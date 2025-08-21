Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Niemieccy żołnierze na Ukrainie? Rząd Friedricha Merza ma problem

Nadal nie jest przesądzone czy rząd Friedricha Merza będzie w stanie wysłać niemieckich żołnierzy na Ukrainę w ramach gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego kończącego wojnę z Rosją.

Publikacja: 21.08.2025 13:14

Friedrich Merz

Friedrich Merz

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób sytuacja polityczna w Niemczech może wpłynąć na decyzję o wysłaniu wojsk na Ukrainę?
  • Jakie są reakcje różnych sił politycznych w Niemczech ws. zaangażowania wojskowego na Ukrainie?
  • Jaki odsetek Niemców popiera wysłanie żołnierzy na Ukrainę?

Z wypowiedzi Donalda Trumpa dla Fox News po szczycie w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich wynikało, że o ile Amerykanie nie wyślą żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny z Rosją, o tyle gotowość do wysłania żołnierzy wyrażają niektóre europejskie państwa – w tym Niemcy, Wielka Brytania i Francja. 

Wątpliwości w koalicji wspierającej rząd Friedricha Merza w sprawie wysłania żołnierzy na Ukrainę

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wielka Brytania i Francja są gotowe wysłać po kilkuset żołnierzy na Ukrainę w ramach tzw. sił reasekuracyjnych. Zadaniem takich wielonarodowych sił byłoby wsparcie ukraińskiej armii w zakresie szkolenia oraz udzielenie jej wsparcia logistycznego. Siły reasekuracyjne stacjonowałyby z dala od linii frontu.

Wysłaniu żołnierzy z państw NATO na Ukrainę zdecydowanie sprzeciwia się Rosja. Swój sprzeciw Moskwa sygnalizowała również w tym tygodniu. 

Kanclerz Friedrich Merz wyrażając wstępną gotowość na wysłanie niemieckich żołnierzy na Ukrainę, zastrzegł że wymagałoby to zgody Bundestagu, co może nie być łatwe. Rząd Merza, tworzony przez CDU/CSU i SPD, nie ma zbyt silnego poparcia w parlamencie, o czym świadczy fakt, że Merz uzyskał wotum zaufania dopiero w drugim podejściu

Reklama
Reklama

Nawet szef MSZ w rządzie Merza, Johann Wadephul (CDU) ostrzegł, że wysłanie wojsk na Ukrainę „prawdopodobnie przytłoczy” rząd. 

Czytaj więcej

Skutki ataku na Mukaczewo
Konflikty zbrojne
Ukraińcy: Rosjanie zaatakowali amerykański zakład produkujący elektronikę

W Niemczech – w związku z obciążeniem militarystyczną przeszłością III Rzeszy – istnieją silne opory przed wysyłaniem żołnierzy poza granice kraju. W przekonaniu opinii publicznej do zaangażowania niemieckich żołnierzy w działania poza granicami Niemiec nie pomaga to, że udział Niemiec w misjach wojskowych w Afganistanie i Mali postrzegany był jako nieudany. 

W Niemczech kontrowersje budzi też przeznaczanie miliardów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy w czasie, gdy gospodarka kraju znajduje się w stagnacji. Obawy polityków budzi też to, czy ewentualny udział w misji na Ukrainie nie obciąży nadmiernie sił zbrojnych Niemiec, które dopiero po wybuchu wojny na Ukrainie zaczęła szybko zwiększać swój potencjał. 

Sondaż: Niemcy podzieleni ws. wysłania wojsk na Ukrainę

Według sondażu instytutu Forsa dla RTL/ntv 49 proc. Niemców popiera wysłanie żołnierzy na Ukrainę w charakterze europejskich sił pokojowych. 45 proc. Niemców jest temu przeciwnych.

Marcel Dirsus z Instytutu Polityki Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Kilonii spodziewa się, że rząd w kwestii wysłania wojsk na Ukrainę będzie postępował ostrożnie. – Nie ma sensu trwonienie politycznego kapitału na coś, co może nie dojść do skutku – ocenił. 

Reklama
Reklama

Jens Spahn, stojący na czele klubu CDU w parlamencie, wezwał parlamentarzystów, by ci powstrzymali się od publicznych wypowiedzi na temat wysyłania niemieckich żołnierzy na Ukrainie. Jego list skierowany do parlamentarzystów w tej sprawie wyciekł do mediów. 

Czytaj więcej

J.D. Vance
Dyplomacja
To Europa ma zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainie? USA nie chcą się angażować

Sven Schulze, lider CDU w Saksonii-Anhalt powiedział magazynowi „Stern”, że wysłanie żołnierzy na Ukrainę przekracza możliwości Niemiec. Jak dodał, ważniejsza z perspektyw Niemiec jest budowa „silnej europejskiej architektury bezpieczeństwa”.

Jeszcze większy sprzeciw wobec wysłania żołnierzy na Ukrainę jest w koalicyjnej SPD. – Niemcy powinni się trzymać z dala od tej sprawy – powiedział Ralf Stegner z lewicowego, bardziej pacyfistycznego skrzydła SPD w rozmowie z „Der Spiegel”. – Rozmieszczenie niemieckich żołnierzy w tym regionie jest skrajnie trudne z przyczyn historycznych – zauważył. 

Merz, pytany w poniedziałek o wysłanie wojsk na Ukrainę, stwierdził że „jest za wcześnie, by udzielić przesądzającej odpowiedzi”. 

AfD: Friedrich Merz wyśle was na wojnę, my nie

Alice Weidel, liderka drugiej, a według niektórych ostatnich sondaży, pierwszej siły politycznej w Niemczech, opozycyjnej Alternatywy dla Niemiec (AfD), oskarżyła chadeków, na czele których stoi Merz, o podżeganie do wojny, a samo rozważanie wysłania żołnierzy na Ukrainę określiła mianem „groźnego i nieodpowiedzialnego”.

Reklama
Reklama

AfD już wykorzystuje temat politycznie. „Mówimy jasno: Nie wyślemy was, byście umierali na Ukrainie” – pisze partia na swoim koncie w serwisie X, kierując te słowa do Niemców. 


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Niemcy Rosja Ukraina Osoby Friedrich Merz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób sytuacja polityczna w Niemczech może wpłynąć na decyzję o wysłaniu wojsk na Ukrainę?
  • Jakie są reakcje różnych sił politycznych w Niemczech ws. zaangażowania wojskowego na Ukrainie?
  • Jaki odsetek Niemców popiera wysłanie żołnierzy na Ukrainę?
Pozostało jeszcze 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Skutki ataku na Mukaczewo
Konflikty zbrojne
Ukraińcy: Rosjanie zaatakowali amerykański zakład produkujący elektronikę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce pokoju. I nie chce też szczytu z Wołodymyrem Zełenskim
Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20
Konflikty zbrojne
Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy
PAP/Przemysław Piątkowski
Konflikty zbrojne
Szef MON o incydencie w Osinach: Kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Putin
Konflikty zbrojne
Niemiecki ekspert: Bez względu na ostateczne porozumienie, Putin poniósł porażkę
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie