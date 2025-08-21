Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób sytuacja polityczna w Niemczech może wpłynąć na decyzję o wysłaniu wojsk na Ukrainę?

Jakie są reakcje różnych sił politycznych w Niemczech ws. zaangażowania wojskowego na Ukrainie?

Jaki odsetek Niemców popiera wysłanie żołnierzy na Ukrainę?

Z wypowiedzi Donalda Trumpa dla Fox News po szczycie w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódców państw europejskich wynikało, że o ile Amerykanie nie wyślą żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny z Rosją, o tyle gotowość do wysłania żołnierzy wyrażają niektóre europejskie państwa – w tym Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Wątpliwości w koalicji wspierającej rząd Friedricha Merza w sprawie wysłania żołnierzy na Ukrainę

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Wielka Brytania i Francja są gotowe wysłać po kilkuset żołnierzy na Ukrainę w ramach tzw. sił reasekuracyjnych. Zadaniem takich wielonarodowych sił byłoby wsparcie ukraińskiej armii w zakresie szkolenia oraz udzielenie jej wsparcia logistycznego. Siły reasekuracyjne stacjonowałyby z dala od linii frontu.

Wysłaniu żołnierzy z państw NATO na Ukrainę zdecydowanie sprzeciwia się Rosja. Swój sprzeciw Moskwa sygnalizowała również w tym tygodniu.

Kanclerz Friedrich Merz wyrażając wstępną gotowość na wysłanie niemieckich żołnierzy na Ukrainę, zastrzegł że wymagałoby to zgody Bundestagu, co może nie być łatwe. Rząd Merza, tworzony przez CDU/CSU i SPD, nie ma zbyt silnego poparcia w parlamencie, o czym świadczy fakt, że Merz uzyskał wotum zaufania dopiero w drugim podejściu.