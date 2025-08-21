Aktualizacja: 21.08.2025 14:04 Publikacja: 21.08.2025 13:14
Friedrich Merz
Foto: REUTERS
Z wypowiedzi Donalda Trumpa dla Fox News po szczycie w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich wynikało, że o ile Amerykanie nie wyślą żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny z Rosją, o tyle gotowość do wysłania żołnierzy wyrażają niektóre europejskie państwa – w tym Niemcy, Wielka Brytania i Francja.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wielka Brytania i Francja są gotowe wysłać po kilkuset żołnierzy na Ukrainę w ramach tzw. sił reasekuracyjnych. Zadaniem takich wielonarodowych sił byłoby wsparcie ukraińskiej armii w zakresie szkolenia oraz udzielenie jej wsparcia logistycznego. Siły reasekuracyjne stacjonowałyby z dala od linii frontu.
Wysłaniu żołnierzy z państw NATO na Ukrainę zdecydowanie sprzeciwia się Rosja. Swój sprzeciw Moskwa sygnalizowała również w tym tygodniu.
Kanclerz Friedrich Merz wyrażając wstępną gotowość na wysłanie niemieckich żołnierzy na Ukrainę, zastrzegł że wymagałoby to zgody Bundestagu, co może nie być łatwe. Rząd Merza, tworzony przez CDU/CSU i SPD, nie ma zbyt silnego poparcia w parlamencie, o czym świadczy fakt, że Merz uzyskał wotum zaufania dopiero w drugim podejściu.
Nawet szef MSZ w rządzie Merza, Johann Wadephul (CDU) ostrzegł, że wysłanie wojsk na Ukrainę „prawdopodobnie przytłoczy” rząd.
Czytaj więcej
W nocnym ataku Rosji na Ukrainę ucierpieć miał m.in. obiekt przemysłowy należący do amerykańskiej...
W Niemczech – w związku z obciążeniem militarystyczną przeszłością III Rzeszy – istnieją silne opory przed wysyłaniem żołnierzy poza granice kraju. W przekonaniu opinii publicznej do zaangażowania niemieckich żołnierzy w działania poza granicami Niemiec nie pomaga to, że udział Niemiec w misjach wojskowych w Afganistanie i Mali postrzegany był jako nieudany.
W Niemczech kontrowersje budzi też przeznaczanie miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy w czasie, gdy gospodarka kraju znajduje się w stagnacji. Obawy polityków budzi też to, czy ewentualny udział w misji na Ukrainie nie obciąży nadmiernie sił zbrojnych Niemiec, które dopiero po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęła szybko zwiększać swój potencjał.
Według sondażu instytutu Forsa dla RTL/ntv 49 proc. Niemców popiera wysłanie żołnierzy na Ukrainę w charakterze europejskich sił pokojowych. 45 proc. Niemców jest temu przeciwnych.
Marcel Dirsus z Instytutu Polityki Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Kilonii spodziewa się, że rząd w kwestii wysłania wojsk na Ukrainę będzie postępował ostrożnie. – Nie ma sensu trwonienie politycznego kapitału na coś, co może nie dojść do skutku – ocenił.
Jens Spahn, stojący na czele klubu CDU w parlamencie, wezwał parlamentarzystów, by ci powstrzymali się od publicznych wypowiedzi na temat wysyłania niemieckich żołnierzy na Ukrainie. Jego list skierowany do parlamentarzystów w tej sprawie wyciekł do mediów.
Czytaj więcej
Elbridge Colby, podsekretarz w Departamencie Obrony stwierdził, że USA zamierzają odegrać minimal...
Sven Schulze, lider CDU w Saksonii-Anhalt powiedział magazynowi „Stern”, że wysłanie żołnierzy na Ukrainę przekracza możliwości Niemiec. Jak dodał, ważniejsza z perspektyw Niemiec jest budowa „silnej europejskiej architektury bezpieczeństwa”.
Jeszcze większy sprzeciw wobec wysłania żołnierzy na Ukrainę jest w koalicyjnej SPD. – Niemcy powinni się trzymać z dala od tej sprawy – powiedział Ralf Stegner z lewicowego, bardziej pacyfistycznego skrzydła SPD w rozmowie z „Der Spiegel”. – Rozmieszczenie niemieckich żołnierzy w tym regionie jest skrajnie trudne z przyczyn historycznych – zauważył.
Merz, pytany w poniedziałek o wysłanie wojsk na Ukrainę, stwierdził że „jest za wcześnie, by udzielić przesądzającej odpowiedzi”.
Alice Weidel, liderka drugiej, a według niektórych ostatnich sondaży, pierwszej siły politycznej w Niemczech, opozycyjnej Alternatywy dla Niemiec (AfD), oskarżyła chadeków, na czele których stoi Merz, o podżeganie do wojny, a samo rozważanie wysłania żołnierzy na Ukrainę określiła mianem „groźnego i nieodpowiedzialnego”.
AfD już wykorzystuje temat politycznie. „Mówimy jasno: Nie wyślemy was, byście umierali na Ukrainie” – pisze partia na swoim koncie w serwisie X, kierując te słowa do Niemców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W nocnym ataku Rosji na Ukrainę ucierpieć miał m.in. obiekt przemysłowy należący do amerykańskiej firmy, która p...
Jeśli rosyjski przywódca miałby uścisnąć dłoń tego, którego nazywa „klownem” i „tym typem”, to tylko po to, aby...
Mimo trwających rozmów w sprawie porozumienia dotyczącego zakładników, Siły Obronne Izraela rozpoczęły inwazję n...
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że przedmiot, który spadł w nocy...
Bez względu na kształt możliwego porozumienia w sprawie zakończenia wojny jest jasne, że Putin poniósł porażkę,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas