Po drugie, marszałek Sejmu jako lider Nowej Lewicy będzie też w naturalny sposób najbardziej eksponowanym politykiem swojej partii w newralgicznym okresie przedwyborczym. Już teraz przy Wiejskiej powoli ruszają spekulacje na temat list, miejsc, układów koalicyjnych. – Hołownia postawił na pierwsze dwa lata z myślą o kampanii prezydenckiej, Czarzasty będzie czyścił i kształtował pole dla Lewicy na czas wyborów parlamentarnych – mówi nasz informator z sejmowych kuluarów.

Dla Lewicy ważna jest m.in. ustawa o związkach partnerskich (przekształcona w toku rządowych negocjacji w ustawę o statusie osoby najbliższej) oraz kolejne projekty w obszarze gospodarki, mieszkalnictwa i rynku pracy. Na horyzoncie – już za kadencji Czarzastego – jest bój sejmowy o ustawę wzmacniającą Państwową Inspekcję Pracy. Marszałek poza wpływem na proces legislacyjny ma ogromne możliwości symboliczne, wizerunkowe i medialne, które może wykorzystywać na korzyść swojej formacji. A że Czarzasty to niezwykle zręczny i doświadczony polityk, to można się spodziewać, że będzie z tych możliwości skrzętnie korzystać.

Nową Lewicę czekają wybory nowego lidera

Za miesiąc, 14 grudnia, Nowa Lewica wybierze na kongresie nowe władze. Obecnie trwają lokalne i regionalne wybory w partii. A po zmianach w statucie i likwidacji wewnętrznych frakcji zamiast dwóch współprzewodniczących będzie tylko lider lub liderka całej formacji.

Obecnie współprzewodniczącymi są formalnie Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Pierwszy publicznie nie ogłosił jeszcze, że będzie kandydować, chociaż większość rozmówców „Rz” w partii tego się właśnie spodziewa. Jeśli tak zrobi, to będzie murowanym faworytem do utrzymania władzy. Wcześniej o kandydowaniu mówiło szereg osób, w tym wicepremier Krzysztof Gawkowski, szefowa resortu pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, poseł Tomasz Trela. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” o tym, że jest gotów kandydować, mówił też minister nauki Marcin Kulasek, chociaż on akurat zastrzegł, że zrobi to tylko wtedy, jeśli dotychczasowy lider kandydować nie będzie.

Za kulisami wybrzmiewa pytanie, czy Czarzasty zdoła połączyć wymagające czasu stanowisko marszałka Sejmu z liderowaniem partii tak dużej jak Nowa Lewica. Sekwencja jest następująca: najpierw rotacja, później wybory wewnętrzne. A w 2026 r. – przygotowania do wyborów parlamentarnych. Za rok o tej porze partie będą już je prowadzić pełną parą. Lewica jest w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż PSL czy Polska 2050, bo w większości sondaży jest ponad progiem. Nie wiadomo, czy dojdzie do ponownego zjednoczenia na listach z partią Razem, która z kolei właśnie pozbyła się ze swoich szeregów posłanki Pauliny Matysiak. Teoretycznie ułatwia to bowiem rozmowy Czarzastego z Adrianem Zandbergiem.