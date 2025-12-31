Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że stabilne finansowanie jest czynnikiem, od którego zależy powodzenie każdej reformy. Ten rok pokazał, że rozmowa o zdrowiu musi być rozmową o źródłach i przewidywalności finansowania oraz o odpowiedzialnym wydatkowaniu.

Ministra zdrowia o tegorocznych sukcesach i wyzwaniach dla resortu

W tym roku systemowe ambicje skonfrontowały się z faktycznymi finansowymi możliwościami państwa. W rozmowie z Rynkiem Zdrowia ministra wymieniła największe tegoroczne osiągnięcia resortu – projekt e-rejestracja, plan dla szpitali oraz programy nakierowane na zdrowie kobiet.

Jednocześnie przyznała, że słowem definiującym przyszły rok będzie „zaufanie”, a konkretnie zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia. 2026 rok przetestuje wiarygodność państwa w tym obszarze oraz zweryfikuje, czy reformy faktycznie przyniosły oczekiwaną zmianę.

