Rzeczpospolita
Ekonomia
Najpierw Pfizer, teraz AstraZeneca. Donald Trump zawarł nową umową w sprawie cen leków w USA

Prezydent USA Donald Trump podpisał umowę z brytyjsko-szwedzkim koncernem farmaceutycznym AstraZeneca, zgodnie z którą firma w zamian za ulgi celne będzie sprzedawać niektóre leki z rabatem w ramach rządowego programu opieki zdrowotnej Medicaid. Podobne porozumienie Biały Dom zawarł wcześniej z Pfizerem.

Publikacja: 11.10.2025 14:06

Prezydent USA Donald Trump i dyrektor generalny koncernu AstraZeneca Pascal Soriot

Prezydent USA Donald Trump i dyrektor generalny koncernu AstraZeneca Pascal Soriot

Foto: SAUL LOEB / AFP

Alicja Podskoczy

Prezydent USA Donald Trump podjął kolejne kroki w walce z wyjątkowo wysokimi cenami leków na receptę na rodzimym rynku. Amerykanie, by się leczyć, muszą głęboko sięgnąć do kieszeni – za te same produkty w aptekach płacą nawet trzy razy więcej niż konsumenci w innych państwach rozwiniętych. W lipcu Trump wysłał listy do 17 wiodących producentów leków, wzywając ich do obniżenia cen do poziomu, jaki płacą pacjenci w innych krajach, i przeniesienia produkcji do USA, grożąc w przeciwnym razie nałożeniem na nie wysokich, sięgających nawet 100 proc. ceł.

Jako pierwszy porozumienie z administracją zawarł w ubiegłym tygodniu amerykański Pfizer. W piątek, 10 października, Trump ogłosił podpisanie podobnej umowy z drugim dużym koncernem farmaceutycznym – tym razem z brytyjsko-szwedzkim producentem leków AstraZeneca.

Prezydent USA Donald Trump zawarł porozumienie z koncernem AstraZeneca

Zgodnie z przedstawionym dokumentem, AstraZeneca będzie sprzedawać niektóre leki z rabatem w ramach rządowego programu opieki zdrowotnej Medicaid, a w zamian otrzyma trzyletnie zwolnienie z ceł. W tym czasie Biały Dom oczekuje od koncernu przeniesienia części produkcji do Stanów Zjednoczonych.

Jak powiedział dyrektor generalny Pascal Soriot podczas spotkania w Gabinecie Owalnym, firma zaoferuje również wybrane produkty z rabatem do 80 proc. od ceny katalogowej za pośrednictwem planowanej na przyszły rok strony internetowej TrumpRx.

Jak zauważa agencja Reutera, Soriot już od miesięcy stara się utrzymać bliskie relacje swojej firmy z Białym Domem, realizując jednocześnie strategię wzrostu. W lipcu AstraZeneca ogłosiła, że do 2030 roku zainwestuje 50 mld dol. w produkcję oraz badania i rozwój w USA. Firma zamierza uruchomić swój największy na świecie zakład w Wirginii i rozbudować obiekty w pięciu innych stanach USA.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Osoby Donald Trump Firmy Pfizer AstraZeneca

