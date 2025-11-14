Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie lobbował poza granicami Polski, po tym jak złoży urząd marszałka – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Z naszych wiadomości wynika również, że rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni, jeśli nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ.

Źródło „Rzeczpospolitej”: Szymon Hołownia nie zostanie ambasadorem

Szymon Hołownia nie jest brany pod uwagę jako przyszły ambasador któregokolwiek kraju, podaje rządowe źródło „Rzeczpospolitej”. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że ustępujący marszałek Sejmu mógłby być kandydatem na ambasadora w USA – nominację obecnego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w tym kraju, Bogdana Klicha, na ambasadora, blokował najpierw prezydent Andrzej Duda, a potem Karol Nawrocki.

Foto: Rzeczpospolita/ Tomasz Sitarski

Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.