W Holandii zaczęło już brakować płynu do odmrażania samolotów po tym, jak jego producenci z Niemiec nie nadążają z dostawami. KLM od tygodnia zużywa po 85 tys. litrów płynu dziennie. W sytuacji, kiedy lotnisko nie jest w stanie zapewnić dostaw tego środka, przewoźnik musiał się o to sam zatroszczyć. Nowe dostawy miały dotrzeć na Schiphol jeszcze w środę w ciągu dnia.

Na lotniskach w Warszawie i Gdańsku bez problemów

Takich problemów nie ma Lotnisko Chopina w Warszawie. — Mamy wystarczające zapasy (płynu do odmrażania samolotów – red.), mimo że podczas tych kilku dni zimowych zużyliśmy połowę ilości wykorzystanej podczas całej ubiegłorocznej zimy — mówi Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Na warszawskim lotnisku, podobnie jak np. w Gdańsku, gdzie opady śniegu były wyjątkowo obfite, ale opóźnienia sięgają najwyżej pół godziny. Wynikają one przede wszystkim z późniejszych przylotów samolotów i konieczności odladzania przed wylotem.

Odwołane zostały rejsy KLM do Amsterdamu, a status połączenia SAS z Kopenhagi był niepewny. Z Warszawy do Amsterdamu, mimo kłopotów na Schiphol odlatują natomiast samoloty LOT-u. — Widocznie dla KLM-u Polska nie jest rynkiem priorytetowym i stara się skupić na połączeniach długodystansowych. My latamy prawie normalnie — mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. Dodaje, że LOT nie ma kłopotów z odmrażaniem samolotów na Schiphol. — Dostaliśmy zapewnienie, że płynu nie zabraknie — mówi.

Poprawa w lotnictwie nie przyjdzie szybko

W Holandii nadal pada śnieg. W środę prognozowane były opady przynajmniej 10 cm śniegu. Walka z nimi przy 10-stopniowym mrozie jest wyjątkowo trudna.