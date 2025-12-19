To kolejna próba ulżenia portfelom Amerykanów, wydających krocie na leczenie. W piątek, 19 grudnia, prezydent USA Donald Trump zawarł długo wyczekiwane umowy z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi, które zgodziły się drastycznie obniżyć ceny leków w ramach rządowego programu Medicaid oraz dla osób płacących z własnej kieszeni.

Porozumienia zawarły w piątek firmy: Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, amerykański oddział Roche – Genentech, Merck, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi i GSK. Wcześniej podobne umowy podpisały w Białym Domu spółki Pfizer, AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk oraz EMD Serono (amerykański oddział niemieckiego Merck KGaA). Pozostałe trzy firmy, które nie ogłosiły jeszcze umów, to Regeneron, Johnson & Johnson i AbbVie.

Leki w USA będą tańsze. Donald Trump: Mamy umowy z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi

Szczegóły podpisanych w piątek dokumentów nie zostały od razu udostępnione, ale wysocy rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa poinformowali, że zgodnie z ustaleniami każdy z producentów obniży ceny większości leków sprzedawanych w ramach programu Medicaid dla osób o niskich dochodach oraz wybranych leków sprzedawanych bezpośrednio konsumentom za gotówkę. Jak obiecali, ma to zagwarantować „ogromne oszczędności” na powszechnie stosowanych lekach, nie podali jednak konkretnych liczb. W zamian firmy farmaceutyczne mogą otrzymać trzyletnie zwolnienie z wszelkich ceł.