Dzień po ogłoszeniu decyzji zmiany nazwy Centrum Sztuk Scenicznych Johna F. Kennedy’ego w Waszyngtonie nazwisko Donalda Trumpa było już widoczne na fasadzie budynku
W połowie grudnia 2025 r. rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała o zmianie nazwy Kennedy Center na Trump-Kennedy Center. „Właśnie dowiedziałem się, że szanowana Rada Kennedy Center, w skład której wchodzą jedni z najbardziej utytułowanych ludzi na świecie, jednogłośnie zagłosowała za zmianą nazwy Kennedy Center na Trump-Kennedy Center, ze względu na niewiarygodną pracę, jaką prezydent Trump wykonał w ciągu ostatniego roku, ratując budynek” – napisała wtedy.
Decyzja ta wywołała sporo kontrowersji. Kongresmenka Partii Demokratycznej, April McClain Delaney z Maryland w odpowiedzi przedstawiła dwa projekty ustaw. Jeden dotyczyć miał ochrony nazwy Kennedy Center. Przyjęcie ustawy oznaczałoby unieważnienie głosowania zarządu nad zmianą nazwy i nakazywałoby usunięcie z niej nazwiska Trumpa. Drugi z projektów – o integralności własności federalnej – miałby zakazać zmiany nazw aktywów federalnych na cześć urzędujących prezydentów.
Również niezależny senator Bernie Sanders z Vermont w Senacie ogłosił podobny projekt ustawy – zakazujący nazywania nieruchomości federalnych nazwiskami urzędujących prezydentów. Zamieścił depeszę agencji Reuters o zmianie nazwy Kennedy Center, opatrując ją komentarzem: „Cóż za arogancja. Jaki narcyzm”.
Jak przypomniał Newsweek, głośne były również podobne sprawy – m.in. próba zmiany nazwy Amerykańskiego Instytutu Pokoju (U.S. Institute of Peace) i zapowiedzi nadania nowemu okrętowi „klasy Trump”. Przy tej okazji przypominano, że Instytut Pokoju, utworzony przez Kongres, dotąd działał poza kontrolą władzy wykonawczej. Departament Stanu USA ogłosił jednak, że zmiana nazwy ma „odzwierciedlić największego negocjatora w historii naszego kraju”.
„Prezydent Trump zostanie zapamiętany przez historię jako Prezydent Pokoju” – oświadczył we wpisie na portalu X sekretarz stanu Marco Rubio. „Czas, żeby nasz Departament Stanu to pokazał”.
Departament Bezpieczeństwa Krajowego na początku 2025 r. wprowadził „Złotą Kartę Trumpa”, oferując zamożnym wnioskodawcom szybką ścieżkę do uzyskania stałego pobytu i obywatelstwa USA w zamian za „darowiznę” w wysokości 1 miliona dol. dla Skarbu Państwa. Wariant korporacyjny wymaga wpłaty 2 milionów dol., a planowany poziom Platinum obiecuje dłuższe pobyty za 5 milionów dol. – wylicza Newsweek. Zwolennicy programu okrzyknęli go „generatorem dochodów” i „magnesem dla globalnych talentów”. Z kolei obrońcy praw imigrantów potępili go, określając programem „obywatelstwo na sprzedaż”.
