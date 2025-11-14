36 min. 34 sek.
Aktualizacja: 14.11.2025 17:44 Publikacja: 14.11.2025 17:00
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają kluczowe wydarzenia ostatnich 100 dni polskiej sceny politycznej. W centrum uwagi znalazł się konflikt między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem oraz rola Szymona Hołowni i PSL w nadchodzącej kampanii wyborczej. Analiza pokazuje, jak te napięcia kształtują przyszłość prawicy oraz wewnętrzne relacje partii politycznych.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki widoczny był na Marszu Niepodległości, nie podpisał nominacji dla funkcj...
Co z pierwszym bilansem prezydentury Karola Nawrockiego? – Karol Nawrocki jest jednym z jednoznacznych wygranych tego roku – ocenia Michał Kolanko. Nawrocki przyciąga nie tylko sympatyków PiS, ale także jego radykalne skrzydła. Zderzenie z premierem Tuskiem jest dla obu polityków korzystne, bo cementuje ich pozycję na własnych flankach. – Obu ich to buduje – komentuje Michał Szułdrzyński. Rozmówcy zwracają też uwagę, że jednocześnie PiS pogrążony jest w kryzysie wizerunkowym ze względu na sprawy z przeszłości. – Afera z CPK, rozliczenia, brak nowych twarzy w partii sprawiają, że nastroje w szeregach opozycji są wyjątkowo złe. W tym kontekście Nawrocki staje się nadzieją na odbudowę prawicowego morale. – PiS ma zdolność koalicyjną, ale morale jest rekordowo niskie – podsumowuje Kolanko.
Czytaj więcej
Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - mówił na...
Odcinek to także podsumowanie kadencji marszałka Sejmu Szymona Hołowni. – Marszałek ma poczucie, że dużo się udało zmienić w Sejmie – mówi Kolanko. Od „odbarierkowania” Sejmu po przywrócenie szacunku w relacjach z dziennikarzami – to działania, które zostaną zapamiętane. Ale Hołownia płaci też cenę za polityczne błędy. – Spotykanie się z Kaczyńskim było wyjątkowo nieostrożnym ruchem – zauważa Szułdrzyński. Rozmówcy mówią też o szansach Hołowni na karierę w ONZ – i znaczenie dla Polski jego sukcesu na tej drodze.
Czytaj więcej
Nie cofnę się ani o milimetr. Mowy nie ma - mówił Donald Tusk na konferencji prasowej w Retkowie...
Władysław Kosiniak-Kamysz stanie w ten weekend przed próbą potwierdzenia swojej pozycji jako lidera partii na partyjnym kongresie – Teraz Władysław Kosiniak-Kamysz zmierzy się z głosem demokracji wewnątrzpartyjnej – zapowiada Szułdrzyński. – Co ciekawe, Władysław Kosiniak-Kamysz ma też relację z prezydentem – dodaje, podkreślając np. brak konfliktów przy nominacjach generalskich. Kosiniak-Kamysz, choć nie ma konkurentów w partii i jest politycznie dość silny, stoi przed strategicznymi wyzwaniami. – PSL jest pod progiem. Zawsze ludowcy muszą mieć swój większy wehikuł – komentuje Kolanko, wskazując na brak oczywistych partnerów politycznych po rozpadzie Trzeciej Drogi. – Ta koalicja była oparta na relacji Hołowni z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – przypomina Szułdrzyński o relacji Hołowni z szefem ludowców. W tle toczy się rywalizacja o Radę Naczelną PSL, między Waldemarem Pawlakiem a Piotrem Zgorzelskim. – To jest taka prawdziwa rada nadzorcza w partii – komentuje Szułdrzyński.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiają kluczowe wydarzenia ostatnich 100 dni polskiej sceny politycznej. W centrum uwagi znalazł się konflikt między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem oraz rola Szymona Hołowni i PSL w nadchodzącej kampanii wyborczej. Analiza pokazuje, jak te napięcia kształtują przyszłość prawicy oraz wewnętrzne relacje partii politycznych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas