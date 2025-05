W kwietniu 2021 r. amerykański dziennik „New York Times” po raz pierwszy doniósł o wiadomościach SMS, które przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wymieniała z dyrektorem generalnym Pfizera Albertem Bourlą w ramach przygotowań do największego zamówienia na szczepionki przeciw COVID-19 w UE – do 1,8 miliarda dawek szczepionki BioNTech/Pfizer. Według ujawnionych cen szczepionek umowa byłaby warta nawet 35 miliardów euro, gdyby została w pełni zrealizowana.

Dziennikarka amerykańskiego dziennika Matina Stevi zwróciła się o dostęp do wiadomości tekstowych między von der Leyen a Albertem Bourlą w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 11 maja 2022 r., jednak nigdy ich nie otrzymała. KE odpowiedziała, że nie posiada żądanych „dokumentów". W związku z tym Stevi i „New York Times” zaskarżyli decyzję o odmowie udostępnienia dokumentów do Sądu Unii Europejskiej.



Czy von der Leyen ma ujawnić rozmowy z Pfizerem?

W środę sąd ten stwierdził, że decyzja KE jest nieważna. Wskazano, iż Stevi i „New York Times” przedstawili istotne i spójne poszlaki opisujące istnienie wymiany informacji szefową KE a prezesem firmy Pfizer w związku z zakupem szczepionek podczas pandemii COVID-19. Jak podkreślono, w ten sposób udało im się obalić domniemanie nieistnienia i nieposiadania żądanych dokumentów.

W komunikacie czytamy, że Komisja Europejska "w konsekwencji Komisja nie przedstawiła wiarygodnego wyjaśnienia, aby uzasadnić nieposiadanie żądanych dokumentów. Ponadto Komisja nie wyjaśniła w wystarczającym stopniu, czy żądane wiadomości tekstowe zostały usunięte i czy w takim przypadku usunięcie miało miejsce dobrowolnie czy automatycznie, lub czy telefon komórkowy przewodniczącej został w międzyczasie wymieniony".