Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

Ile za komórkę lokatorską od dewelopera

Od 4 do 6 tys. zł za metr – średnio tyle kosztują komórki lokatorskie na nowych osiedlach – tak wynika z analiz portalu RynekPierwotny.pl.

Publikacja: 29.12.2025 12:46

Liczba komórek lokatorskich jest zwykle znacznie mniejsza od liczby mieszkań na osiedlu

Liczba komórek lokatorskich jest zwykle znacznie mniejsza od liczby mieszkań na osiedlu

Foto: Adobe Stock

aig

Jak mówi Marcin Moneta, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, komórki lokatorskie w nowych budynkach oferują znacznie wyższy standard niż tradycyjne piwnice w blokach z wielkiej płyty. – To pomieszczenia suche, oświetlone, wentylowane, z metalowymi drzwiami antywłamaniowymi, z wygodnym wejściem na tym samym piętrze co mieszkanie lub z poziomu windy, w garażach podziemnych czy na parterze – mówi ekspert serwisu.

I dodaje, że piwnice w budynkach z rynku wtórnego są generalnie większe niż komórki lokatorskie na nowych osiedlach, mają ok. 4 do 6 mkw. – To o 2 do 3 mkw. więcej niż przeciętna komórka – wskazuje. 

Czytaj więcej

Duża podaż i ustabilizowanie się popytu wpływają na wydłużenie czasu sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości mieszkaniowe
Kupujący mieszkania wcale się nie spieszą

W hali garażowej

– Druga i ostatnia przewaga piwnic jest taka, że ich liczba w blokach z wielkiej płyty odpowiada liczbie mieszkań w budynku. W budownictwie deweloperskim takiego komfortu już nie ma. Liczba komórek zazwyczaj jest znacznie mniejsza od liczby mieszkań – wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Serwis zapytał deweloperów, jakie komórki i za ile oferują. I tak np. powierzchnie takich pomieszczeń planowanych przez Develię mają ok. 2,5-3 mkw., ale pojawiają się i większe. Komórki lokatorskie powstają w wolnych miejscach hali garażowej, więc ich liczba jest ograniczona. Średnia cena komórki lokatorskiej zależy od metrażu, wynosi ok. 4 tys. zł za mkw.

Reklama
Reklama

Lokum Deweloper oferuje ok. 3-metrowe pomieszczenia, są wycenione na ok. 5 tys. zł za mkw. Do oferty trafiają też większe komórki położone np. tuż przy miejscach postojowych.

Jak podaje RynekPierwotny.pl, na osiedlach Achicomu komórki lokatorskie mają najczęściej od 1,5 do 6 mkw. – Ich liczba zależy od specyfiki inwestycji, waha się od kilku do kilkudziesięciu proc. względem liczby mieszkań. Cena komórek zależy od osiedla, zazwyczaj wynosi 4-6 tys. zł za mkw. – mówią przedstawiciele firmy.

Komórka i piwnica. Jak sprzedać takie pomieszczenie?

– Komórka lokatorska jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, a jej status prawny jest tożsamy z mieszkaniem, co oznacza, że nie można jej sprzedać samodzielnie – mówi Marcin Moneta. – Piwnica jest zazwyczaj częścią wspólną nieruchomości, do której właściciel mieszkania ma jedynie prawo wyłącznego użytkowania. W obu przypadkach – komórka i piwnica są wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal mieszkalny, a ich sprzedaż jest możliwa jedynie razem z mieszkaniem lub za zgodą wspólnoty mieszkaniowej – wyjaśnia analityk.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania
Mimo wyzwań rynek najmu mieszkań wciąż przyciąga kapitał
Nieruchomości mieszkaniowe
Koniunktura na rynku najmu. „Schron dla kapitału”
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
Duża podaż i ustabilizowanie się popytu wpływają na wydłużenie czasu sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości mieszkaniowe
Kupujący mieszkania wcale się nie spieszą
W październiku w Chorzowie oddano do użytkowania 112 mieszkań w inwestycji zrealizowanej przez Społe
Nieruchomości mieszkaniowe
Strategia zamiast kiełbasy wyborczej. Unia Europejska chce tanich mieszkań
Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa
Nieruchomości mieszkaniowe
Bruksela ma plan na tanie mieszkania. Kolejne regulacje zamiast usuwania barier?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Co przyniesie 2026 r. dla mieszkaniówki? To będzie dalej rynek klienta - oczekują analitycy portalu
Nieruchomości mieszkaniowe
Dziewięć wróżb dla rynku mieszkaniowego. Przyszły rok będzie należeć do klientów
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama