Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szymon Hołownia: Podpisałem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

Przed chwilą podpisałem zgodną z umową koalicyjną rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - mówił na konferencji prasowej ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Publikacja: 13.11.2025 13:12

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP/Marcin Obara

Artur Bartkiewicz

- Dziś jest 13 listopada, mijają dokładnie dwa lata odkąd tę funkcję Sejm mi powierzył - mówił lider Polski 2050.  

Reklama
Reklama

Hołownia przedstawił na konferencji raport „Sejm bez barierek” poświęcony okresowi, w którym kierował Sejmem. - Chciałbym, żebyście pisząc analizy o Sejmie, polskim parlamentaryzmie, polskiej polityce, mieli źródło danych z wewnątrz – podkreślił Hołownia kierując te słowa do dziennikarzy. 

Szymon Hołownia: Zaprzysiągłem Karola Nawrockiego, bo państwo to coś więcej niż partia

- Mój priorytet przez te dwa lata – zacznę od najwyższego C – był jeden, często wypominano mi, najczęściej jak chciano mi dowalić, że jestem drugą osobą w państwie, „druga osoba w państwie tak nie może”. Marszałek Sejmu rzeczywiście jest drugą osobą w państwie. Dlatego jego podstawowym zadaniem było zapewnienie stabilności państwu: nie tej czy innej koalicji, nie tej czy innej opozycji, nie tej czy innej partii, tylko państwu polskiemu (...). Dlatego zaprzysiągłem Karola Nawrockiego, który został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej, że – taki był mój obowiązek – ale też, żeby jeszcze raz jasno to podkreślić: państwo jest czymś więcej niż partią polityczną. Partia (łac. państwo) to coś więcej niż patria – podkreślił.  

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Pobierz
Reklama
Reklama

- Nie bacząc na skutki, czy cenę polityczną, którą przyszło mi za tę decyzję zapłacić, jestem z niej dumny. Dzisiaj chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu wskazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, znacie mnie, jestem szczery, to nie jest łatwy dla mnie proces... ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy, podpisaliśmy to, że tak to powinno wyglądać: jeżeli do czegoś się zobowiązujemy to to wypełniamy. Zrobię wszystko – i już robimy wszystko – aby mój następca jak najpłynniej wszedł w pełnienie obowiązków (...) bo Polsce potrzebna jest stabilność - kontynuował. 

Czytaj więcej

W czwartek 13 listopada Szymon Hołownia zaprezentuje dziennikarzom w Sejmie podsumowanie swojego cza
Polityka
Szymon Hołownia, symbol polaryzacji. Tak w sondażu ocenili go Polacy

Szymon Hołownia: Jestem dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu

Hołownia wspominał, że kierując Sejmem dbał o to, żeby „wszyscy w tej izbie miały prawa” (jak zaznaczył „nie wszystkim się to podobało”). Przypomniał, że chciał być „marszałkiem wszystkich posłów”. - Niektórzy mieli z tym problem, że dopuszczam opozycję do głosu. Jestem z tego dumny (...). Uważam, że opozycja powinna mieć głos w izbie, w której kto inny ma większość. To jedno z podstawowych praw demokracji, które powinno być zawsze stosowane, niezależnie od tego kto jest rządem – mówił. 

- Wszystkich posłów wybrali ludzie, wszyscy zasługują na to, żeby móc zmieścić się w parlamentarnej debacie, jeśli sami zasady parlamentaryzmu decydują się szanować - podkreślił Hołownia.

Marszałkowie Sejmu III RP

Marszałkowie Sejmu III RP

Foto: PAP

Marszałek Sejmu mówił też, że w ostatnich tygodniach na sali sejmowej „było spokojnie”. - Ośmielę się powiedzieć, że również dlatego było spokojnie (...) że wraz z moim zespołem wykonaliśmy tytaniczną pracę, żeby każdy w tym Sejmie czuł się częścią tej opowieści – ocenił. - Chyba byłem pierwszym marszałkiem Sejmu, który zaczął zapraszać na konwenty seniorów koła poselskie – podkreślił. 

Reklama
Reklama

- Mam nadzieję, że zostawiam za sobą Sejm bardziej stabilny – stwierdził. 

- Ten Sejm, przeczytacie o tym w bardzo wielu raportach, to miejsce, w którym spowolniliśmy nieco pracę nad projektami poselskimi. O to chodziło, nie o to by przyspieszyć. Biegunka legislacyjna to nie jest dobry sposób stanowienia prawa. Że we wtorek wpływa, a w środę wieczorem podpisuje prezydent. Zwiększyliśmy dwukrotnie czas procedowania projektów poselskich. I dobrze, tak to powinno wyglądać - zaznaczył. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Szymon Hołownia Sejm

- Dziś jest 13 listopada, mijają dokładnie dwa lata odkąd tę funkcję Sejm mi powierzył - mówił lider Polski 2050.  

Hołownia przedstawił na konferencji raport „Sejm bez barierek” poświęcony okresowi, w którym kierował Sejmem. - Chciałbym, żebyście pisząc analizy o Sejmie, polskim parlamentaryzmie, polskiej polityce, mieli źródło danych z wewnątrz – podkreślił Hołownia kierując te słowa do dziennikarzy. 

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Lider Konfederacji Sławomir Mentzen
Polityka
Ostanie dni partii Sławomira Mentzena. Nową Nadzieję czeka delegalizacja
Tomasz Siemoniak
Polityka
Po decyzji Karola Nawrockiego Tomasz Siemoniak chwali współpracę z Andrzejem Dudą
Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg był pytany o wyrzucenie z ugrupowania posłanki Paul
Polityka
Matysiak wyrzucona z Razem. Zandberg: Nie ma wiele do komentowania
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Europoseł Grzegorz Braun
Polityka
Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama