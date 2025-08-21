Muszę wrócić do sprawy ulgi meldunkowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł (SK 64/20), że uzależnienie zwolnienia od podatku od złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia (czyli o zameldowaniu przez 12 miesięcy w sprzedawanym mieszkaniu) jest niezgodne z Konstytucją.

Przypomnę, że organ podatkowy doskonale wie, gdzie podatnik jest zameldowany, bo składa mu co roku zeznania podatkowe. Co więcej, jak podatnik rozliczał swój podatek po roku 2009, to przepisu o konieczności odrębnego oświadczenia w tej sprawie nie znalazł w treści ustawy! Bo go tam nie było. Był w ustawie o zmianie ustawy. Ale ofiarami ulgi meldunkowej byli ludzie nie prowadzący działalności gospodarczej i nie korzystający z usług doradców podatkowych przy prostej czynności sprzedaży mieszkania.

Ale w końcu po 15 latach doczekaliśmy się rozstrzygnięcia. Tylko że rząd wyroku tego nie opublikował. Rząd PiS też nie opublikował kiedyś wyroku Trybunału. Bo nie uznawał tego wyroku. Teraz rząd PO nie publikuje żadnych wyroków, bo nie uznaje Trybunału.

Urzędy skarbowe odmawiają zwrotu podatku zapłaconego na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją. No bo skoro rząd wyroku Trybunału nie opublikował, to nie mają podstaw.