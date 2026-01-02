Aktualizacja: 03.01.2026 12:31 Publikacja: 02.01.2026 13:13
Foto: Adobe Stock
Lotniskom nie zawsze w czasie opadów śniegu udaje się utrzymać normalny ruch. Mieliśmy tego najlepszy dowód w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy nawet największe i najbogatsze europejskie porty miały kłopoty z przyjmowaniem samolotów. A to jeszcze nie koniec lotniczych zawirowań w rozkładach.
Od potężnych zakłóceń, jakie zaczęły się 30 grudnia, do dzisiaj w Europie zostało opóźnionych prawie 5 tys. lotów. Taka sytuacja była odczuwalna i nadal (w pewnym stopniu jest) - od madryckiego Barajas i Porto przez Londyn, Kopenhagę, Amsterdam, Helsinki, Rzym po Ankarę, warszawskie Lotnisko Chopina i Modlin, który naprawdę nie był europejskim rekordzistą w opóźnionych operacjach.
Lotniska w Monachium i Stuttgarcie zostały na jakiś czas zamknięte, ponieważ sprzęt nie nadążał. Kłopoty z odśnieżaniem miało nawet lotnisko w Helsinkach, które jest przyzwyczajone do operowania w warunkach zimowych.
A arabskie media alarmowały w tytułach: „Lećcie do Europy tylko wtedy, jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą zimę!”— czytamy w kuwejckim „Khaleej Times”. Doświadczyli jej pasażerowie Air Arabia, którzy zamiast w Modlinie wylądowali w Warszawie. Nie zawiedli się, bo tu też padał śnieg.
Czytaj więcej
Sobotni atak dronów na Moskwę sparaliżował pracę na stołecznych lotniskach. Całą noc z soboty na...
Pasażerowie odlatujący z europejskich portów muszą się liczyć z tym, że ich samolot, chociaż odjeżdża od terminala o czasie, to jeszcze musi podkołować na stanowisko odladzania, gdzie musi zostać poddany obowiązkowej procedurze usunięcia lodu i śniegu z kadłuba i skrzydeł. To jest niezbędne w warunkach zimowych, kiedy zdarza się, że zamarzają instrumenty nawigacyjne, bądź klapy na skrzydłach.
Na warszawskim lotnisku Chopina są takie trzy stanowiska, gdzie jednocześnie mogą być obsługiwane trzy maszyny kodu C (B737, A320). Taka procedura trwa kilkanaście minut. Jest dłuższa, jeśli podjeżdża tam np. Dreamliner czy Airbus A330, który zajmuje więcej miejsca.
Odladzanie nie jest wliczane do rozkładowego czasu lotu. Stąd opóźnienia w odlotach i przylotach. I zapowiedź kłopotów w rejsach przesiadkowych, bo nie zawsze piloci są w stanie nadrobić czas. W tej sytuacji, jeśli planujemy podróż z przesiadkami, jeszcze przed wylotem dobrze jest zabezpieczyć się, wybierając połączenie z dłuższym transferem.
Wiadomo również, że im później wylatujemy w ciągu dnia, tym ryzyko opóźnienia większe, ponieważ kłopoty się nawarstwiają.
Zakłócenia w rozkładach sygnalizuje londyńskie Heathrow, do którego zbliża się fala opadów śniegu, i paryskie Charles de Gaulle, bo pada tam marznąca mżawka. Loty przesiadkowe są i będą potężnie zakłócone w Amsterdamie, co z kolei powoduje kłopoty z rozkładami w innych portach europejskich. Ostrzegają także: Nicea, Bruksela i Kopenhaga, która zalicza się do europejskich portów z najwyższą punktualnością. Teraz odchylenia od rozkładu wynoszą od kilku do kilkudziesięciu minut.
Problemy pojawiły się także na szwajcarskich lotniskach w Zurychu i Genewie. To nieduże porty, wprawdzie sprawnie funkcjonujące w warunkach zimowych, ale gdzie z powodu silnych zamieci i opóźnień w odlotach zaczynało chwilami brakować miejsc postojowych.
Samoloty LOT-u notowały w piątek 2 stycznia opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut, najczęściej było to spowodowane późniejszym wylotem z innych lotnisk.
– Dla nas najważniejsza jest sytuacja na warszawskim Lotnisku Chopina, bo to nasza główna baza. Ale widać, że sprzętu mają pod dostatkiem – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.
Z kolei biuro prasowe stołecznego portu pokazuje w mediach społecznościowych, że wszystkie pasy startowe i drogi kołowania są całkowicie odśnieżone, a na płycie nie ma nawet sprzętu zimowego, w tym odśnieżarek wirnikowych, które odrzucają śnieg z pasów i nie gromadzi się on na poboczach drogi. Wiadomo jednak, że najbliższy weekend jeszcze może okazać się trudny.
Rozkład wraca także na lotnisku w Modlinie, gdzie w piątek rano kilka samolotów Ryanaira i Wizz Aira wylądowało nawet przed czasem.
Czytaj więcej
W ostatnim dniu 2025 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podała bardzo dobrą wiadomość. Jak...
Jeśli mamy przesiadkę, warto jest skontaktować się z przewoźnikiem i sprawdzić, jakie są możliwości zmian w rezerwacjach, by zwiększyć szanse na bezproblemowy transfer.
Cały czas sprawdzajmy rozkład lotów, bo niektóre z rejsów jednak startują o czasie. Jeśli gdzieś widać, że zbliża się pogorszenie pogody, warto rozważyć opcję podróży pociągiem. A jeszcze przed podróżą warto „szarpnąć się” na ubezpieczenie od zakłóceń w podróży, które gwarantuje nam wypłatę odszkodowania za odwołany lot.
Przy pakowaniu bagażu podręcznego włóżmy wszystkie niezbędne przedmioty, w tym ładowarki do sprzętu elektronicznego, lekarstwa, jakieś drobne przekąski, które pozwolą na uniknięcie stania w kolejkach do lotniskowych restauracji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Chiński BYD strąca z piedestału Teslę i zostaje największym na świecie producentem samochodów elektrycznych.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co działo się wokół i...
Finowie aresztowali część załogi rosyjskiego frachtowca Fitburg. Jest podejrzewana o uszkodzenie podwodnego kabl...
W ostatnim dniu 2025 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podała bardzo dobrą wiadomość. Jak ogłosiła, otrzy...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Domknięta zostanie budowa ekspresówki S6 wzdłuż Bałtyku i południowa część S7 pod Krakowem. Łączna długość szybk...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas