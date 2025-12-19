Reklama
Donald Trump porozumiał się z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi ws. obniżek cen leków

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek zawarcie z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi umów, zgodnie z którymi zobowiązały się one radykalnie obniżyć ceny leków. Amerykanie wciąż płacą w aptekach znacznie więcej od obywateli innych państw rozwiniętych.

Publikacja: 19.12.2025 21:47

Prezydent USA Donald Trump zawarł w piątek umowy dotyczące obniżek cen leków z dziewięcioma firmami

Prezydent USA Donald Trump zawarł w piątek umowy dotyczące obniżek cen leków z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi: Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Genentech, Merck, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi i GSK.

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Alicja Podskoczy

To kolejna próba ulżenia portfelom Amerykanów, wydających krocie na leczenie. W piątek, 19 grudnia, prezydent USA Donald Trump zawarł długo wyczekiwane umowy z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi, które zgodziły się drastycznie obniżyć ceny leków w ramach rządowego programu Medicaid oraz dla osób płacących z własnej kieszeni.

Porozumienia zawarły w piątek firmy: Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, amerykański oddział Roche – Genentech, Merck, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi i GSK. Wcześniej podobne umowy podpisały w Białym Domu spółki Pfizer, AstraZenecaEli Lilly, Novo Nordisk oraz EMD Serono (amerykański oddział niemieckiego Merck KGaA). Pozostałe trzy firmy, które nie ogłosiły jeszcze umów, to Regeneron, Johnson & Johnson i AbbVie.

Leki w USA będą tańsze. Donald Trump: Mamy umowy z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi

Szczegóły podpisanych w piątek dokumentów nie zostały od razu udostępnione, ale wysocy rangą urzędnicy administracji Donalda Trumpa poinformowali, że zgodnie z ustaleniami każdy z producentów obniży ceny większości leków sprzedawanych w ramach programu Medicaid dla osób o niskich dochodach oraz wybranych leków sprzedawanych bezpośrednio konsumentom za gotówkę. Jak obiecali, ma to zagwarantować „ogromne oszczędności” na powszechnie stosowanych lekach, nie podali jednak konkretnych liczb. W zamian firmy farmaceutyczne mogą otrzymać trzyletnie zwolnienie z wszelkich ceł.

W ramach umów również część przychodów ze sprzedaży zagranicznej każdej z firm ma być również przekazywana do USA w celu zrównoważenia kosztów. Firmy wspólnie zobowiązały się zainwestować ponad 150 miliardów dolarów w badania i rozwój oraz produkcję w USA. Kilka koncernów zgodziło się także przekazać składniki leków do amerykańskiej rezerwy strategicznej.

Firma Merck ogłosiła już, że będzie sprzedawać swoje leki na cukrzycę Januvia, Janumet i Janumet XR bezpośrednio amerykańskim konsumentom z rabatem wynoszącym około 70 proc. od cen katalogowych.

Ceny leków w Stanach Zjednoczonych porażają – Amerykanie za te same produkty w aptekach płacą nawet trzy razy więcej niż konsumenci w innych państwach rozwiniętych. Starania Donalda Trumpa mają nie tyle sprawić, by Amerykanie płacili mniej niż obywatele innych krajów, ale mają za zadanie zrównać koszty leczenia.

Źródło: rp.pl, Reuters

