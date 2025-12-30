Reklama
Trzy ważne słowa dla pacjentów. Wiceministrowie zdrowia podsumowali rok

Koniec roku to czas podsumowań. O to, jaki był 2025 rok i co może przynieść kolejny, serwis Rynek Zdrowia zapytał kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Wśród odpowiedzi pojawiły się m.in. określenia takie jak: inwestycje, nagła zmiana i wyzwanie.

Publikacja: 30.12.2025 14:48

Wiceministrowie zdrowia ocenili mijający rok i przedstawili swoje prognozy na kolejny

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Joanna Kamińska

Na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia w mijającym roku oraz wyzwań w nadchodzącym swoje zdanie wyrazili wiceministrowie zdrowia: Katarzyna Kacperczyk, Tomasz Maciejewski i Katarzyna Kęcka.

Inwestycje, zmiany i wyzwania: Oceny i prognozy wiceministrów zdrowia

Według Katarzyny Kacperczyk słowem roku 2025 są „inwestycje”, a wydarzeniem roku – polska prezydencja w Unii Europejskiej.

– Pokazaliśmy, że zdrowie nie jest wyłącznie polityką społeczną, ale podstawą bezpieczeństwa państwa. Zdrowie pacjenta, polityka zdrowotna i odporność systemu zostały wpisane w myślenie geostrategiczne – powiedziała wiceminister Kacperczyk w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

„Nagła zmiana” to z kolei słowo roku 2025 zdaniem Tomasza Maciejewskiego.

– Zmienił się ton, zmieniła się otwartość, a przede wszystkim wzrosła gotowość do merytorycznej rozmowy o zdrowiu: z nami i z ludźmi, którzy na co dzień są w systemie – podkreślił wiceminister.

Katarzyna Kęcka za słowo roku 2025 uznała „wyzwanie”, zwracając uwagę na sytuację finansową systemu ochrony zdrowia czy rozwój obszaru e-zdrowia w mijającym roku. Z kolei „interdyscyplinarność” to jej zdaniem słowo roku 2026.

– Dotyczy to zarówno obszaru wynagrodzeń i e-zdrowia, jak i opieki okołoporodowej, edukacji czy profilaktyki. Nie wystarczy współpraca samych środowisk medycznych. Konieczne będzie zaangażowanie innych resortów oraz porozumienie na poziomie politycznym – podkreśliła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia.

Czytaj więcej: Rok próby dla zdrowia. Co wiceministrowie szykują pacjentom na 2026? 

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Zdrowia (MZ) Zdrowie
