Aktualizacja: 13.11.2025 23:46 Publikacja: 12.11.2025 08:06
Foto: Yesim
Problem zaczyna się często już przy próbie połączenia z siecią. Zakup lokalnej karty SIM na lotnisku to czasem kolejki, bariera językowa albo zamknięte punkty sprzedaży. Korzystanie z roamingu od polskiego operatora oznacza często wysokie koszty. Polowanie na darmowe Wi-Fi zamienia każdą kawiarnię czy hotelowe lobby w grę terenową, a publiczne sieci to ostatnie miejsce, w którym warto logować się do banku czy systemu rezerwacji. Już samo rozważanie tych opcji może przyprawić o zawrót głowy.
eSIM to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego roamingu – prostsza, szybsza i tańsza droga do internetu za granicą.
Czym jest eSIM?
eSIM to niewielki chip wbudowany w smartfon, który przechowuje profile operatorów komórkowych. Działa jak fizyczna karta SIM, ale bez konieczności jej wymiany. Po prostu dodajesz profil cyfrowo i przełączasz się między operatorami w ustawieniach – równie łatwo, jak wybierasz sieć Wi-Fi. W Polsce korzystasz z usług swojego operatora, a za granicą dodajesz lokalny profil i masz dostęp do internetu bez opłat roamingowych.
Większość nowoczesnych telefonów obsługuje eSIM. Aby sprawdzić, czy tak jest w przypadku Twojego urządzenia, wejdź w ustawienia „Sieć komórkowa” lub „Karty SIM” i poszukaj opcji „Dodaj eSIM”. Możesz też skorzystać z narzędzi dostępnych na stronach dostawców eSIM.
eSIM to także korzyść dla środowiska – cyfrowy profil oznacza brak plastikowej karty, papierowego opakowania, wysyłki i dodatkowej logistyki. A w efekcie – mniej odpadów i mniejszy ślad ekologiczny.
Yesim – prosto, wygodnie, globalnie
Yesim to usługa eSIM, która wyróżnia się na tle konkurencji. Oferuje zasięg w ponad 200 krajach dzięki współpracy z ponad 800 lokalnymi operatorami, co przekłada się na stabilne połączenie niemal wszędzie. Możliwość korzystania z wielu eSIM-ów na jednym koncie to idealne rozwiązanie dla rodzin czy grup znajomych. Dostępny jest także pakiet testowy za jedyne 0,50 euro – można więc sprawdzić działanie usługi przy minimalnym ryzyku.
Co więcej, dostępne jest pełne wsparcie w języku polskim i szeroka oferta planów: elastyczny międzynarodowy plan „pay-as-you-go” (płać za rzeczywiste zużycie), lokalne pakiety dla konkretnych krajów i regionów oraz globalne zestawy – „Global Package” (82 kraje) i „Global Plus Package” (147 krajów).
Przykład? Podróżnik wybierający się na weekend do jednego miasta może wybrać mały lokalny pakiet. Rodzina przemierzająca kilka krajów może załadować różne profile do jednego konta i zapewnić wszystkim dostęp do internetu. Z kolei biznesmen w drodze między lotniskami i spotkaniami skorzysta z planu „pay-as-you-go”, kontrolując koszty.
Jak zainstalować eSIM
1. Pobierz aplikację Yesim z App Store lub Google Play,
2. Zarejestruj się za pomocą e-maila – nie wymagane są przy tym żadne dokumenty,
3. Wybierz z listy kraj docelowy,
4. Wybierz plan danych – od 1 GB po opcję bez limitu,
5. Aktywuj eSIM korzystając z jednej z trzech metod: szybka instalacja w aplikacji, skanowanie kodu QR lub ręczne wpisanie danych.
Praktyczna podpowiedź: instalację najlepiej wykonać jeszcze w domu lub w hotelu, korzystając ze stabilnego Wi-Fi – wtedy eSIM będzie gotowy, gdy tylko wyjdziesz na miasto. Jeśli planujesz trasę z kilkoma przystankami, możesz wcześniej dodać kolejne profile i aktywować je po drodze.
Interfejs i pomoc techniczna są dostępne po polsku, a najważniejsze działania wymagają zaledwie kilku kliknięć. Ceny są przejrzyste – przed zakupem widzisz ilość danych, okres ważności i całkowity koszt. Nie ma dziennych potrąceń roamingowych ani dodatkowych opłat zależnych od kraju. Płacisz za wybrany plan, a jeśli zabraknie danych – doładowujesz je w aplikacji.
Korzystanie z dwóch numerów jednocześnie
Twój polski numer pozostaje aktywny. Nowoczesne smartfony obsługują dwie karty SIM jednocześnie. Po prostu w ustawieniach przypisz polski numer do połączeń i SMS-ów, a eSIM ustaw jako źródło danych. Kody bankowe i wiadomości dotyczące usług nadal trafiają na Twój numer, a aplikacje korzystają z lokalnych stawek za internet. To jasny podział – osoby z Twojej listy kontaktów mogą się Tobą połączyć jak zawsze, a mapy i komunikatory działają szybko i tanio.
Dodatkowe funkcje
Wiele kart eSIM: zarządzaj kilkoma profilami w jednym koncie. Kup wcześniej, aktywuj w trasie, zmieniaj nazwy (np. „Anna-iPhone Rzym”, „Dzieci-Tablet Hiszpania”), udostępniaj przez link lub kod QR, doładowuj, archiwizuj i śledź zużycie w panelu. Włącz powiadomienia, by otrzymywać alerty dla każdego profilu.
Międzynarodowy plan „pay-as-you-go”: płać tylko za to, co faktycznie zużyjesz. Stawki dla danego kraju widzisz w aplikacji przed połączeniem. Możesz ustawić limit wydatków – idealne rozwiązanie przy częstych zmianach granic lub nieprzewidywalnym zużyciu danych.
Doładowania: dodaj dane w dowolnym momencie – przyda się, gdy dzień okaże się bardziej intensywny online niż planowałeś.
Aktywacja z opóźnieniem: kup teraz, aktywuj po przylocie – internet będzie gotowy, zanim opuścisz terminal.
Automatyczne przełączanie sieci: aplikacja łączy Cię z operatorem o najlepszym zasięgu w danym miejscu, zapewniając stabilne połączenie podczas przemieszczania się po danym mieście czy regionie.
Wbudowany VPN dla iOS: szyfruje ruch, ukrywa IP i umożliwia dostęp do usług, z których korzystasz, w krajach z ograniczeniami w dostępie do internetu.
Ograniczenia i kompromisy
Kompatybilność urządzeń: nie każdy telefon obsługuje eSIM. Sprawdź swój model przed zakupem usługi, by uniknąć rozczarowania.
Brak tradycyjnych minut głosowych: większość planów eSIM obejmuje tylko dane. Do rozmów używaj komunikatorów lub pozostaw aktywny swój główny numer.
Dla kogo eSIM jest najlepszy?
Dla osób, które często podróżują: oszczędność czasu i pełna kontrola nad kosztami.
Dla rodzin i grup: jedno konto, wiele profili, wspólny budżet, wszyscy online.
Dla osób podróżujących służbowo: przewidywalne połączenie dla kalendarza, maila, rozmów przez aplikacje i bezpiecznego dostępu w trasie.
Kiedy warto rozważyć inne rozwiązanie?
Jeśli masz starszy telefon bez obsługi eSIM.
Jeśli planujesz dłuższy pobyt (np. studia, praca) – w perspektywie miesięcy lokalna fizyczna karta SIM może być tańsza. Jeśli wyjeżdżasz na semestr lub w ramach kontraktu, warto porównać lokalne oferty długoterminowe.
eSIM rozwiązuje kluczowe problemy z dostępem do internetu w podróży. Nie musisz szukać karty SIM w obcym kraju, nie zaskoczą Cię rachunki za roaming, a dostęp do danych masz już od pierwszych minut po lądowaniu. Usługi takie jak Yesim sprawiają, że technologia jest w zasięgu nawet osób początkujących. Prosta instalacja, wsparcie po polsku i przejrzyste plany cenowe to dokładnie to, czego potrzebujesz, by podróż przebiegała bez zakłóceń.
Yesim to nowoczesne, przemyślane narzędzie dla osób, które często podróżują i nie chcą być ograniczane przez sztywne zasady roamingu. Szybki dostęp do internetu na całym świecie, elastyczne plany, możliwość przetestowania usługi i intuicyjna aplikacja sprawiają, że jest to rozwiązanie wygodniejsze i bardziej opłacalne niż tradycyjne metody. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z eSIM, w kilka minut przekonasz się, że rozwiązanie to wszelkie typowe bariery w dostępie do internetu w podróży.
Masz w planach zagraniczną podróż? Warto spróbować eSIM. Zyskasz pewność, że Twój internet będzie działać, gdziekolwiek wylądujesz.
Praktyczna podpowiedź: zacznij od krótkiego wyjazdu i niewielkiego pakietu danych, by sprawdzić, jak eSIM wpisuje się w Twój styl podróżowania. Następnym razem wszystko precyzyjnie zaplanujesz.
Użyj kodu promocyjnego GETYESIM15, aby otrzymać 15 proc. zniżki na swój pierwszy zakup.
Materiał Promocyjny
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Problem zaczyna się często już przy próbie połączenia z siecią. Zakup lokalnej karty SIM na lotnisku to czasem kolejki, bariera językowa albo zamknięte punkty sprzedaży. Korzystanie z roamingu od polskiego operatora oznacza często wysokie koszty. Polowanie na darmowe Wi-Fi zamienia każdą kawiarnię czy hotelowe lobby w grę terenową, a publiczne sieci to ostatnie miejsce, w którym warto logować się do banku czy systemu rezerwacji. Już samo rozważanie tych opcji może przyprawić o zawrót głowy.
Projekty mixed-use rozwijają się w Polsce niezwykle dynamicznie, stają się odpowiedzią na urbanistyczne i społec...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas