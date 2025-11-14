36 min. 34 sek.

100 dni konfliktu Tusk–Nawrocki – Kaczyński z boku, Hołownia szuka nowej drogi

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają kluczowe wydarzenia ostatnich 100 dni polskiej sceny politycznej. W centrum uwagi znalazł się konflikt między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem oraz rola Szymona Hołowni i PSL w nadchodzącej kampanii wyborczej. Analiza pokazuje, jak te napięcia kształtują przyszłość prawicy oraz wewnętrzne relacje partii politycznych.

Konflikt Nawrockiego z Tuskiem buduje ich obydwu

Co z pierwszym bilansem prezydentury Karola Nawrockiego? – Karol Nawrocki jest jednym z jednoznacznych wygranych tego roku – ocenia Michał Kolanko. Nawrocki przyciąga nie tylko sympatyków PiS, ale także jego radykalne skrzydła. Zderzenie z premierem Tuskiem jest dla obu polityków korzystne, bo cementuje ich pozycję na własnych flankach. – Obu ich to buduje – komentuje Michał Szułdrzyński. Rozmówcy zwracają też uwagę, że jednocześnie PiS pogrążony jest w kryzysie wizerunkowym ze względu na sprawy z przeszłości. – Afera z CPK, rozliczenia, brak nowych twarzy w partii sprawiają, że nastroje w szeregach opozycji są wyjątkowo złe. W tym kontekście Nawrocki staje się nadzieją na odbudowę prawicowego morale. – PiS ma zdolność koalicyjną, ale morale jest rekordowo niskie – podsumowuje Kolanko.

Hołownia szuka nowej drogi

Odcinek to także podsumowanie kadencji marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Marszałek ma poczucie, że dużo się udało zmienić w Sejmie – mówi Kolanko. Od „odbarierkowania” Sejmu po przywrócenie szacunku w relacjach z dziennikarzami – to działania, które zostaną zapamiętane. Ale Hołownia płaci też cenę za polityczne błędy. – Spotykanie się z Kaczyńskim było wyjątkowo nieostrożnym ruchem – zauważa Szułdrzyński. Rozmówcy mówią też o szansach Hołowni na karierę w ONZ – i znaczenie dla Polski jego sukcesu na tej drodze.