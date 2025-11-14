Reklama
100 dni konfliktu Tusk–Nawrocki – Kaczyński z boku, Hołownia szuka nowej drogi

Rezygnacja Szymona Hołowni, bilans 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego i trudnej kohabitacji z premierem Donaldem Tuskiem, sytuacja w PSL przed kongresem wyborczym – to najważniejsze tematy kolejnego odcinka podcastu „Polityczne Michałki”

Publikacja: 14.11.2025 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają kluczowe wydarzenia ostatnich 100 dni polskiej sceny politycznej. W centrum uwagi znalazł się konflikt między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem oraz rola Szymona Hołowni i PSL w nadchodzącej kampanii wyborczej. Analiza pokazuje, jak te napięcia kształtują przyszłość prawicy oraz wewnętrzne relacje partii politycznych.

Prof. Szymon Ossowski: Karol Nawrocki ma dwa cele, chce być „Tuskiem po prawej stronie”

Konflikt Nawrockiego z Tuskiem buduje ich obydwu

Co z pierwszym bilansem prezydentury Karola Nawrockiego? – Karol Nawrocki jest jednym z jednoznacznych wygranych tego roku – ocenia Michał Kolanko. Nawrocki przyciąga nie tylko sympatyków PiS, ale także jego radykalne skrzydła. Zderzenie z premierem Tuskiem jest dla obu polityków korzystne, bo cementuje ich pozycję na własnych flankach. – Obu ich to buduje – komentuje Michał  Szułdrzyński. Rozmówcy zwracają też uwagę, że jednocześnie PiS pogrążony jest w kryzysie wizerunkowym ze względu na sprawy z przeszłości. – Afera z CPK, rozliczenia, brak nowych twarzy w partii sprawiają, że nastroje w szeregach opozycji są wyjątkowo złe. W tym kontekście Nawrocki staje się nadzieją na odbudowę prawicowego morale. – PiS ma zdolność koalicyjną, ale morale jest rekordowo niskie – podsumowuje Kolanko.

Szymon Hołownia: Podpisałem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

Hołownia szuka nowej drogi

Odcinek to także podsumowanie kadencji marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Marszałek ma poczucie, że dużo się udało zmienić w Sejmie – mówi Kolanko. Od  odbarierkowania” Sejmu po przywrócenie szacunku w relacjach z dziennikarzami – to działania, które zostaną zapamiętane. Ale Hołownia płaci też cenę za polityczne błędy. – Spotykanie się z Kaczyńskim było wyjątkowo nieostrożnym ruchem – zauważa Szułdrzyński. Rozmówcy mówią też o szansach Hołowni na karierę w ONZ – i znaczenie dla Polski jego sukcesu na tej drodze.

Donald Tusk o Karolu Nawrockim: Nie jestem zaskoczony, ale jest mi przykro

PSL czeka na kurs wyznaczony przez prezesa

Władysław Kosiniak-Kamysz stanie w ten weekend przed próbą potwierdzenia swojej pozycji jako lidera partii na partyjnym kongresie – Teraz Władysław Kosiniak-Kamysz zmierzy się z głosem demokracji wewnątrzpartyjnej – zapowiada Szułdrzyński. – Co ciekawe, Władysław Kosiniak-Kamysz ma też relację z prezydentem – dodaje, podkreślając np. brak konfliktów przy nominacjach generalskich.  Kosiniak-Kamysz, choć nie ma konkurentów w partii i jest politycznie dość silny, stoi przed strategicznymi wyzwaniami. – PSL jest pod progiem. Zawsze ludowcy muszą mieć swój większy wehikuł – komentuje Kolanko, wskazując na brak oczywistych partnerów politycznych po rozpadzie Trzeciej Drogi. – Ta koalicja była oparta na relacji Hołowni z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – przypomina Szułdrzyński o relacji Hołowni z szefem ludowców. W tle toczy się rywalizacja o Radę Naczelną PSL, między Waldemarem Pawlakiem a Piotrem Zgorzelskim. – To jest taka prawdziwa rada nadzorcza w partii – komentuje Szułdrzyński.

