Czy Polacy lubią swoje mieszkania

Czy jesteś zadowolony ze swojej nieruchomości? Takie pytanie portal Nieruchomosci-online.pl zadał grupie 1004 dorosłych Polaków. (Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – II kwartał 2025”). W opinii 73 proc. ankietowanych ich miejsce zamieszkania spełnia ich oczekiwania. – Poziom zadowolenia bywa różny – zaznacza Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu. 30 proc. osób jest „bardzo zadowolonych” ze swojej nieruchomości, a 43 proc. to osoby po prostu „zadowolone”.

Mniej więcej jedna czwarta badanych uważa, że ich nieruchomość nie jest do końca taka, o jakiej marzyli: 22 proc. ankietowanych jest „średnio zadowolonych”, 4 proc. jednoznacznie deklaruje „niezadowolenie”.

Ceny rosną, rośnie też standard nieruchomości

– Średnio siedem na dziesięć osób deklaruje, że jest zadowolonych z miejsca, w którym żyje. To pozytywny wynik i potwierdzenie tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce w ostatnich latach poprawiają się, nawet jeśli zmiany te zachodzą bardzo powoli i równolegle ze wzrostami cen nieruchomości – mówi Anna Zachara-Widła, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Jak pokazują dane GUS, z roku na rok rośnie średnia powierzchnia mieszkania (obecnie jest to 75 mkw.), a także metraż przypadający na osobę (31 mkw.).

Analiza Nieruchomosci-online.pl we współpracy z agencją badawczą Inquiry pokazuje też, że poziom zadowolenia z nieruchomości jest dość podobny w dużych i mniejszych miastach oraz na wsi – wszędzie odsetek zadowolonych wynosił ponad 70 proc., chociaż najwyższy był na terenach wiejskich (76 proc.).