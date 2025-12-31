Aktualizacja: 31.12.2025 04:47 Publikacja: 31.12.2025 04:30
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Szybkie spojrzenie na nagłówki mediów w mijającym roku nie pozostawia złudzeń – posłowie zajmowali się głównie sami sobą. Awantury, bójki, ekscesy po alkoholu w tzw. barze za kratą i hotelu sejmowym, infantylne filmiki w mediach społecznościowych, pokrzykiwania na sali plenarnej, taśmowo składane wnioski formalne, oskarżenia o zdradę, niejasne rozliczenia kilometrówek, wojna z prezydentem i wrażenie, że Sejm odrywa się od spraw zwykłych ludzi. To znajduje odbicie w jego notowaniach: w badaniu CBOS z października 2025 r. jedynie 34 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę parlamentu, a 51 proc. ocenia ją negatywnie.
Co jednak, gdy na Sejm i jego tegoroczne prace spojrzy chłodne oko maszynowego rozumowania w modnym dziś nurcie „wrapped” (podsumowania roku w popularnych aplikacjach)? „Rzeczpospolita” przeanalizowała stenogramy z posiedzeń Sejmu. Efekt rozmija się z napędzaną algorytmami mediów społecznościowych debatą o parlamencie. Czym naprawdę zajmował się parlament?
Czytaj więcej
Rok 2025 należał do prawicy i jej patrona Karola Nawrockiego, który chce odsunięcia od władzy koa...
Trzy najczęściej poruszane przez posłów kwestie to odpowiednio: bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, gospodarka i finanse, rolnictwo i środowisko. Na dalszych miejscach tematyka związana ze zdrowiem i polityką społeczną, sprawami sądownictwa i praworządności, administracji publicznej. Najmniej Sejm zajmował się – to wniosek na podstawie analizy stenogramów – sprawami kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji oraz kwestiami transportu i infrastruktury.
– Patrząc wyłącznie na to, co jest zapisane w dokumentach, obywatel mógłby czuć dumę z pracy Sejmu w tym roku. Mamy do czynienia z wieloma ważnymi inicjatywami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa, ale także z tematami społecznymi, które dotyczą każdego. Z perspektywy „papieru” wszystko wygląda więc tak, jak powinno: parlament robi dokładnie to, do czego został powołany – mówi „Rzeczpospolitej” dr Bartłomiej Machnik z Akademii WSB.
Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, nielegalna imigracja – zgodnie z listopadowym badaniem CBOS to powinny być priorytety dla rządu i koalicji 15 października w drugiej połowie kadencji. Teoretycznie pasują do tego, czym zajmował się Sejm w tym roku. W praktyce jednak oceny prac parlamentu nie zgadzają się z tym, czym według naszej analizy rzeczywiście parlament się zajmował. Jak to tłumaczyć?
Czytaj więcej
Naukowcy odkryli, że popularne chatboty mogą zmieniać preferencje wyborców skuteczniej niż kampan...
– Do społeczeństwa dociera coś zupełnie innego: w ogromnej części słowne przepychanki, żenujące wypowiedzi z mównicy, przekrzykiwania się, happeningi i sytuacje, które czynią z Sejmu pośmiewisko. Dochodzą do tego afery związane z zachowaniem posłów poza salą plenarną. Polityką zaczyna rządzić logika tzw. contentu. Działania są podejmowane nie po to, by realnie coś wyjaśnić czy zakomunikować obywatelom sens stanowionego prawa, lecz po to, by powstał materiał do mediów społecznościowych: nagranie na TikToka, Instagram, wpis na platformę X. Politycy doskonale wiedzą, że spokojna rozmowa o ustawach będzie mniej atrakcyjna niż kłótnia przed kamerami – mówi nam dr Machnik.
Łatwiej zrozumieć rozdźwięk między treścią tego, czym zajmował się Sejm, a percepcją jego obrad, kiedy przyjrzymy się emocjom, jakie dominowały podczas obrad. Pod tym kątem również przeanalizowaliśmy sejmowe stenogramy. Choć posłowie dyskutowali głównie o ważnych ustawach z zakresu cyberbezpieczeństwa czy gospodarki, to język, jakiego używali, sprawia, że wyborcy mają prawo postrzegać ich pracę przez zupełnie inny pryzmat.
Irytacja, złość, oburzenie, a także strach i lęk – to najczęściej pojawiające się emocje w stenogramach z prac parlamentu. A to z kolei doskonała pożywka dla algorytmów mediów społecznościowych. Działa tu sprzężenie zwrotne: im bardziej emocjonalna treść, tym większe zasięgi kanałów, które prowadzą sami posłowie i posłanki. A to zachęca ich potem do kolejnych emocjonalnych wypowiedzi z sejmowej mównicy.
– Na tym polega presja algorytmów, które wzmacniają tego typu zachowania. A na głębszym poziomie widać coś jeszcze: problem jakości elit politycznych. Tylko niewielka ich część jest dziś w stanie sprostać wyzwaniom stojącym dziś przed posłami. Reszta skupia się na robieniu show, bo to jest jedyne, co potrafią i co paradoksalnie znajduje rzesze odbiorców – dodaje dr Machnik.
Posłowie i posłanki ścigają się na zasięgi w sieci, co wzmacniane jest przez rozliczne analizy i podsumowania publikowane np. na platformie X: kto ma najwięcej „klików”, kto kogo „zaorał” w tym miesiącu/dniu/tygodniu. I to ma też przełożenie na swoistą monetyzację ich treści. Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że kuluarowo politycy dużo dyskutują o swoich zasięgach, skuteczności i metodach zdobywania przychylności algorytmów, ale też rozmawiają o tym, jak to się przekłada na realne korzyści.
– Politycy nie sprzedają produktów czy usług, sprzedają siebie i swoje idee. Monetyzacja treści w ich przypadku to przełożenie komunikacji w mediach społecznościowych na długofalowy wizerunek i głosy wyborców. Dla wielu polityków i polityczek w dzisiejszej rzeczywistości to spore wyzwanie. Logika algorytmów podpowiada, by podkręcać przekaz, by grać na negatywnych emocjach i nakręcać spory z przeciwnikiem. Długofalowo jednak nie każdy chce się pozycjonować jako polityczny harcownik. Szczególnie po stronie obozu rządzącego, bo politycy prawicy mają z tym mniejszy problem – mówi „Rzeczpospolitej” Mateusz Sabat, szef firmy Big Dreams For Leaders.
– Często rzetelnie pracującym politykom brakuje jednak strategicznego spojrzenia, jak mówić o tematach naprawdę ważnych i właśnie o tej ich mrówczej pracy w parlamencie. Kluczem jest wybór dwóch, trzech najważniejszych tematów i budowanie wokół nich atrakcyjnej opowieści. Publikowanie cały czas podobnych zdjęć z prac komisji sejmowych czy konferencji prasowych to za mało, by się przebić i „monetyzować” taką aktywność – dodaje Sabat. Wniosek? – Dziś jeszcze bardziej niż w przeszłości potrzeba kreatywnych pomysłów i konsekwencji, by zaistnieć i utrzymać się w polityce – podsumowuje ekspert.
W 2025 r. w Sejmie doszło do najważniejszej od wyborów zmiany. Marszałkiem Sejmu został - zgodnie z umową koalicyjną - Włodzimierz Czarzasty. Rozpoczął od mocnego uderzenia. Zapowiedział tzw. marszałkowskie weto, czyli blokowanie populistycznych projektów ustaw (skierowane w praktyce przeciwko prezydentowi Karolowi Nawrockiemu), zakaz sprzedaży alkoholu w budynkach sejmowych oraz uporządkowanie od stycznia 2026 r. jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczącej posłów, czyli rozliczania kilometrówek.
W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że Czarzasty będzie „skrzydłowym” Donalda Tuska, co ma zwiększyć jednocześnie spójność całej koalicji oraz wyborcze szanse Nowej Lewicy. A to oznacza zarazem, że emocji w Sejmie w nowym roku raczej nie zabraknie. Jak i merytorycznej pracy, nawet jeśli ta coraz częściej będzie ginąć w cieniu kontrowersji, tak lubianych przez algorytmy.
Tekst powstał przy wykorzystaniu narzędzia Google Pinpoint
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W 2025 r. ochrona zdrowia stała się jednym z elementów bezpieczeństwa państwa. To ogromna zmiana w postrzeganiu...
W sondażu IPSOS dla Radia Zet respondentów spytano jak oceniają 16 polskich polityków. Do oceny zastosowano pięc...
- Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że zdarzyły się rzeczy, które są podstawą do nadziei, że ta w...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Sensem polityki historycznej jest przyszłość. Należy ją więc prowadzić nie przeciw Niemcom, a w imię dialogu. Po...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas