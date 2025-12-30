Na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia w mijającym roku oraz wyzwań w nadchodzącym swoje zdanie wyrazili wiceministrowie zdrowia: Katarzyna Kacperczyk, Tomasz Maciejewski i Katarzyna Kęcka.

Inwestycje, zmiany i wyzwania: Oceny i prognozy wiceministrów zdrowia

Według Katarzyny Kacperczyk słowem roku 2025 są „inwestycje”, a wydarzeniem roku – polska prezydencja w Unii Europejskiej.

– Pokazaliśmy, że zdrowie nie jest wyłącznie polityką społeczną, ale podstawą bezpieczeństwa państwa. Zdrowie pacjenta, polityka zdrowotna i odporność systemu zostały wpisane w myślenie geostrategiczne – powiedziała wiceminister Kacperczyk w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

„Nagła zmiana” to z kolei słowo roku 2025 zdaniem Tomasza Maciejewskiego.

– Zmienił się ton, zmieniła się otwartość, a przede wszystkim wzrosła gotowość do merytorycznej rozmowy o zdrowiu: z nami i z ludźmi, którzy na co dzień są w systemie – podkreślił wiceminister.