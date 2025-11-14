Aktualizacja: 14.11.2025 11:32 Publikacja: 14.11.2025 10:45
Szymon Hołownia
Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie lobbował poza granicami Polski, po tym jak złoży urząd marszałka – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Z naszych wiadomości wynika również, że rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni, jeśli nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ.
Szymon Hołownia nie jest brany pod uwagę jako przyszły ambasador któregokolwiek kraju, podaje rządowe źródło „Rzeczpospolitej”. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że ustępujący marszałek Sejmu mógłby być kandydatem na ambasadora w USA – nominację obecnego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w tym kraju, Bogdana Klicha, na ambasadora, blokował najpierw prezydent Andrzej Duda, a potem Karol Nawrocki.
Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.
Hołownia poinformował o tym, że będzie ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ po tym, jak poinformował, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 (partia wybierze nowego lidera w styczniu).
Na początku października Hołownia spotkał się w Nowym Jorku m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Hołownia podkreślał wówczas, że nie jest faworytem wyścigu o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Zaznaczał jednak, że „jest kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie”. – To jest kandydatura bardzo podzielonej Polski, bo za nią stoi murem prezydent, premier, minister spraw zagranicznych i rząd. I to bardzo dobry też sygnał, że tak jak mi się nie udało połączyć tych zwaśnionych stron przez bardzo długi czas, to na koniec mi się udało – mówił wówczas w rozmowie z TVN24.
13 listopada Hołownia – zgodnie z umową koalicyjną podpisaną przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę - podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, która wejdzie w życie 18 listopada o godzinie 8.30. Nowym marszałkiem Sejmu ma zostać, zgodnie z umową koalicyjną, dotychczasowy wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Hołownia, pytany na czwartkowej konferencji prasowej czy zamierza ubiegać się o stanowisko wicemarszałka, po tym jak zwolni je Czarzasty (nie wynika to wprost z umowy koalicyjnej) zadeklarował, że jeśli zostanie zgłoszony przez posłów jest gotów sprawować tę funkcję.
