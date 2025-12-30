Aktualizacja: 30.12.2025 15:51 Publikacja: 30.12.2025 14:48
Wiceministrowie zdrowia ocenili mijający rok i przedstawili swoje prognozy na kolejny
Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz
Na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia w mijającym roku oraz wyzwań w nadchodzącym swoje zdanie wyrazili wiceministrowie zdrowia: Katarzyna Kacperczyk, Tomasz Maciejewski i Katarzyna Kęcka.
Według Katarzyny Kacperczyk słowem roku 2025 są „inwestycje”, a wydarzeniem roku – polska prezydencja w Unii Europejskiej.
– Pokazaliśmy, że zdrowie nie jest wyłącznie polityką społeczną, ale podstawą bezpieczeństwa państwa. Zdrowie pacjenta, polityka zdrowotna i odporność systemu zostały wpisane w myślenie geostrategiczne – powiedziała wiceminister Kacperczyk w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
„Nagła zmiana” to z kolei słowo roku 2025 zdaniem Tomasza Maciejewskiego.
– Zmienił się ton, zmieniła się otwartość, a przede wszystkim wzrosła gotowość do merytorycznej rozmowy o zdrowiu: z nami i z ludźmi, którzy na co dzień są w systemie – podkreślił wiceminister.
Czytaj więcej
W 2025 r. wpisano na wykazy refundacyjne największą liczbę nowych cząsteczko-wskazań w historii....
Katarzyna Kęcka za słowo roku 2025 uznała „wyzwanie”, zwracając uwagę na sytuację finansową systemu ochrony zdrowia czy rozwój obszaru e-zdrowia w mijającym roku. Z kolei „interdyscyplinarność” to jej zdaniem słowo roku 2026.
– Dotyczy to zarówno obszaru wynagrodzeń i e-zdrowia, jak i opieki okołoporodowej, edukacji czy profilaktyki. Nie wystarczy współpraca samych środowisk medycznych. Konieczne będzie zaangażowanie innych resortów oraz porozumienie na poziomie politycznym – podkreśliła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.
Czytaj więcej: Rok próby dla zdrowia. Co wiceministrowie szykują pacjentom na 2026?
Czytaj więcej
W 2026 roku wprowadzone mogą zostać istotne zmiany w ustawach lekowych - donosi Rynek Zdrowia. Mo...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd opublikował projekt uchwały zakładającej zmiany w Narodowej Strategii Onkologicznej. Mają one umożliwić prz...
W 2026 roku wprowadzone mogą zostać istotne zmiany w ustawach lekowych - donosi Rynek Zdrowia. Mowa o nowelizacj...
W 2025 r. wpisano na wykazy refundacyjne największą liczbę nowych cząsteczko-wskazań w historii. Pacjenci zyskal...
Demografia wymusza systemowe zmiany w funkcjonowaniu najmniej rentownych oddziałów położniczych. Ministerstwo Zd...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa o Centralnej e-Rejestracji. Dzięki nowym przepisom zapisanie się na wi...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas