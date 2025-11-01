Rzeczpospolita
Ile telewizji dla trzylatka? Brytyjskie badanie o związkach czasu ekranowego z objawami ADHD

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie „BMC Pediatrics” analizuje zależność między ilością oglądania telewizji i filmów w wieku przedszkolnym a późniejszymi objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Publikacja: 01.11.2025 12:18

Naukowcy sprawdzili, czy spędzanie przed ekranem ponad trzech godzin dziennie może wiązać się z wyższym nasileniem objawów ADHD u małych dzieci.

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Autorzy wykorzystali dane z brytyjskiego Millennium Cohort Study, obejmującego dzieci urodzone na początku XXI wieku. Analiza objęła uczestników w wieku od trzech do pięciu lat. Rodzice odpowiadali na pytania o to, jak długo ich dziecko ogląda telewizję, a możliwe odpowiedzi obejmowały cztery przedziały: brak oglądania, do jednej godziny dziennie, od jednej do trzech godzin oraz ponad trzy godziny dziennie.

Gdy dzieci osiągnęły wiek pięciu lat, oceniano u nich poziom nieuwagi i nadpobudliwości, wykorzystując test SDQ (Kwestionariusz Mocnych Stron i Trudności). Badacze zastosowali metody analizy pozwalające ograniczyć wpływ czynników zakłócających. Wzięto pod uwagę takie zmienne jak płeć dziecka, status materialny rodziny, poziom wykształcenia rodziców, wcześniactwo, masa urodzeniowa, temperament, postawy wychowawcze oraz zdrowie psychiczne opiekunów. W analizie wykorzystano również wskaźnik prospołeczności z tej samej skali SDQ, który pełnił rolę tzw. negatywnego wyniku kontrolnego.

