Natalia Godula: To, co jest źródłem tożsamości narodowej, wymaga szczególnej troski

W ostatnich dniach głośno jest o dokonanym przez Niemcy zwrocie na rzecz Polski rękopisów pergaminowych z lat 1215–1466, które zostały skradzione w 1940 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Polska starała się o ich odzyskanie blisko osiemdziesiąt lat, bo już od 1948 r. Niestety, wiele innych dóbr kultury utraconych w czasie wojen pozostaje zaginionych – część z nich, ukryta w prywatnych zbiorach, może nigdy nie ujrzy światła dziennego, a inne uległy zniszczeniu. W razie wojny dobrom kultury grożą bowiem planowane, systemowe grabieże, ale także zwykłe rabunki, uszkodzenia czy całkowite zniszczenie w wyniku działań wojennych (np. pożary, ostrzały).