Aktualizacja: 07.01.2026 16:17 Publikacja: 07.01.2026 13:46
Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Foto: PAP/EPA/ROBIN VAN LONKHUISEN
Lotniska apelują do pasażerów, żeby nie przyjeżdżali bez skontaktowania się z przewoźnikami, bo w halach odlotowych zaczyna już brakować miejsca, a kolejki do zmian rezerwacji są bardzo długie, z perspektywą kilkugodzinnego oczekiwania i bez gwarancji pozytywnego finału. W środę rano lotnisko zaapelowało do pasażerów, aby zanim jeszcze wyjadą z domu sprawdzili, czy ich lot nie został odwołany. A jeśli już są na lotnisku i otrzymali wiadomość, że jednak nie polecą, wrócili do domu lub do hotelu i stamtąd komunikowali się z przewoźnikami.
Czytaj więcej
Bardzo powoli przywracane są rozkłady lotów na karaibskich lotniskach. Rejsy nadal są opóźnione i...
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pasażerowie tranzytowi, którzy mieli się przesiąść w Amsterdamie; ich lot odwołano, mają rezerwację potwierdzoną dopiero za kilka dni, a nie mają wizy Schengen. Pozostaje im koczowanie w hali odlotów. Jak informuje samo lotnisko, noc z wtorku 6 stycznia na środę 7 stycznia spędziło tam ponad tysiąc osób.
W Holandii zaczęło już brakować płynu do odmrażania samolotów po tym, jak jego producenci z Niemiec nie nadążają z dostawami. KLM od tygodnia zużywa po 85 tys. litrów płynu dziennie. W sytuacji, kiedy lotnisko nie jest w stanie zapewnić dostaw tego środka, przewoźnik musiał się o to sam zatroszczyć. Nowe dostawy miały dotrzeć na Schiphol jeszcze w środę w ciągu dnia.
Takich problemów nie ma Lotnisko Chopina w Warszawie. — Mamy wystarczające zapasy (płynu do odmrażania samolotów – red.), mimo że podczas tych kilku dni zimowych zużyliśmy połowę ilości wykorzystanej podczas całej ubiegłorocznej zimy — mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.
Na warszawskim lotnisku, podobnie jak np. w Gdańsku, gdzie opady śniegu były wyjątkowo obfite, ale opóźnienia sięgają najwyżej pół godziny. Wynikają one przede wszystkim z późniejszych przylotów samolotów i konieczności odladzania przed wylotem.
Czytaj więcej
Przestrzeń powietrzna powinna być apolityczna, a nie być narzędziem polityki jak obecnie – mówi N...
Odwołane zostały rejsy KLM do Amsterdamu, a status połączenia SAS z Kopenhagi był niepewny. Z Warszawy do Amsterdamu, mimo kłopotów na Schiphol odlatują natomiast samoloty LOT-u. — Widocznie dla KLM-u Polska nie jest rynkiem priorytetowym i stara się skupić na połączeniach długodystansowych. My latamy prawie normalnie — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. Dodaje, że LOT nie ma kłopotów z odmrażaniem samolotów na Schiphol. — Dostaliśmy zapewnienie, że płynu nie zabraknie — mówi.
W Holandii nadal pada śnieg. W środę prognozowane były opady przynajmniej 10 cm śniegu. Walka z nimi przy 10-stopniowym mrozie jest wyjątkowo trudna.
Z zimą i mgłą towarzyszącą śnieżycom zmagają się także lotniska w Niemczech, Francji, Austrii, gdzie terminale zapełniają się pasażerami, którzy nie mogą stamtąd odlecieć. Kłopoty mają, oprócz KLM, także także Lufthansa, Ryanair, HOP! oraz Eurowings. Największy tłok panuje we Frankfurcie, Monachium, Düsseldorfie i Berlinie oraz w Paryżu, a rykoszetem dostały również Londyn i Nowy Jork, Barcelona i Rzym. Wszędzie tam w najbliższym czasie należy się liczyć z potężnymi opóźnieniami i odwołanymi lotami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przestrzeń powietrzna powinna być apolityczna, a nie być narzędziem polityki jak obecnie – mówi Nick Careen, wic...
Bardzo powoli przywracane są rozkłady lotów na karaibskich lotniskach. Rejsy nadal są opóźnione i odwołane. Prze...
„Tylko te rejsy, które już wystartowały są obsługiwane i ich lądowanie będzie sterowane ręcznie. Grecka przestrz...
Chiński BYD strąca z piedestału Teslę i zostaje największym na świecie producentem samochodów elektrycznych.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co działo się wokół i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas