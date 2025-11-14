Reklama
Szymon Hołownia na krótkiej liście kandydatów na komisarza ONZ

Ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest na liście trzech głównych kandydatów na funkcję wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 14.11.2025 10:45

Szymon Hołownia

Szymon Hołownia

Foto: PAP/Marcin Obara

Jacek Nizinkiewicz, arb

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie finansować podróże Szymona Hołowni, w trakcie których będzie lobbował poza granicami Polski, po tym jak złoży urząd marszałka – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Z naszych wiadomości wynika również, że rząd nie zamierza zabiegać o inne stanowisko dla Hołowni, jeśli nie uda mu się objąć stanowiska w ONZ.

Marszałek Sejmu, przewodniczący partii Polska 2050 Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia chce pożegnać się z polityką. Jego plan zakłada zgodę rządu i prezydenta

Źródło „Rzeczpospolitej”: Szymon Hołownia nie zostanie ambasadorem

Szymon Hołownia nie jest brany pod uwagę jako przyszły ambasador któregokolwiek kraju, podaje rządowe źródło „Rzeczpospolitej”. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że ustępujący marszałek Sejmu mógłby być kandydatem na ambasadora w USA – nominację obecnego przedstawiciela dyplomatycznego Polski w tym kraju, Bogdana Klicha, na ambasadora, blokował najpierw prezydent Andrzej Duda, a potem Karol Nawrocki. 

Foto: Rzeczpospolita/ Tomasz Sitarski

Hołownia ujawnił 29 września, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Kadencja obecnego Komisarza kończy się w grudniu. Wyboru dokona sekretarz generalny ONZ. Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję. Dziś komisarzem tym jest Filippo Grandi.

Hołownia poinformował o tym, że będzie ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ po tym, jak poinformował, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 (partia wybierze nowego lidera w styczniu). 

Na początku października Hołownia spotkał się w Nowym Jorku m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Hołownia podkreślał wówczas, że nie jest faworytem wyścigu o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Zaznaczał jednak, że „jest kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie”. – To jest kandydatura bardzo podzielonej Polski, bo za nią stoi murem prezydent, premier, minister spraw zagranicznych i rząd. I to bardzo dobry też sygnał, że tak jak mi się nie udało połączyć tych zwaśnionych stron przez bardzo długi czas, to na koniec mi się udało – mówił wówczas w rozmowie z TVN24. 

Szymon Hołownia 13 listopada podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu

Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia: Podpisałem rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

13 listopada Hołownia – zgodnie z umową koalicyjną podpisaną przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę - podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, która wejdzie w życie 18 listopada o godzinie 8.30. Nowym marszałkiem Sejmu ma zostać, zgodnie z umową koalicyjną, dotychczasowy wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Hołownia, pytany na czwartkowej konferencji prasowej czy zamierza ubiegać się o stanowisko wicemarszałka, po tym jak zwolni je Czarzasty (nie wynika to wprost z umowy koalicyjnej) zadeklarował, że jeśli zostanie zgłoszony przez posłów jest gotów sprawować tę funkcję.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Osoby Szymon Hołownia Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

