Aktualizacja: 15.11.2025 00:33 Publikacja: 14.11.2025 23:35
Jan Urban podczas meczu z Holandią na PGE Narodowym. Po czterech selekcjonerach, którzy nie powinni nimi być, wreszcie mamy prawdziwego.
Foto: PAP/Leszek Szymański
Przyjemnie patrzyło się na reprezentację Polski, który nie wychodzi na boisko przestraszona, nie muruje bramki, nie liczy tylko na kontry z nadzieją, że może raz na półtorej godziny jeden się powiedzie. Polacy rzeczywiście lepiej czują się kiedy mogą zabrać piłkę przeciwnikowi i przeprowadzić szybki atak. Ale to tylko jeden z elementów gry.
Nie mamy zawodników tak dobrych technicznie, żeby liczyć na bramkę, która padnie po dwudziestu podaniach w ataku pozycyjnym. Tacy dobrzy to my nie jesteśmy. Dlatego wykorzystujemy Roberta Lewandowskiego na środku ataku, szybkiego Matty Casha czy wahadłowych - Michała Skórasia i Nicolę Zalewskiego.
Wychodziło to bardzo dobrze, świetnie wszystkim dyrygował Piotr Zieliński. Nie mogli grać dwaj środkowi obrońcy - Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski więc bardzo dobrze zastąpili ich Tomasz Kędziora i Jan Ziółkowski. Nieszczęście spotkało Sebastiana Szymańskiego już na początku meczu, wszedł Bartosz Kapustka i też grał bardzo dobrze.
Kontuzjowany Sebastian Szymański
Foto: PAP/Leszek Szymański
Jak wszyscy. Z ustawienia wynikało, że pod nieobecność Bartosza Slisza trener nie zdecydował się na wystawienie typowego defensywnego pomocnika. Przeciw Holandii to mogło wyglądać jak proszenie się o samobójstwo.
Za to wszyscy piłkarze, bez względu na to jakie nominalnie zajmowali pozycje grali bardzo dobrze i ofiarnie w obronie. Prawie każdy holenderski piłkarz jest lepszy od polskiego, a mimo to tylko raz udało im się strzelić bramkę. Kiedy wyjątkowo Polacy pogubili się w kryciu.
Do tej straty, ale i później Polacy niwelowali różnice w wyszkoleniu podwójnym kryciem, mądrym ustawianiem się, a to wszystko sprawiło, że Holendrzy nie mieli zbyt wielu możliwości oddania strzału. Kamil Grabara nie został bohaterem meczu, bo nie musiał. Dostał zaledwie jeden silny strzał w ostatnich minutach gry i go obronił.
Bramka dla Polski to małe cudo. To, w jaki sposób Jakub Kamiński ruszył z piłką, wytrzymał ataki i dobrze strzelił to jedno. Ale kluczem do tej bramki było absolutnie wyjątkowe podanie Roberta Lewandowskiego. To ono wyprowadziło Kamińskiego na czystą, chociaż wcale nie łatwą pozycję.
Kibice po wcześniejszych meczach robili sobie nadzieje, a po tym żegnali piłkarzy oklaskami. Po czterech selekcjonerach, którzy nie powinni nimi być, wreszcie mamy prawdziwego.
Jan Urban nie tylko pokazuje, że można znaleźć zawodników, mogących grać dobrze na poziomie już europejskim, ale umie zestawić zespół z gwiazd i niemal debiutantów w taki sposób, żeby wszyscy czuli się potrzebni. On w nich wierzy, oni wierzą w siebie i w to, co trener im mówi. Bardzo szybko zapomnieliśmy o kategorii „mecz o wszystko” czy „o honor”. Przyjemnie patrzeć na drużynę narodową, która gra ładnie i myśli o tym, żeby zwyciężyć, a nie żeby przetrwać.
Stadion Narodowy wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Atmosfera była bardzo dobra, dopóki nie dała o sobie znać grupa zorganizowanych kiboli. Najpierw, razem ze wszystkimi odśpiewali hymn narodowy, potem skandowali nazwisko Karola Nawrockiego, wreszcie w 60. minucie obrzucili bramkę Grabary i pole karne racami. Być może zostały im z marszu niepodległości i postanowili je użyć.
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes PZPN Cezary Kulesza na trybunach PGE Narodowego podczas meczu z Holandią
Foto: PAP/Leszek Szymański
Sędzia przerwał mecz, cały stadion gwizdał, bo trudno nawet pomyśleć co trzeba mieć w głowach, żeby w taki sposób podkreślić swój patriotyzm. A jak już swoje zrobili, to opuścili trybunę i znów zrobiło się przyjemnie.
Czytaj więcej
Po bardzo dobrym meczu na PGE Narodowym reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Nasza dr...
Nietrudno ustalić kim byli ci ludzie, a dobrze byłoby to zrobić, żeby w przyszłości nie psuli święta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przyjemnie patrzyło się na reprezentację Polski, który nie wychodzi na boisko przestraszona, nie muruje bramki, nie liczy tylko na kontry z nadzieją, że może raz na półtorej godziny jeden się powiedzie. Polacy rzeczywiście lepiej czują się kiedy mogą zabrać piłkę przeciwnikowi i przeprowadzić szybki atak. Ale to tylko jeden z elementów gry.
Nie mamy zawodników tak dobrych technicznie, żeby liczyć na bramkę, która padnie po dwudziestu podaniach w ataku pozycyjnym. Tacy dobrzy to my nie jesteśmy. Dlatego wykorzystujemy Roberta Lewandowskiego na środku ataku, szybkiego Matty Casha czy wahadłowych - Michała Skórasia i Nicolę Zalewskiego.
Prezydent Nawrocki wetuje ustawy, blokuje awanse i rośnie w siłę jako twarz antytuskowej prawicy. Co jednak zrob...
Kiedy na polskich ulicach celebrowano święto Niepodległości, ukraińscy żołnierze bronili Pokrowska i Myrnohradu....
Udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości wywołał falę krytyki, pogardy i sarkazmu. Wizerunkowym pro...
Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta jest sygnałem dla wszystkich Polaków na Białorusi, że Polska o nich pa...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Wierzę głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą, będzie więcej niż tych, które nas dzielą - mówił z okazji Narod...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas