Prezydent USA Donald Trump zawarł w piątek umowy dotyczące obniżek cen leków z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi: Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Genentech, Merck, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi i GSK.
To kolejna próba ulżenia portfelom Amerykanów, wydających krocie na leczenie. W piątek, 19 grudnia, prezydent USA Donald Trump zawarł długo wyczekiwane umowy z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi, które zgodziły się drastycznie obniżyć ceny leków w ramach rządowego programu Medicaid oraz dla osób płacących z własnej kieszeni.
Porozumienia zawarły w piątek firmy: Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, amerykański oddział Roche – Genentech, Merck, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi i GSK. Wcześniej podobne umowy podpisały w Białym Domu spółki Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk oraz EMD Serono (amerykański oddział niemieckiego Merck KGaA). Pozostałe trzy firmy, które nie ogłosiły jeszcze umów, to Regeneron, Johnson & Johnson i AbbVie.
Szczegóły podpisanych w piątek dokumentów nie zostały od razu udostępnione, ale wysocy rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa poinformowali, że zgodnie z ustaleniami każdy z producentów obniży ceny większości leków sprzedawanych w ramach programu Medicaid dla osób o niskich dochodach oraz wybranych leków sprzedawanych bezpośrednio konsumentom za gotówkę. Jak obiecali, ma to zagwarantować „ogromne oszczędności” na powszechnie stosowanych lekach, nie podali jednak konkretnych liczb. W zamian firmy farmaceutyczne mogą otrzymać trzyletnie zwolnienie z wszelkich ceł.
W ramach umów również część przychodów ze sprzedaży zagranicznej każdej z firm ma być również przekazywana do USA w celu zrównoważenia kosztów. Firmy wspólnie zobowiązały się zainwestować ponad 150 miliardów dolarów w badania i rozwój oraz produkcję w USA. Kilka koncernów zgodziło się także przekazać składniki leków do amerykańskiej rezerwy strategicznej.
Firma Merck ogłosiła już, że będzie sprzedawać swoje leki na cukrzycę Januvia, Janumet i Janumet XR bezpośrednio amerykańskim konsumentom z rabatem wynoszącym około 70 proc. od cen katalogowych.
Ceny leków w Stanach Zjednoczonych porażają – Amerykanie za te same produkty w aptekach płacą nawet trzy razy więcej niż konsumenci w innych państwach rozwiniętych. Starania Donalda Trumpa mają nie tyle sprawić, by Amerykanie płacili mniej niż obywatele innych krajów, ale mają za zadanie zrównać koszty leczenia.
