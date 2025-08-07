Czy Polacy lubią swoje mieszkania

Aktualizacja: 07.08.2025 10:05 Publikacja: 07.08.2025 09:22
Średnio siedem na dziesięć osób deklaruje, że jest zadowolonych z miejsca, w którym żyje
Czy jesteś zadowolony ze swojej nieruchomości? Takie pytanie portal Nieruchomosci-online.pl zadał grupie 1004 dorosłych Polaków. (Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2025”). W opinii 73 proc. ankietowanych ich miejsce zamieszkania spełnia ich oczekiwania. – Poziom zadowolenia bywa różny – zaznacza Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu. 30 proc. osób jest „bardzo zadowolonych” ze swojej nieruchomości, a 43 proc. to osoby po prostu „zadowolone”.
Mniej więcej jedna czwarta badanych uważa, że ich nieruchomość nie jest do końca taka, o jakiej marzyli: 22 proc. ankietowanych jest „średnio zadowolonych”, 4 proc. jednoznacznie deklaruje „niezadowolenie”.
– Średnio siedem na dziesięć osób deklaruje, że jest zadowolonych z miejsca, w którym żyje. To pozytywny wynik i potwierdzenie tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce w ostatnich latach poprawiają się, nawet jeśli zmiany te zachodzą bardzo powoli i równolegle ze wzrostami cen nieruchomości – mówi Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Jak pokazują dane GUS, z roku na rok rośnie średnia powierzchnia mieszkania (obecnie jest to 75 mkw.), a także metraż przypadający na osobę (31 mkw.).
Analiza Nieruchomosci-online.pl we współpracy z agencją badawczą Inquiry pokazuje też, że poziom zadowolenia z nieruchomości jest dość podobny w dużych i mniejszych miastach oraz na wsi – wszędzie odsetek zadowolonych wynosił ponad 70 proc., chociaż najwyższy był na terenach wiejskich (76 proc.).
– Różnice są już nieco bardziej widoczne, kiedy spojrzymy na regiony. Ze swoich nieruchomości najczęściej zadowoleni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (odpowiedziało tak aż 86 proc. ankietowanych z tego regionu). W czołówce znalazły się także województwo pomorskie (79 proc.) i miasto Warszawa (79 proc.) – wskazuje Rafał Bieńkowski. – Ze swoich nieruchomości najrzadziej zadowoleni są mieszkańcy województw opolskiego (61 proc.) i podkarpackiego (67 proc.).
Jeśli chodzi o wiek, ze swoich nieruchomości najczęściej zadowolone są osoby 55 plus – 77 proc. ankietowanych z tej grupy wyraża opinię, że obecne miejsce zamieszkania spełnia ich oczekiwania. Jak pokazują dane, im młodsi jesteśmy, tym poziom naszego zadowolenia z nieruchomości jest mniejszy: 45-54 lata – 75 proc., 35-44 lata – 72 proc., 25-34 lata – 70 proc., 18-24 lata – 66 proc.
Anna Zachara-Widła komentuje, że takie wyniki nie dziwią. – Przez lata pracujemy na to, aby domy i mieszkania spełniały nasze potrzeby. Zmieniamy nieruchomości na większe, budujemy domy czy wyprowadzamy się na wieś. Scenariuszy jest wiele. Na ocenę wpływa też to, że gdy jesteśmy starsi, nasze marzenia często są bardziej minimalistyczne, ponieważ wtedy zazwyczaj bardziej doceniamy to, co już posiadamy – mówi ekspertka. - Z drugiej strony – u najmłodszych poziom zadowolenia z nieruchomości jest znacznie mniejszy. Młodość to czas określania potrzeb, a następnie stopniowego ich zaspokajania. Nic więc dziwnego, że to zadowolenie w tej grupie jest mniejsze. Szczególnie dziś, kiedy sytuacja młodych na rynku nieruchomości jest trudna – dodaje.
