Z tego artykułu dowiesz się: Jaką nową funkcję użytkownicy mObywatela dostaną w ostatnim dniu 2025 roku?

Jakie są możliwości Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel?

Jakie kwestie związane z bezpieczeństwem i poufnością rozmów zostały uwzględnione przy korzystaniu z czatbota?

Jak użytkownicy mogą wpływać na rozwój i doskonalenie Wirtualnego asystenta?

Przygotowywana od wielu miesięcy funkcja przeszła ostatnio dwumiesięczne testy pilotażowe. 31 grudnia o godz.. 9.00 zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Juniora.

– Udostępniamy pierwszą wersję Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel. To czatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM, dzięki temu dobrze rozumie nasz język i sprawnie go przetwarza. Wirtualny asystent został stworzony po to, aby wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw i szybkim dostępie do kluczowych informacji. Będzie doskonalony wspólnie z użytkownikami – każda opinia i każde pytanie pomogą nam go dalej rozwijać – mówił na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Czatbot w mObywatelu rozumie Polskę i Polaków

Użytkownik mObywatela znajdzie Wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu swojej aplikacji oraz w menu Więcej. Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie.