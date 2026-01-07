Rzeczpospolita
Ekonomia
Jeśli możesz, nie podróżuj. Zachodnia Europa przegrywa z zimą

Lotnisko Schiphol w Amsterdamie się poddało. W środę, 7 stycznia, rano odwołało ponad 700 lotów, 60 proc. z planowanych. Zła sytuacja jest też we Francji, Niemczech i Danii. Prognozowane są tam opady i mróz.

Publikacja: 07.01.2026 13:46

Port lotniczy Amsterdam-Schiphol

Port lotniczy Amsterdam-Schiphol

Foto: PAP/EPA/ROBIN VAN LONKHUISEN

Danuta Walewska

 

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak warunki pogodowe w zachodniej Europie wpływają na sytuację na lotniskach?
  • Jakie są zalecenia dla pasażerów?
  • Jak radzą sobie pasażerowie tranzytowi, którzy utknęli na lotniskach?
  • Dlaczego lotnisko w Amsterdamie boryka się z brakami płynu do odmrażania samolotów?
  • Jak polskie lotniska radzą sobie z zimowymi utrudnieniami?
  • Jakie są prognozy pogody?

Lotniska apelują do pasażerów, żeby nie przyjeżdżali bez skontaktowania się z przewoźnikami, bo w halach odlotowych zaczyna już brakować miejsca, a kolejki do zmian rezerwacji są bardzo długie, z perspektywą kilkugodzinnego oczekiwania i bez gwarancji pozytywnego finału. W środę rano lotnisko zaapelowało do pasażerów, aby zanim jeszcze wyjadą z domu sprawdzili, czy ich lot nie został odwołany. A jeśli już są na lotnisku i otrzymali wiadomość, że jednak nie polecą, wrócili do domu lub do hotelu i stamtąd komunikowali się z przewoźnikami.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pasażerowie tranzytowi, którzy mieli się przesiąść w Amsterdamie; ich lot odwołano, mają rezerwację potwierdzoną dopiero za kilka dni, a nie mają wizy Schengen. Pozostaje im koczowanie w hali odlotów. Jak informuje samo lotnisko, noc z wtorku 6 stycznia na środę 7 stycznia spędziło tam ponad tysiąc osób.

W Holandii zaczęło już brakować płynu do odmrażania samolotów po tym, jak jego producenci z Niemiec nie nadążają z dostawami. KLM od tygodnia zużywa po 85 tys. litrów płynu dziennie. W sytuacji, kiedy lotnisko nie jest w stanie zapewnić dostaw tego środka, przewoźnik musiał się o to sam zatroszczyć. Nowe dostawy miały dotrzeć na Schiphol jeszcze w środę w ciągu dnia.

Na lotniskach w Warszawie i Gdańsku bez problemów

Takich problemów nie ma Lotnisko Chopina w Warszawie. — Mamy wystarczające zapasy (płynu do odmrażania samolotów – red.), mimo że podczas tych kilku dni zimowych zużyliśmy połowę ilości wykorzystanej podczas całej ubiegłorocznej zimy — mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Na warszawskim lotnisku, podobnie jak np. w Gdańsku, gdzie opady śniegu były wyjątkowo obfite, ale opóźnienia sięgają najwyżej pół godziny. Wynikają one przede wszystkim z późniejszych przylotów samolotów i konieczności odladzania przed wylotem.

Odwołane zostały rejsy KLM do Amsterdamu, a status połączenia SAS z Kopenhagi był niepewny. Z Warszawy do Amsterdamu, mimo kłopotów na Schiphol odlatują natomiast samoloty LOT-u. — Widocznie dla KLM-u Polska nie jest rynkiem priorytetowym i stara się skupić na połączeniach długodystansowych. My latamy prawie normalnie — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. Dodaje, że LOT nie ma kłopotów z odmrażaniem samolotów na Schiphol. — Dostaliśmy zapewnienie, że płynu nie zabraknie — mówi.

Poprawa w lotnictwie nie przyjdzie szybko

W Holandii nadal pada śnieg. W środę prognozowane były opady przynajmniej 10 cm śniegu. Walka z nimi przy 10-stopniowym mrozie jest wyjątkowo trudna.

Z zimą i mgłą towarzyszącą śnieżycom zmagają się także lotniska w Niemczech, Francji, Austrii, gdzie terminale zapełniają się pasażerami, którzy nie mogą stamtąd odlecieć. Kłopoty mają, oprócz KLM, także także Lufthansa, Ryanair, HOP! oraz Eurowings. Największy tłok panuje we Frankfurcie, Monachium, Düsseldorfie i Berlinie oraz w Paryżu, a rykoszetem dostały również Londyn i Nowy Jork, Barcelona i Rzym. Wszędzie tam w najbliższym czasie należy się liczyć z potężnymi opóźnieniami i odwołanymi lotami.

Źródło: rp.pl

