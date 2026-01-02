Rzeczpospolita
Ten weekend potężnie namiesza w europejskim transporcie lotniczym

Wprawdzie piątek 2 stycznia przyniósł ocieplenie, ale nadal zapowiadane są opady i wiatr, zwłaszcza na sobotę 3 stycznia. Lotniska robią co mogą, aby umożliwić sprawne operacje. Nie zawsze się to udaje.

Publikacja: 02.01.2026 13:13

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyzwania stoją przed europejskim transportem lotniczym w nadchodzący weekend?
  • Jakie procedury zimowe stosowane są na lotniskach?
  • Co mogą zrobić pasażerowie, aby zminimalizować niedogodności związane z opóźnieniami i przesiadkami?

Lotniskom nie zawsze w czasie opadów śniegu udaje się utrzymać normalny ruch. Mieliśmy tego najlepszy dowód w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy nawet największe i najbogatsze europejskie porty miały kłopoty z przyjmowaniem samolotów. A to jeszcze nie koniec lotniczych zawirowań w rozkładach.

Kłopoty od Madrytu przez Amsterdam, po Helsinki i Modlin

Od potężnych zakłóceń, jakie zaczęły się 30 grudnia, do dzisiaj w Europie zostało opóźnionych prawie 5 tys. lotów. Taka sytuacja była odczuwalna i nadal (w pewnym stopniu jest) - od madryckiego Barajas i Porto przez Londyn, Kopenhagę, Amsterdam, Helsinki, Rzym po Ankarę, warszawskie Lotnisko Chopina i Modlin, który naprawdę nie był europejskim rekordzistą w opóźnionych operacjach.

Lotniska w Monachium i Stuttgarcie zostały na jakiś czas zamknięte, ponieważ sprzęt nie nadążał. Kłopoty z odśnieżaniem miało nawet lotnisko w Helsinkach, które jest przyzwyczajone do operowania w warunkach zimowych.

A arabskie media alarmowały w tytułach: „Lećcie do Europy tylko wtedy, jeśli chcecie zobaczyć prawdziwą zimę!”— czytamy w kuwejckim „Khaleej Times”. Doświadczyli jej pasażerowie Air Arabia, którzy zamiast w Modlinie wylądowali w Warszawie. Nie zawiedli się, bo tu też padał śnieg.

Najpierw drony, teraz snieg. Moskiewskie lotniska sparaliżowane
Armagedon na lotniskach Moskwy. Ponad 300 lotów odwołanych i opóźnionych

Zimowe procedury na lotniskach

Pasażerowie odlatujący z europejskich portów muszą się liczyć z tym, że ich samolot, chociaż odjeżdża od terminala o czasie, to jeszcze musi podkołować na stanowisko odladzania, gdzie musi zostać poddany obowiązkowej procedurze usunięcia lodu i śniegu z kadłuba i skrzydeł. To jest niezbędne w warunkach zimowych, kiedy zdarza się, że zamarzają instrumenty nawigacyjne, bądź klapy na skrzydłach.

Na warszawskim lotnisku Chopina są takie trzy stanowiska, gdzie jednocześnie mogą być obsługiwane trzy maszyny kodu C (B737, A320). Taka procedura trwa kilkanaście minut. Jest dłuższa, jeśli podjeżdża tam np. Dreamliner czy Airbus A330, który zajmuje więcej miejsca.

Odladzanie nie jest wliczane do rozkładowego czasu lotu. Stąd opóźnienia w odlotach i przylotach. I zapowiedź kłopotów w rejsach przesiadkowych, bo nie zawsze piloci są w stanie nadrobić czas. W tej sytuacji, jeśli planujemy podróż z przesiadkami, jeszcze przed wylotem dobrze jest zabezpieczyć się, wybierając połączenie z dłuższym transferem.

Wiadomo również, że im później wylatujemy w ciągu dnia, tym ryzyko opóźnienia większe, ponieważ kłopoty się nawarstwiają.

Opóźnienia się skracają, ale nie znikną

Zakłócenia w rozkładach sygnalizuje londyńskie Heathrow, do którego zbliża się fala opadów śniegu, i paryskie Charles de Gaulle, bo pada tam marznąca mżawka. Loty przesiadkowe są i będą potężnie zakłócone w Amsterdamie, co z kolei powoduje kłopoty z rozkładami w innych portach europejskich. Ostrzegają także: Nicea, Bruksela i Kopenhaga, która zalicza się do europejskich portów z najwyższą punktualnością. Teraz odchylenia od rozkładu wynoszą od kilku do kilkudziesięciu minut.

Problemy pojawiły się także na szwajcarskich lotniskach w Zurychu i Genewie. To nieduże porty, wprawdzie sprawnie funkcjonujące w warunkach zimowych, ale gdzie z powodu silnych zamieci i opóźnień w odlotach zaczynało chwilami brakować miejsc postojowych.

Samoloty LOT-u notowały w piątek 2 stycznia opóźnienia od kilku do kilkudziesięciu minut, najczęściej było to spowodowane późniejszym wylotem z innych lotnisk.

– Dla nas najważniejsza jest sytuacja na warszawskim Lotnisku Chopina, bo to nasza główna baza. Ale widać, że sprzętu mają pod dostatkiem – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u.

Z kolei biuro prasowe stołecznego portu pokazuje w mediach społecznościowych, że wszystkie pasy startowe i drogi kołowania są całkowicie odśnieżone, a na płycie nie ma nawet sprzętu zimowego, w tym odśnieżarek wirnikowych, które odrzucają śnieg z pasów i nie gromadzi się on na poboczach drogi. Wiadomo jednak, że najbliższy weekend jeszcze może okazać się trudny.

Rozkład wraca także na lotnisku w Modlinie, gdzie w piątek rano kilka samolotów Ryanaira i Wizz Aira wylądowało nawet przed czasem.

Wizualizacja lotniska Portu Polska. Jak podaje CPK, wnętrze ma być bardzo rozległe
Dobre wieści od CPK na koniec roku. Jest decyzja środowiskowa dla megalotniska
Co mogą zrobić pasażerowie, żeby zminimalizować niedogodności

Jeśli mamy przesiadkę, warto jest skontaktować się z przewoźnikiem i sprawdzić, jakie są możliwości zmian w rezerwacjach, by zwiększyć szanse na bezproblemowy transfer.

Cały czas sprawdzajmy rozkład lotów, bo niektóre z rejsów jednak startują o czasie. Jeśli gdzieś widać, że zbliża się pogorszenie pogody, warto rozważyć opcję podróży pociągiem. A jeszcze przed podróżą warto „szarpnąć się” na ubezpieczenie od zakłóceń w podróży, które gwarantuje nam wypłatę odszkodowania za odwołany lot.

Przy pakowaniu bagażu podręcznego włóżmy wszystkie niezbędne przedmioty, w tym ładowarki do sprzętu elektronicznego, lekarstwa, jakieś drobne przekąski, które pozwolą na uniknięcie stania w kolejkach do lotniskowych restauracji.

Źródło: rp.pl

