- Nie bacząc na skutki, czy cenę polityczną, którą przyszło mi za tę decyzję zapłacić, jestem z niej dumny. Dzisiaj chcę przekazać w jak najbardziej płynny sposób obowiązki marszałka Sejmu wskazanemu przez umowę koalicyjną mojemu następcy, Włodzimierzowi Czarzastemu. Nie dlatego, że to łatwy dla mnie proces, znacie mnie, jestem szczery, to nie jest łatwy dla mnie proces... ale dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy, podpisaliśmy to, że tak to powinno wyglądać: jeżeli do czegoś się zobowiązujemy to to wypełniamy. Zrobię wszystko – i już robimy wszystko – aby mój następca jak najpłynniej wszedł w pełnienie obowiązków (...) bo Polsce potrzebna jest stabilność - kontynuował.

Szymon Hołownia: Jestem dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu

Hołownia wspominał, że kierując Sejmem dbał o to, żeby „wszyscy w tej izbie miały prawa” (jak zaznaczył „nie wszystkim się to podobało”). Przypomniał, że chciał być „marszałkiem wszystkich posłów”. - Niektórzy mieli z tym problem, że dopuszczam opozycję do głosu. Jestem z tego dumny (...). Uważam, że opozycja powinna mieć głos w izbie, w której kto inny ma większość. To jedno z podstawowych praw demokracji, które powinno być zawsze stosowane, niezależnie od tego kto jest rządem – mówił.

- Wszystkich posłów wybrali ludzie, wszyscy zasługują na to, żeby móc zmieścić się w parlamentarnej debacie, jeśli sami zasady parlamentaryzmu decydują się szanować - podkreślił Hołownia.

Marszałkowie Sejmu III RP Foto: PAP

Marszałek Sejmu mówił też, że w ostatnich tygodniach na sali sejmowej „było spokojnie”. - Ośmielę się powiedzieć, że również dlatego było spokojnie (...) że wraz z moim zespołem wykonaliśmy tytaniczną pracę, żeby każdy w tym Sejmie czuł się częścią tej opowieści – ocenił. - Chyba byłem pierwszym marszałkiem Sejmu, który zaczął zapraszać na konwenty seniorów koła poselskie – podkreślił.