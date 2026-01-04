Aktualizacja: 04.01.2026 12:55 Publikacja: 04.01.2026 12:43
Lotnisko w Atenach. Grecja zamknęła w niedzielę całą przestrzeń powietrzną przez awarię
Foto: Bloomberg
Według wstępnych informacji, wstrzymanie ruchu na lotniskach w Atenach, Salonikach i Heraklionie potrwa przynajmniej do późnego popołudnia w niedzielę 4. stycznia. Nie ma również ruchu nad Grecją, linie lotnicze muszą omijać Grecję, co z kolei powoduje dodatkowe opóźnienia.
W rozkładzie z polskich lotnisk widać było tylko jedną zmianę: opóźniony wylot z Lotniska Chopina samolotu Aegean Airlines do Aten, który planowo miał wystartować o 11.35 i pasażerowie zaczęli być zapraszani na pokład.
Powodem awarii jest zakłócenie częstotliwości radiowej i ograniczenia w pracy kontrolerów ruchu lotniczego w rejonie Aten i północy kraju. Hellenic Civil Aviation Authority, odpowiednik polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wysłał notę nakazującą wstrzymanie wszystkich startów do odwołania.
Ci wszyscy, którzy planowali w niedzielę, 4. stycznia, wylot z greckich lotnisk muszą się liczyć z potężnymi zakłóceniami w podróży. Loty są odwołane bądź przekierowane na lotniska w innych krajach.
Na razie Grecy nie podają, co mogło być przyczyną awarii, jednej z najpoważniejszych w skutkach, jakie zanotowano w tym kraju. Informują jedynie, że decyzja o zamknięciu zamknięciu przestrzeni została podjęta ze względu na obawy o bezpieczeństwo operacji lotniczych.
Natychmiast także pojawiły się głosy krytyki, że grecki system naprowadzania lotów jest przestarzały, stąd ta awaria. Co więcej, Grecy już dawno przygotowywali się do jego modernizacji i mieli na to pieniądze od europejskiej agencji Eurocontrol.
Awaria wydarzyła się w okresie dużego natężenia ruchu lotniczego, jakie w Grecji jest notowane w okolicach Nowego Roku i Święta Trzech Króli przypadającego w najbliższy wtorek.
