Taką informację przekazał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny rzecznikowi praw obywatelskich Marcinowi Wiąckowi.

„Varsovia” windykuje studentów dawnego Collegium Humanum

Przypomnijmy, że w połowie grudnia RPO wystąpił do kilku instytucji alarmując o możliwym naruszeniu praw studentów niepublicznej Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, która wcześniej nosiła nazwę Collegium Humanum. Studenci skarżyli się na nieuprawnione działania windykacyjne ze strony uczelni. Otrzymywali od niej pisma z wyznaczonym terminem zaledwie siedmiu dni na uregulowanie rzekomego zadłużenia. Potem uczelnia przekazała ich dane osobowe do Krajowego Rejestru Długów, gdzie były wpisywane na listę dłużników. Przy czym uczelnia nie przedstawiała żadnego tytułu prawnego ani dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wpis do KRD spowodować miał po ich stronie studentów poważne szkody, m.in. blokował możliwości ubiegania się o stypendium na nowej uczelni.

Monity z „Varsovii” otrzymywać miały także osoby, które wypowiedziały umowy o świadczenie usług edukacyjnych z powodu braku działań po stronie uczelni. Chodziło m.in. o brak zajęć zgodnie z programem studiów, brak wpisów w dzienniku elektronicznym studenta, niewydawanie dyplomów i lekceważenie potrzeb studentów.

Krajowy Rejestr Długów bez studentów Collegium Humanum

Praktyki stosowane przez uczelnię są także badane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawdza on, czy uczelnia miała prawo pobierać opłaty rezygnacyjne, żądać pełnego czesnego za okres, w którym studenci faktycznie nie kontynuowali nauki. Teraz prezes UOKiK przekazał rzecznikowi ważną informację z Krajowego Rejestru Długów: