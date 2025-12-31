Aktualizacja: 31.12.2025 08:59 Publikacja: 31.12.2025 07:05
Foto: Adobe Stock
Przygotowywana od wielu miesięcy funkcja przeszła ostatnio dwumiesięczne testy pilotażowe. 31 grudnia o godz.. 9.00 zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Juniora.
– Udostępniamy pierwszą wersję Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel. To czatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM, dzięki temu dobrze rozumie nasz język i sprawnie go przetwarza. Wirtualny asystent został stworzony po to, aby wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw i szybkim dostępie do kluczowych informacji. Będzie doskonalony wspólnie z użytkownikami – każda opinia i każde pytanie pomogą nam go dalej rozwijać – mówił na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Czytaj więcej
Elektroniczne dokumenty z ksiąg wieczystych, takie jak odpisy, wyciągi oraz zaświadczenia dotyczą...
Użytkownik mObywatela znajdzie Wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu swojej aplikacji oraz w menu Więcej. Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie.
Dzięki temu, że Wirtualny asystent korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM, umie przetwarzać język polski, uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Analizuje wpisane w oknie dialogowym pytanie i wyszukuje w swojej bazie wiedzy artykuł, na podstawie którego odpowiada. Wykorzystuje w tym celu oficjalne państwowe strony internetowe, w tym między innymi info.mObywatel.gov.pl, strony Kancelarii Premiera i ministerstw w domenach gov.pl oraz serwis prezydent.pl.
Wirtualny asystent w mObywatelu będzie udzielać praktycznych wskazówek, np. jak złożyć wniosek o dowód czy paszport, w jaki sposób zastrzec PESEL czy zgłosić sprzedaż auta, a także prowadzi do odpowiednich usług i dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel.
Czatbot udziela informacji z zakresu usług publicznych, dlatego warto w prosty sposób formułować pytania z tego obszaru. Wirtualny asystent między innymi:
- pomaga znaleźć interesujące użytkownika wnioski, formularze,
- daje wskazówki, jak załatwić wybrane formalności,
- informuje o możliwościach aplikacji mObywatel i pomaga trafić do dostępnych w niej usług i dokumentów,
- odpowiada na pytania dotyczące poradnika bezpieczeństwa.
W niektórych przypadkach Wirtualny asystent może zadawać użytkownikowi dodatkowe pytania, żeby ustalić kontekst dla informacji i podać trafniejsze i bardziej kompletne odpowiedzi. Nie pomoże jednak we wszystkim. Np. nie stworzy tekstu na zamówienie, nie sprawdzi pogody w Hiszpanii, nie znajdzie przepisu na ulubione danie, nie wytypuje liczb w totku.
„Wirtualny asystent pomaga w sprawach urzędowych i odpowiada na związane z nimi pytania, sformułowane w przystępny i jasny sposób. Wiedza, którą dysponuje, oparta jest na oficjalnych, wymienionych powyżej źródłach. Jeśli użytkownik wpisze niezwiązane z nią pytania, użyje skomplikowanych słów lub wulgaryzmów, czatbot nie podejmie z nim rozmowy” - czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
Resort opublikował filmik instruujący, jak korzystać z Wirtualnego asystenta w mObywatelu:
Twórcy mObywatela zapewniają, że zadbali o bezpieczeństwo. Przede wszystkim rozmowy z czatbotem są poufne i anonimowe. Wirtualny asystent nie wykorzystuje ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Jednak jego twórcy zalecają, by nie wpisywać danych osobowych w okno czatu.
Czatbot nie ma dostępu do rejestrów państwowych, więc nie odpowie na pytania dotyczące konkretnej sprawy czy indywidualnej sytuacji użytkownika. Nie podpowie też, jak rozumieć przepisy ustaw, rozporządzeń, regulaminów, więc nie zastąpi doradcy podatkowego, prawnika czy księgowego.
„Działanie dużych modeli językowych (ang. LLM – Large Language Model) oparte jest na rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego czatboty, które z nich korzystają, nie zawsze odpowiadają precyzyjnie i właściwie na pytania użytkowników. Informacje dostarczane przez Wirtualnego asystenta należy weryfikować i w razie wątpliwości sięgnąć do oficjalnych źródeł” - wskazuje resort cyfryzacji.
Nowe rozwiązanie jest na bieżąco udoskonalane, a każde zadane czatbotowi pytanie pozwala monitorować działanie modelu i stopniowo wprowadzać ulepszenia. Dlatego bardzo cenne będą nie tylko rozmowy z Wirtualnym asystentem, ale też oceny i opinie pozostawione przez użytkowników w oknie czatu.
„Każdy błąd można zgłosić korzystając ze standardowej ścieżki w aplikacji. Użytkownik może też ocenić rozmowę, wciskając ikonę kciuka – w górę lub w dół. Może także wpisać swoje uwagi bezpośrednio w komentarzu, który uzasadnia ocenę przeprowadzonej z czatbotem konwersacji” - informuje ministerstwo. Twórcy mObywatela zachęcają również do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://form.www.gov.pl/ankieta/1624380/ocena-wirtualnego-asystenta-w-aplikacji-mobywatel.html. Zebrane informacje posłużą do dalszego rozwoju i poszerzania możliwości Wirtualnego asystenta.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jeśli ona orzeka w Sądzie Najwyższym, a on w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (albo odwrotnie), to nie mogą zaw...
Zakup zezwoleń na amatorski połów ryb wkrótce będzie możliwy wyłącznie przez Internet.
Resort Waldemara Żurka zamierza załatać dziurę spowodowaną opóźnieniami w rozdysponowaniu środków z Funduszu Spr...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Prawo do dziedziczenia i wspólnego rozliczania się oraz uzyskiwania informacji o stanie zdrowia - to najważniejs...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas