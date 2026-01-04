Aktualizacja: 05.01.2026 07:37 Publikacja: 04.01.2026 15:07
To efekt akcji Amerykanów, którzy w ostatnią sobotę porwali i uprowadzili wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę Celię Flores. Oboje staną przed amerykańskim sądem w Nowym Jorku w poniedziałek, 5 stycznia.
Na ten weekend przypadał szczyt odlotów z karaibskich lotnisk. Jeszcze w sobotę wieczorem naszego czasu Federal Aviation Administration (FAA), amerykański regulator rynku lotniczego wydał przewoźnikom z USA zakaz operowania w tym regionie. Formalnie ma obowiązywać do niedzielnego wieczora 4 stycznia, ale z zastrzeżeniem, że najprawdopodobniej zostanie przedłużony. Nie została podana definitywna data, kiedy zakaz miałby przestać obowiązywać, ponieważ Amerykanie uznali, że ryzyko wynikające z konsekwencji operacji wojskowych nadal istnieje. Sean Duffy, amerykański sekretarz transportu napisał na platformie X, że FAA „ograniczyła korzystanie z karaibskiej i wenezuelskiej przestrzeni powietrznej, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnych”. Dodał, że ograniczenia zostaną zniesione wówczas, kiedy „przyjdzie na to czas”.
Linie lotnicze mają własną ocenę ryzyka. Kiedy jest niebezpiecznie, automatycznie, nawet nie czekając na nakazy regulatorów, omijają problematyczne regiony i wracają tam, kiedy uważają, że nie narażają załóg, pasażerów i sprzętu.
I tak ostatecznie np. KLM wystartował w niedzielę, 4 stycznia, z trzygodzinnym opóźnieniem w rejsie z Amsterdamu do Curacao na Antylach, ale już wszystkie loty do i/z Wenezueli są odwołane. W sobotę 60 proc. rejsów na San Juan, Arubę, Wyspy Dziewicze, a nawet terytorium zależne USA, Portoryko, nie wystartowało. Pozostałe były i nadal są opóźnione.
Amerykańska Delta napisała na swojej stronie, że będzie informowała o wznowieniu operacji w tym regionie „dzień po dniu”. Wiadomo, że samoloty, które miały przecinać wenezuelską przestrzeń powietrzną w lotach do Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru i Chile, omijają przestrzeń powietrzną Wenezueli.
Teraz przewoźnicy robią wszystko, aby zmienić rezerwacje pasażerów, którzy ucierpieli z powodu amerykańskiej akcji w Wenezueli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą oni jednak liczyć na odszkodowania, ponieważ zakłócenia w rozkładzie nie wynikają z ich winy. Jedyne, co przewoźnicy im oferują, to niepobieranie opłat za zmiany w restrykcyjnych rezerwacjach. Wiadomo jednak, że kłopoty z wylotem potrwają przynajmniej kilka dni. A hotele wokół lotnisk są pełne.
Zakłócone zostały także rejsy wycieczkowcami. Ci pasażerowie, którzy już są na pokładach, muszą jednak liczyć się ze zmianą trasy. Ale ci, których statki miały odcumować w najbliższych dniach, muszą się liczyć ze zmianą daty podróży.
W najtrudniejszej sytuacji znajdują się turyści, którzy na czas przełomu roku wybrali odpoczynek na wenezuelskiej Isla Margarita. Ich urlop zdecydowanie się przedłuży aż do czasu, kiedy ograniczenia zostaną zniesione.
Wakacje na Isla Margarita sprzedają także polskie biura podróży. Z Rainbow można tam polecieć na początku lutego, a ceny za tygodniowy pobyt zaczynają się od 7 tys. zł i idą w górę. Na stronie Itaki pojawiła się informacja, że wycieczki na wenezuelską wyspę są wyprzedane. Zamiast tego Itaka oferuje urlop w Egipcie bądź w Omanie.
