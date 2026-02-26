Rzeczpospolita
Wyjątkowa premiera. Ten film musi zobaczyć każdy fan The Beatles

Na platformie HBO Max zadebiutował 26 lutego film, który z pewnością spodoba się miłośnikom zespołu The Beatles. „Po drugiej stronie globu” to romantyczny musical osadzony w realiach burzliwych lat 60., w którym można posłuchać kultowych piosenek brytyjskiego zespołu.

Publikacja: 26.02.2026 10:17

26 lutego premierę ma na HBO Max film „Po drugiej stronie globu”

Foto: HBO Max

Małgorzata Krzystała

Film wyreżyserowany przez Julie Taymor to produkcja z 2007 r. Opowiada historię miłości w cieniu wojny i w czasie społecznych przemian. W głównych rolach wystąpili Jim Sturgess, Evan Rachel Wood oraz Joe Anderson.

„Po drugiej stronie globu”. Historia miłości w cieniu wielkich zmian

„Po drugiej stronie globu” to opowieść o młodym Angliku Jude, który przybywa do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu ojca i lepszej przyszłości. W tym samym czasie Lucy przeżywa wyjazd swojego brata Maxa na wojnę do Wietnamu.

Drogi bohaterów przecinają się w momencie, gdy w Ameryce toczą się antywojenne protesty. Ich relacja rozwija się w czasie narastających napięć społecznych i politycznych. Zakochani angażują się w działania antywojenne i muszą poradzić sobie z kolejnymi problemami, które pojawiają się na ich drodze. Historia przedstawiona w filmie ukazuje nie tylko rozwijające się uczucie, ale również wyzwania, jakie niesie życie w trudnych czasach.

Reklama




e-Wydanie
