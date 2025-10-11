Prezydent USA Donald Trump podjął kolejne kroki w walce z wyjątkowo wysokimi cenami leków na receptę na rodzimym rynku. Amerykanie, by się leczyć, muszą głęboko sięgnąć do kieszeni – za te same produkty w aptekach płacą nawet trzy razy więcej niż konsumenci w innych państwach rozwiniętych. W lipcu Trump wysłał listy do 17 wiodących producentów leków, wzywając ich do obniżenia cen do poziomu, jaki płacą pacjenci w innych krajach, i przeniesienia produkcji do USA, grożąc w przeciwnym razie nałożeniem na nie wysokich, sięgających nawet 100 proc. ceł.

Jako pierwszy porozumienie z administracją zawarł w ubiegłym tygodniu amerykański Pfizer. W piątek, 10 października, Trump ogłosił podpisanie podobnej umowy z drugim dużym koncernem farmaceutycznym – tym razem z brytyjsko-szwedzkim producentem leków AstraZeneca.

Prezydent USA Donald Trump zawarł porozumienie z koncernem AstraZeneca

Zgodnie z przedstawionym dokumentem, AstraZeneca będzie sprzedawać niektóre leki z rabatem w ramach rządowego programu opieki zdrowotnej Medicaid, a w zamian otrzyma trzyletnie zwolnienie z ceł. W tym czasie Biały Dom oczekuje od koncernu przeniesienia części produkcji do Stanów Zjednoczonych.