinach zaczną kontaktować się z pasażerami, których podróż do Brukseli w tym tygodniu może okazać się skomplikowana bądź niemożliwa. Niewykluczone, że lot Ryanaira z Modlina na Charleroi w niedzielę wieczorem będzie ostatnim niezakłóconym rejsem w najbliższych dniach.

Protest obejmie całą Belgię

Ten protest ma jednak znacznie szerszy wymiar. W poniedziałek, 24 listopada, staną także koleje. Protest potrwa przez całe trzy dni. We wtorek niedostępne będą jakiekolwiek usługi świadczone przez państwo, w tym transport publiczny. Wywóz śmieci zostanie mocno ograniczony.

W najbliższą środę cała Belgia stanie na dobre, chociaż niejasne jest jeszcze, czy do protestu dołączą także placówki oświatowe i czy będą nieczynne jeden dzień, czy też przez cały czas trwania protestu. Zastrajkują nawet służby więzienne, a udział w proteście rozważają także policjanci. W walońskiej części kraju, gdzie położona jest Bruksela, zamknięte będą sklepy. We Flandrii niektóre supermarkety mogą pozostać otwarte, chociaż ostateczna decyzja jeszcze nie została podjęta.