07:48 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 1200 żołnierzy, pięć czołgów, 8 bojowych wozów opancerzonych, dwa MLRS, 15 zestawów artyleryjskich i 688 dronów – według informacji Sztabu Generalnego Ukrainy takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

07:14 Nocny atak na Chersoń

Rosjanie przeprowadzili minionej nocy kolejny zmasowany atak rakietowy na dzielnice mieszkalne i infrastrukturę energetyczną Chersonia. Część miasta została pozbawiona prądu – poinformował w mediach społecznościowych szef chersońskiej administracji wojskowej Jarosław Szanko.

06:58 Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z Donaldem Trumpem

Prezydent Ukrainy jest już w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem (ok. 19-tej czasu polskiego) na Florydzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tematem rozmów będzie plan pokojowy. W drodze do USA Wołodymyr Zełenski wylądował w Kanadzie, gdzie przeprowadził online konsultacje z europejskimi liderami. Po telekonferencji w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że 90 proc. 20-punktowego planu już jest uzgodnione z Amerykanami. Wśród wciąż niedopracowanych kwestii jest podział terytoriów, kontrola nad zaporoską elektrownią atomową, kwestie ekonomiczne oraz gwarancje bezpieczeństwa.

06:47 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1403 dniu wojny

Foto: PAP