04:41 Eksplozje we Lwowie

W obwodzie lwowskim aktywna jest obrona przeciwlotnicza – poinformował jego gubernator, Maksym Kozicki. Z kolei mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował o eksplozjach, które rozległy się w mieście.

04:38 Ukraińcy publikują nagrania ilustrujące udane ataki dronów m.in. na czołg i transporter opancerzony

Ataki przeprowadzili żołnierze 5. Samodzielnej Brygady Szturmowej na kierunku kramatorskim.

04:36 W nocy Rosjanie poderwali w powietrze ciężki myśliwiec MiG-31K

MiG-31K może przenosić pociski hipersoniczne Kindżał. Po jego starcie ukraińskie Siły Powietrzne informowały o szybko poruszającym się celu, który pojawił się nad obwodem czernihowskim i zmierzał w kierunku obwodu żytomierskiego, a potem obwodu rówieńskiego.

04:34 Ukraińska policja informuje o neutralizacji głowicy drona bojowego w obwodzie sumskim

Policyjni saperzy pojawili się na miejscu, w którym spadł dron, po otrzymaniu informacji na numer alarmowy. Jak się okazała głowica, w którą uzbrojony był dron, nie eksplodowała i musiała zostać zdetonowana w sposób kontrolowany przez saperów.

04:28 Ukraina jest celem kombinowanego ataku powietrznego z użyciem dronów i broni rakietowej

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. Atakowana jest zachodnia Ukraina – Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegły, że w stronę celów w tej części kraju zmierzają pociski manewrujące. Agencja Ukrinform podała, że eksplozje rozległy się m.in. w Mukaczewie, w obwodzie zakarpackim.

04:25 J.D. Vance: Lwia część odpowiedzialności za gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie spoczywać na Europie

Vance w rozmowie z Fox News stwierdził również, że USA nie będą czynić żadnych zobowiązań jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, dopóki „nie ustalą co musi się wydarzyć, by wojna się zakończyła”.

04:23 Lotniska w Wołgogradzie, Saratowie i Kałudze w nocy tymczasowo wstrzymały działanie

Jak informuje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) do wstrzymania działania lotnisk doszło ze względów bezpieczeństwa.

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1274 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1274 dniu wojny Foto: PAP

