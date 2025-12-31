Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Masz mObywatela? Czeka tam na ciebie ważna nowość

W ostatnim dniu 2025 r. użytkownicy aplikacji mObywatel dostaną Wirtualnego asystenta. To Czatbot AI, który ma za zadanie wspierać obywatela na co dzień i ułatwiać mu znajdowanie urzędowych informacji. Można z nim rozmawiać po polsku.

Publikacja: 31.12.2025 07:05

Masz mObywatela? Czeka tam na ciebie ważna nowość

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką nową funkcję użytkownicy mObywatela dostaną w ostatnim dniu 2025 roku?
  • Jakie są możliwości Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel?
  • Jakie kwestie związane z bezpieczeństwem i poufnością rozmów zostały uwzględnione przy korzystaniu z czatbota?
  • Jak użytkownicy mogą wpływać na rozwój i doskonalenie Wirtualnego asystenta?

Przygotowywana od wielu miesięcy funkcja przeszła ostatnio dwumiesięczne testy pilotażowe. 31 grudnia o godz.. 9.00 zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Juniora. 

Reklama
Reklama

– Udostępniamy pierwszą wersję Wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel. To czatbot oparty na polskim modelu językowym PLLuM, dzięki temu dobrze rozumie nasz język i sprawnie go przetwarza. Wirtualny asystent został stworzony po to, aby wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw i szybkim dostępie do kluczowych informacji. Będzie doskonalony wspólnie z użytkownikami – każda opinia i każde pytanie pomogą nam go dalej rozwijać – mówił na wtorkowej konferencji prasowej wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Czytaj więcej

Bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych us
W sądzie i w urzędzie
Rząd zdecydował: będzie nowa usługa w aplikacji mObywatel

Czatbot w mObywatelu rozumie Polskę i Polaków

Użytkownik mObywatela znajdzie Wirtualnego asystenta obok powiadomień w prawym górnym rogu swojej aplikacji oraz w menu Więcej. Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie. 

Reklama
Reklama

Dzięki temu, że Wirtualny asystent korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM, umie przetwarzać język polski, uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Analizuje wpisane w oknie dialogowym pytanie i wyszukuje w swojej bazie wiedzy artykuł, na podstawie którego odpowiada. Wykorzystuje w tym celu oficjalne państwowe strony internetowe, w tym między innymi info.mObywatel.gov.pl, strony Kancelarii Premiera i ministerstw w domenach gov.pl oraz serwis prezydent.pl.

Jak korzystać z czatbota w aplikacji mObywatel?

Wirtualny asystent w mObywatelu będzie udzielać praktycznych wskazówek, np. jak złożyć wniosek o dowód czy paszport, w jaki sposób zastrzec PESEL czy zgłosić sprzedaż auta, a także prowadzi do odpowiednich usług i dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel.  

Czatbot udziela informacji z zakresu usług publicznych, dlatego warto w prosty sposób formułować pytania z tego obszaru. Wirtualny asystent między innymi:

- pomaga znaleźć interesujące użytkownika wnioski, formularze,

- daje wskazówki, jak załatwić wybrane formalności,

- informuje o możliwościach aplikacji mObywatel i pomaga trafić do dostępnych w niej usług i dokumentów,

Reklama
Reklama

- odpowiada na pytania dotyczące poradnika bezpieczeństwa.

Wirtualnego asystenta nie pytaj o pogodę

W niektórych przypadkach Wirtualny asystent może zadawać użytkownikowi dodatkowe pytania, żeby ustalić kontekst dla informacji i podać trafniejsze i bardziej kompletne odpowiedzi. Nie pomoże jednak we wszystkim. Np. nie stworzy tekstu na zamówienie, nie sprawdzi pogody w Hiszpanii, nie znajdzie przepisu na ulubione danie, nie wytypuje liczb w totku.

„Wirtualny asystent pomaga w sprawach urzędowych i odpowiada na związane z nimi pytania, sformułowane w przystępny i jasny sposób. Wiedza, którą dysponuje, oparta jest na oficjalnych, wymienionych powyżej źródłach. Jeśli użytkownik wpisze niezwiązane z nią pytania, użyje skomplikowanych słów lub wulgaryzmów, czatbot nie podejmie z nim rozmowy” - czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Resort opublikował filmik instruujący, jak korzystać z Wirtualnego asystenta w mObywatelu: 

Czy Wirtualny asystent w mObywatelu jest pewny i bezpieczny?  

Twórcy mObywatela zapewniają, że zadbali o bezpieczeństwo. Przede wszystkim rozmowy z czatbotem są poufne i anonimowe.  Wirtualny asystent nie wykorzystuje ani nie przetwarza danych osobowych użytkowników. Jednak jego twórcy zalecają, by nie wpisywać danych osobowych w okno czatu.

Reklama
Reklama

Czatbot nie ma dostępu do rejestrów państwowych, więc nie odpowie na pytania dotyczące konkretnej sprawy czy indywidualnej sytuacji użytkownika. Nie podpowie też, jak rozumieć przepisy ustaw, rozporządzeń, regulaminów, więc nie zastąpi doradcy podatkowego, prawnika czy księgowego.

„Działanie dużych modeli językowych (ang. LLM – Large Language Model) oparte jest na rachunku prawdopodobieństwa. Dlatego czatboty, które z nich korzystają, nie zawsze odpowiadają precyzyjnie i właściwie na pytania użytkowników. Informacje dostarczane przez Wirtualnego asystenta należy weryfikować i w razie wątpliwości sięgnąć do oficjalnych źródeł” - wskazuje resort cyfryzacji.

Czatbot będzie się rozwijał w rękach użytkowników

Nowe rozwiązanie jest na bieżąco udoskonalane, a każde zadane czatbotowi pytanie pozwala monitorować działanie modelu i stopniowo wprowadzać ulepszenia. Dlatego bardzo cenne będą nie tylko rozmowy z Wirtualnym asystentem, ale też oceny i opinie pozostawione przez użytkowników w oknie czatu.

„Każdy błąd można zgłosić korzystając ze standardowej ścieżki w aplikacji. Użytkownik może też ocenić rozmowę, wciskając ikonę kciuka – w górę lub w dół. Może także wpisać swoje uwagi bezpośrednio w komentarzu, który uzasadnia ocenę przeprowadzonej z czatbotem konwersacji” - informuje ministerstwo. Twórcy mObywatela zachęcają również do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://form.www.gov.pl/ankieta/1624380/ocena-wirtualnego-asystenta-w-aplikacji-mobywatel.html. Zebrane informacje posłużą do dalszego rozwoju i poszerzania możliwości Wirtualnego asystenta.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja W Urzędzie mObywatel AI
sędzia NSA, sędzia SN
Sądy i trybunały
On orzeka w NSA, ona w SN. Polskie prawo zabrania im ślubu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
W sądzie i w urzędzie
Ryba weźmie bez papieru. Noworoczna rewolucja dla wędkarzy
Refundacja środków z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek chce wyjść z impasu
Prawo w Polsce
Refundacja środków z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek chce wyjść z impasu
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów,
W sądzie i w urzędzie
Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Co zawiera?
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama