– Dopiero po latach, dzięki pracy specjalnej komisji archiwalnej, dokumenty, których jesteśmy w posiadaniu ujrzały światło dzienne, pokazując, że badano hipotezy eksplozji, co nigdy nie zostało publicznie potwierdzone. Wszystkie te działania miały prawdopodobnie na celu ukrycie niewygodnego dla reżimu komunistycznego incydentu, np. błędu wojska lub zamachu, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi państwa i jego linii lotniczych – uważa.

Informuje nas, że decyzje o przebiegu śledztwa i ujawnianiu jego wyników były podejmowane na szczeblu politycznym. Dokumenty wskazują, że śledztwo było prowadzone przez bułgarską Służbę Bezpieczeństwa, a nie niezależną komisję.

Oficjalna wersja: awaria instalacji elektrycznej

Z materiałów śledztwa wynika, że bułgarska bezpieka przyjęła, iż przyczyną katastrofy była awaria instalacji elektrycznej w samolocie. W jednej z ekspertyz stwierdzono, że mógł wybuchnąć nabój pirotechniczny w głowicy butli gaśniczej, a eksplozję zainicjował impuls elektryczny. Jest to spójne z oficjalną przyczyną katastrofy podaną przez władze, czyli awarią instalacji elektrycznej. Wspomniano też, że naboje pirotechniczne mogły zostać uruchomione przez ciśnienie detonacyjne, ale nie ma dowodów na to, by instalacja elektryczna sama w sobie uległa awarii i doprowadziła do katastrofy przed zderzeniem samolotu z ziemią. Bo dalej z ekspertyzy wynika brak śladów zwarcia na przerwanych przewodach elektrycznych. Zatem nie ma rozstrzygającego dowodu, czy awaria elektryczna była pierwotnym zdarzeniem, czy też nastąpiła w wyniku uderzenia samolotu o ziemię

Z dokumentów wynika, że poszlaki wykluczyły sabotaż z użyciem materiałów wybuchowych, czy broni palnej. Nie stwierdzono takich mikrośladów na ubraniach ofiar, dokumentach i próbkach gruntu.

Nagła utrata łączności z Tu-134

Zeznania świadków wprowadzają niepewność co do oficjalnej wersji przyczyn katastrofy. Bo na przykład z zeznań świadka Joncza Hristowa Dakowa, który widział samolot tuż przed katastrofą, można wnioskować, że instalacja elektryczna maszyny działała, ponieważ lampy nawigacyjne lub antykolizyjne na skrzydłach się świeciły. Eksperci stwierdzili, że pierwszą przyczyną eksplozji było uderzenie nosowej części samolotu w skalisty teren, co wygenerowało falę uderzeniowo-powietrzną i zainicjowało detonację paliwa lotniczego.

Zeznania pilota dowódcy Jaka-40 Petara Weliczkowa Stojanowa, który wystartował z Sofii trzy minuty po rejsie feralnym 107, wynika że utracił on łączność radiową z załogą samolotu Tu-134. To sugeruje natychmiastową i całkowitą awarię systemów komunikacyjnych lub utratę zasilania na pokładzie.