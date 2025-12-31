Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Natalia Godula: To, co jest źródłem tożsamości narodowej, wymaga szczególnej troski

Już 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązku sporządzania planów ochrony dóbr kultury na czas wojny i instrukcji na wypadek sytuacji kryzysowych.

Publikacja: 31.12.2025 05:20

Już 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązku sporządzania planów ochrony dóbr kultury

Już 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie przepisy o obowiązku sporządzania planów ochrony dóbr kultury na czas wojny i instrukcji na wypadek sytuacji kryzysowych.

Foto: Adobe Stock

Natalia Godula

W ostatnich dniach głośno jest o dokonanym przez Niemcy zwrocie na rzecz Polski rękopisów pergaminowych z lat 1215–1466, które zostały skradzione w 1940 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Polska starała się o ich odzyskanie blisko osiemdziesiąt lat, bo już od 1948 r. Niestety, wiele innych dóbr kultury utraconych w czasie wojen pozostaje zaginionych – część z nich, ukryta w prywatnych zbiorach, może nigdy nie ujrzy światła dziennego, a inne uległy zniszczeniu. W razie wojny dobrom kultury grożą bowiem planowane, systemowe grabieże, ale także zwykłe rabunki, uszkodzenia czy całkowite zniszczenie w wyniku działań wojennych (np. pożary, ostrzały).

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: Mijający rok nie był, niestety, szczególnie udany. Przynajmniej jeśli chodzi o przyw
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Dobry rok
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Jacek Dubois: Jeśli chcemy tworzyć społeczeństwo wykluczonych, to najlepiej zacząć od cenzury usług
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Gdy nas ubierają w cudzą skórę
1 stycznia kolejne dziesiątki tysięcy Polaków znajdą się w „szarej strefie odpowiedzialności” za swo
Rzecz o prawie
Robert Damski: Podsumowanie egzekucyjnego roku
Andrzej Gomułowicz: Trybunał Konstytucyjny na usługach władzy
Rzecz o prawie
Andrzej Gomułowicz: Trybunał Konstytucyjny na usługach władzy
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Prezent od rzecznika praw obywatelskich
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama