Letnie nastroje na rynku mieszkań. Mniej zakupów inwestycyjnych i spekulacyjnych

Jak zauważa cytowany przez serwis Bogusław Półtorak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podaż przewyższa popyt. – Klient może przebierać w ofertach i chce negocjować cenę. Rynek ustabilizował się po poprzednim wsparciu programem rządowym, wiele osób pogodziło się z realiami i przestało już czekać na kolejny program – przyznaje. – Osoby, które dziś decydują się na zakup, podchodzą do tego realniej. Nie wystarczy im jakakolwiek nieruchomość, chcą w miarę możliwości najlepiej zaspokoić swoje potrzeby, dlatego decyzje są poprzedzone dłuższymi poszukiwaniami i negocjacjami.

Bogusław Półtorak podkreśla, że po okresach dużej zmienności rynek powoli stabilizuje się i jest coraz bardziej dostępny dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby, szczególnie jako alternatywa dla najmu.

- Spadek stóp zwrotu, szczególnie w porównaniu z alternatywnymi formami lokowania pieniędzy, zmniejsza zainteresowanie zakupami inwestycyjnymi i spekulacyjnymi – zauważa prof. Półtorak.

Obniżki stóp procentowych za małe?

Badanie nastrojów potwierdziło, że majowa obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych nie przełożyła się na znaczący wzrost popytu na nieruchomości.

– Część respondentów uważa, że to działanie zostało podjęte zdecydowanie za późno. Majowa obniżka stóp zwiększyła zainteresowanie kredytem hipotecznym, ale już samą dostępność kredytu i zdolność kredytową - w niewielkim stopniu. Skala obniżki była zbyt mała, żeby miało to istotny wpływ na rynek. Bardziej zostało to odebrane jako sygnał i wzmocniło oczekiwania na kolejne działania w tym zakresie. Wiele osób wstrzymuje się z decyzją, licząc na dalsze obniżki i stabilizację rynku – mówi Bogusław Półtorak. – Dopiero kolejna obniżka stóp procentowych może podbić zainteresowanie zakupami nieruchomości za pomocą kredytu bankowego, przede wszystkim na własne potrzeby.