26 lutego premierę ma na HBO Max film „Po drugiej stronie globu”
Film wyreżyserowany przez Julie Taymor to produkcja z 2007 r. Opowiada historię miłości w cieniu wojny i w czasie społecznych przemian. W głównych rolach wystąpili Jim Sturgess, Evan Rachel Wood oraz Joe Anderson.
„Po drugiej stronie globu” to opowieść o młodym Angliku Jude, który przybywa do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu ojca i lepszej przyszłości. W tym samym czasie Lucy przeżywa wyjazd swojego brata Maxa na wojnę do Wietnamu.
Drogi bohaterów przecinają się w momencie, gdy w Ameryce toczą się antywojenne protesty. Ich relacja rozwija się w czasie narastających napięć społecznych i politycznych. Zakochani angażują się w działania antywojenne i muszą poradzić sobie z kolejnymi problemami, które pojawiają się na ich drodze. Historia przedstawiona w filmie ukazuje nie tylko rozwijające się uczucie, ale również wyzwania, jakie niesie życie w trudnych czasach.
„Po drugiej stronie globu” to musical typu jukebox, w którym fabuła przeplata się z utworami The Beatles. W filmie wykorzystano ponad 30 piosenek zespołu, a sama historia inspirowana jest utworem „Across the Universe” autorstwa duetu Lennon–McCartney. Produkcja łączy elementy dramatu, romansu i musicalu.
Film miał swoją światową premierę 14 września 2007 r. podczas Toronto International Film Festival, a miesiąc później trafił do kin. Produkcja otrzymała nominację do Złotego Globu w kategorii najlepszy film-musical lub komedia oraz nominację do Oscara w kategorii kostiumy. Od dziś widzowie mogą ponownie sięgnąć po tę historię w serwisie HBO Max.
