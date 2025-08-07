Jak pan spojrzy na inne punkty programu, to mieliśmy rozpocząć od konkretnego przykładu, jakim są dobra waplewskie i zabiegi o odzyskanie utraconych zbiorów. Kolejne seminarium miało być poświęcone bilansom polskich zabiegów o zwrot zagrabionego mienia od Niemców. Następny temat, który chcieliśmy podjąć, wymaga dalszych badań – nie mamy zakończonych badań dotyczących zwrotu mienia polskiego zagrabionego przez były Związek Radziecki. Chcieliśmy ten temat podjąć, żeby się zastanowić, na jakim jesteśmy etapie. Podkreślę, że seminaria miały być poświęcone badaniom proweniencyjnym, metodom i narzędziom i ich cel był wyłącznie naukowy. Natomiast to, jak pan interpretuje tytuł tego seminarium, to już jest inna sprawa.

Ja nie interpretuję. „Narodowe dylematy w badaniach proweniencyjnych. Problem restytucji mienia niepolskiego w Polsce po 1945” to jest tytuł seminarium, którego przeprowadzenie w Instytucie Pileckiego było rozważane. To jest otwarcie rozmowy o tym, co Polska może oddać, a co nie.

Nie, w żadnym wypadku. Zadaniem instytutu jest prowadzenie badań, także badań dotyczących losu dóbr kultury. Kolejnym zadaniem, które sobie stawiamy, jest stworzenie sieci kooperujących ze sobą instytucji, stworzenie repozytorium, przygotowanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych. Natomiast kwestie, o których pan mówi, to już jest sprawa polityki i przede wszystkim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którego gestii leżą właśnie kwestie dotyczące zabiegów o odzyskanie zrabowanego mienia polskiego. To jest kluczowa kwestia i proszę tutaj naprawdę nie nadinterpretowywać tego, co jest tematem tego seminarium. Jeszcze raz chcę podkreślić, to jest seminarium naukowe i na tym się nasza rola kończy. Natomiast prowadzenie polityki restytucji to nie jest kompetencja instytutu.

Pan mówi, że seminarium nie jest polityczne, tylko naukowe. Ale jeśli Ministerstwo Kultury bierze w tym udział, to jednak jest to działanie polskiego rządu, który otwiera dyskusję o tym, co Polska może zwracać.

Jako Instytut Pileckiego jesteśmy podlegli Ministerstwu Kultury i poprosiłem o to, czy ministerstwo mogłoby przejąć patronat nad tymi seminariami, bo wydaje mi się, że to jest też temat, który interesuje nie tylko Ministerstwo Kultury, ale także inne podległe mu jednostki, które zabiegają stale o odzyskanie zagrabionego mienia polskiego. My mówimy o dwóch różnych rzeczach.

W tym seminarium jest wskazane, że to ma być rozmowa o zwrocie przez państwo polskie.

Jeszcze raz powtarzam: nigdy nie było o tym mowy. Chodzi o badania proweniencji różnych dóbr kultury. Źle zinterpretowane słowa wewnętrznej rozmowy w instytucie spowodowały falę dezinformacji. Mówimy tutaj o badaniach proweniencyjnych, które dotyczą pochodzenia dzieł sztuki, przedmiotów zrabowanych i przemieszczonych podczas wojny. Instytut włącza się w badania międzynarodowe. Kiedy mamy np. do czynienia w Niemczech z wieloma depozytami o niewyjaśnionym pochodzeniu, to rzeczą ważną jest zidentyfikowanie ich i prześledzenie losów tych przedmiotów.