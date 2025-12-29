Aktualizacja: 29.12.2025 14:30 Publikacja: 29.12.2025 12:46
Liczba komórek lokatorskich jest zwykle znacznie mniejsza od liczby mieszkań na osiedlu
Foto: Adobe Stock
Jak mówi Marcin Moneta, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, komórki lokatorskie w nowych budynkach oferują znacznie wyższy standard niż tradycyjne piwnice w blokach z wielkiej płyty. – To pomieszczenia suche, oświetlone, wentylowane, z metalowymi drzwiami antywłamaniowymi, z wygodnym wejściem na tym samym piętrze co mieszkanie lub z poziomu windy, w garażach podziemnych czy na parterze – mówi ekspert serwisu.
I dodaje, że piwnice w budynkach z rynku wtórnego są generalnie większe niż komórki lokatorskie na nowych osiedlach, mają ok. 4 do 6 mkw. – To o 2 do 3 mkw. więcej niż przeciętna komórka – wskazuje.
– Druga i ostatnia przewaga piwnic jest taka, że ich liczba w blokach z wielkiej płyty odpowiada liczbie mieszkań w budynku. W budownictwie deweloperskim takiego komfortu już nie ma. Liczba komórek zazwyczaj jest znacznie mniejsza od liczby mieszkań – wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl.
Serwis zapytał deweloperów, jakie komórki i za ile oferują. I tak np. powierzchnie takich pomieszczeń planowanych przez Develię mają ok. 2,5-3 mkw., ale pojawiają się i większe. Komórki lokatorskie powstają w wolnych miejscach hali garażowej, więc ich liczba jest ograniczona. Średnia cena komórki lokatorskiej zależy od metrażu, wynosi ok. 4 tys. zł za mkw.
Lokum Deweloper oferuje ok. 3-metrowe pomieszczenia, są wycenione na ok. 5 tys. zł za mkw. Do oferty trafiają też większe komórki położone np. tuż przy miejscach postojowych.
Jak podaje RynekPierwotny.pl, na osiedlach Achicomu komórki lokatorskie mają najczęściej od 1,5 do 6 mkw. – Ich liczba zależy od specyfiki inwestycji, waha się od kilku do kilkudziesięciu proc. względem liczby mieszkań. Cena komórek zależy od osiedla, zazwyczaj wynosi 4-6 tys. zł za mkw. – mówią przedstawiciele firmy.
– Komórka lokatorska jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, a jej status prawny jest tożsamy z mieszkaniem, co oznacza, że nie można jej sprzedać samodzielnie – mówi Marcin Moneta. – Piwnica jest zazwyczaj częścią wspólną nieruchomości, do której właściciel mieszkania ma jedynie prawo wyłącznego użytkowania. W obu przypadkach – komórka i piwnica są wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal mieszkalny, a ich sprzedaż jest możliwa jedynie razem z mieszkaniem lub za zgodą wspólnoty mieszkaniowej – wyjaśnia analityk.
