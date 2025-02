Niejasności finansowe wokół nowego szefa Instytutu Pileckiego

Czytaj więcej Plus Minus Polityka historyczna. Bolesna lekcja od Niemiec Konsekwentna i wieloletnia praca w ciszy i spokoju. Rasowa dyplomacja. Mocne instytucje. Jasny cel. Ponadpartyjne porozumienie. Oto sekret zgubnego dla nas sukcesu niemieckiej polityki historycznej. A teraz porównajmy, jak prowadzi się ją w Polsce.

Ponadto kontrola zarzuca „realizację umów niezgodnie z zakresem przedmiotowym” i brak transparentności w ich rozliczaniu. Dochodziło do takich kuriozów, że Uniwersytet Wrocławski zapłacił 10 tys. zł za promocję książki, którą… wcześniej nieodpłatnie przekazał Stowarzyszeniu. Niejasności są także wokół wydania co najmniej jednej książki. I tak Uniwersytet Wrocławski zapłacił ESBN ponad 13 tys. zł za druk publikacji „Porządek Rzeczy. Relacje z przedwojennymi podmiotami na ziemiach zachodnich”. Tymczasem z raportu końcowego projektu wynika, że taką publikacja ukazała się w… Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koniec opinii można przeczytać, że w Centrum mogło dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych – chodzi o umowy zawierane z… portierami.

Co dalej? Prof. Krzysztof Ruchniewicz odmówił „Rzeczpospolitej” komentarza i skierował nas z pytaniami do Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczelnia na razie nie odpowiada. Czekamy na odpowiedzi także z Ministerstwa Kultury.