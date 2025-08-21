Aktualizacja: 21.08.2025 04:46 Publikacja: 21.08.2025 04:46
W obwodzie lwowskim aktywna jest obrona przeciwlotnicza – poinformował jego gubernator, Maksym Kozicki. Z kolei mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował o eksplozjach, które rozległy się w mieście.
Ataki przeprowadzili żołnierze 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej na kierunku kramatorskim.
MiG-31K może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał. Po jego starcie ukraińskie Siły Powietrzne informowały o szybko poruszającym się celu, który pojawił się nad obwodem czernihowskim i zmierzał w kierunku obwodu żytomierskiego, a potem obwodu rówieńskiego.
Policyjni saperzy pojawili się na miejscu, w którym spadł dron, po otrzymaniu informacji na numer alarmowy. Jak się okazała głowica, w którą uzbrojony był dron, nie eksplodowała i musiała zostać zdetonowana w sposób kontrolowany przez saperów.
Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Atakowana jest zachodnia Ukraina – Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegły, że w stronę celów w tej części kraju zmierzają pociski manewrujące. Agencja Ukrinform podała, że eksplozje rozległy się m.in. w Mukaczewie, w obwodzie zakarpackim.
Vance w rozmowie z Fox News stwierdził również, że USA nie będą czynić żadnych zobowiązań jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, dopóki „nie ustalą co musi się wydarzyć, by wojna się zakończyła”.
Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) do wstrzymania działania lotnisk doszło ze względów bezpieczeństwa.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1274 dniu wojny
