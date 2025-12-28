W połowie grudnia 2025 r. rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała o zmianie nazwy Kennedy Center na Trump-Kennedy Center. „Właśnie dowiedziałem się, że szanowana Rada Kennedy Center, w skład której wchodzą jedni z najbardziej utytułowanych ludzi na świecie, jednogłośnie zagłosowała za zmianą nazwy Kennedy Center na Trump-Kennedy Center, ze względu na niewiarygodną pracę, jaką prezydent Trump wykonał w ciągu ostatniego roku, ratując budynek” – napisała wtedy.

Bernie Sanders o nazwisku Donalda Trumpa na Kennedy Center: „Cóż za arogancja. Jaki narcyzm”

Decyzja ta wywołała sporo kontrowersji. Kongresmenka Partii Demokratycznej, April McClain Delaney z Maryland w odpowiedzi przedstawiła dwa projekty ustaw. Jeden dotyczyć miał ochrony nazwy Kennedy Center. Przyjęcie ustawy oznaczałoby unieważnienie głosowania zarządu nad zmianą nazwy i nakazywałoby usunięcie z niej nazwiska Trumpa. Drugi z projektów – o integralności własności federalnej – miałby zakazać zmiany nazw aktywów federalnych na cześć urzędujących prezydentów.

Również niezależny senator Bernie Sanders z Vermont w Senacie ogłosił podobny projekt ustawy – zakazujący nazywania nieruchomości federalnych nazwiskami urzędujących prezydentów. Zamieścił depeszę agencji Reuters o zmianie nazwy Kennedy Center, opatrując ją komentarzem: „Cóż za arogancja. Jaki narcyzm”.