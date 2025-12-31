– Patrząc wyłącznie na to, co jest zapisane w dokumentach, obywatel mógłby czuć dumę z pracy Sejmu w tym roku. Mamy do czynienia z wieloma ważnymi inicjatywami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa, ale także z tematami społecznymi, które dotyczą każdego. Z perspektywy „papieru” wszystko wygląda więc tak, jak powinno: parlament robi dokładnie to, do czego został powołany – mówi „Rzeczpospolitej” dr Bartłomiej Machnik z Akademii WSB.

Jaka logika rządziła polską polityką w 2025 roku?

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, nielegalna imigracja – zgodnie z listopadowym badaniem CBOS to powinny być priorytety dla rządu i koalicji 15 października w drugiej połowie kadencji. Teoretycznie pasują do tego, czym zajmował się Sejm w tym roku. W praktyce jednak oceny prac parlamentu nie zgadzają się z tym, czym według naszej analizy rzeczywiście parlament się zajmował. Jak to tłumaczyć?

– Do społeczeństwa dociera coś zupełnie innego: w ogromnej części słowne przepychanki, żenujące wypowiedzi z mównicy, przekrzykiwania się, happeningi i sytuacje, które czynią z Sejmu pośmiewisko. Dochodzą do tego afery związane z zachowaniem posłów poza salą plenarną. Polityką zaczyna rządzić logika tzw. contentu. Działania są podejmowane nie po to, by realnie coś wyjaśnić czy zakomunikować obywatelom sens stanowionego prawa, lecz po to, by powstał materiał do mediów społecznościowych: nagranie na TikToka, Instagram, wpis na platformę X. Politycy doskonale wiedzą, że spokojna rozmowa o ustawach będzie mniej atrakcyjna niż kłótnia przed kamerami – mówi nam dr Machnik.

Emocje w Sejmie: dominuje złość i irytacja

Łatwiej zrozumieć rozdźwięk między treścią tego, czym zajmował się Sejm, a percepcją jego obrad, kiedy przyjrzymy się emocjom, jakie dominowały podczas obrad. Pod tym kątem również przeanalizowaliśmy sejmowe stenogramy. Choć posłowie dyskutowali głównie o ważnych ustawach z zakresu cyberbezpieczeństwa czy gospodarki, to język, jakiego używali, sprawia, że wyborcy mają prawo postrzegać ich pracę przez zupełnie inny pryzmat.

Irytacja, złość, oburzenie, a także strach i lęk – to najczęściej pojawiające się emocje w stenogramach z prac parlamentu. A to z kolei doskonała pożywka dla algorytmów mediów społecznościowych. Działa tu sprzężenie zwrotne: im bardziej emocjonalna treść, tym większe zasięgi kanałów, które prowadzą sami posłowie i posłanki. A to zachęca ich potem do kolejnych emocjonalnych wypowiedzi z sejmowej mównicy.