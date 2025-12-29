Reklama
Byli studenci dawnego Collegium Humanum mogą spać spokojnie? Nowe informacje z KRD

Studenci uczelni „Varsovia”, czyli dawnego Collegium Humanum, nie widnieją już na liście Krajowego Rejestru Długów.

Publikacja: 29.12.2025 17:09

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Taką informację przekazał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny rzecznikowi praw obywatelskich Marcinowi Wiąckowi. 

„Varsovia” windykuje studentów dawnego Collegium Humanum

Przypomnijmy, że w połowie grudnia RPO wystąpił do kilku instytucji alarmując o możliwym naruszeniu praw studentów niepublicznej Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, która wcześniej nosiła nazwę Collegium Humanum. Studenci skarżyli się na nieuprawnione działania windykacyjne ze strony uczelni. Otrzymywali od niej pisma z wyznaczonym terminem zaledwie siedmiu dni na uregulowanie rzekomego zadłużenia. Potem uczelnia przekazała ich dane osobowe do Krajowego Rejestru Długów, gdzie były wpisywane na listę dłużników. Przy czym uczelnia nie przedstawiała żadnego tytułu prawnego ani dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wpis do KRD spowodować miał po ich stronie studentów poważne szkody, m.in. blokował możliwości ubiegania się o stypendium na nowej uczelni.

Monity z „Varsovii” otrzymywać miały także osoby, które wypowiedziały umowy o świadczenie usług edukacyjnych z powodu braku działań po stronie uczelni. Chodziło m.in. o brak zajęć zgodnie z programem studiów, brak wpisów w dzienniku elektronicznym studenta, niewydawanie dyplomów i lekceważenie potrzeb studentów.

Krajowy Rejestr Długów bez studentów Collegium Humanum

Praktyki stosowane przez uczelnię są także badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawdza on, czy uczelnia miała prawo pobierać opłaty rezygnacyjne, żądać pełnego czesnego za okres, w którym studenci faktycznie nie kontynuowali nauki. Teraz prezes UOKiK przekazał rzecznikowi ważną informację z Krajowego Rejestru Długów:   

 "Odnosząc się do kwestii przekazywania przez ww. uczelnię danych studentów do Krajowego Rejestru Długów (KRD) należy odnotować, że Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. rozwiązał umowę z ww. podmiotem, a przekazane przez uczelnię wpisy zostały zawieszone" - informuje Tomasz Chróstny.

Jak dodał, w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie działań „Varsovii”, informacja o tym zostanie przekazana RPO. 

Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Urzędnicy RPO dłużnik Collegium Humanum
