„Piotr Tarnowski jest także twórcą uznanego, także na forum międzynarodowym, formatu Forum Pamięci, dorocznej konferencji muzeów martyrologicznych, stanowiącej ważną platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy instytucjami zajmującymi się trudnym dziedzictwem XX wieku. Działalność ta znacząco podniosła rangę Muzeum oraz polskich instytucji pamięci na arenie międzynarodowej” – stwierdzili przedstawiciele polskiego komitetu ICOM.

Co Ministerstwo Kultury zarzuca dyrektorowi Piotrowi Tarnowskiemu?

Członkowie ICOM nie znali wystąpienia pokontrolnego, bowiem zostało ono opublikowane na stronie internetowej ministerstwa dopiero, gdy „Rzeczpospolita” zadała pytanie w tej sprawie. Publikacja miała miejsce 23 grudnia.

Główne zarzuty dotyczą niesporządzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego (26 dni opóźnienia), nieprzedłożenia w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. do zatwierdzenia przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego (złożone z 30-dniowym opóźnieniem), brak zwrotu do budżetu państwa środków dotacji podmiotowej z 2023 r. w kwocie 54 042,92 zł w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. oraz środków dotacji podmiotowej z 2024 r. w kwocie 96 609,95 zł w części niewykorzystanej w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Zarzut ministerstwa w istocie dotyczy tego, że „muzeum ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej w 2023 r. zapłaciło za wydatki w kwocie 54 042,92 zł zaksięgowane i rozliczone w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 r. w styczniu 2024 r. zamiast do 31 grudnia 2023 r.”. Kolejny zarzut dotyczył wypłacenia dwóm pracownikom Oddziału Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie dodatków specjalnych w łącznej wysokości 36 tys. zł bez decyzji potwierdzającej przyznanie tego dodatku wraz z uzasadnieniem jego przyznania.

Dyrektor Tarnowski nie chce komentować sprawy „ze względu na trwające procedury”. Przyznaje, że o odwołaniu dowiedział się z mediów i nie zostało mu ono dostarczone.

Dr Piotr Cywiński: Piotr Tarnowski wyrwał Muzeum Stutthof z lokalnych układów

– Piotra Tarnowskiego znam od początku jego pracy w Sztutowie. Dokonał tam wielu rzeczy naprawdę istotnych na takich płaszczyznach, jak edukacja – nawet bardzo specjalistyczna, dotycząca osób osadzonych w aresztach i więzieniach lub trudnej młodzieży z ośrodków resocjalizacyjnych – opisuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. – Ale także rozwijał infrastrukturę wokół Muzeum, niedawno przecież otworzył całkiem dobrze zaprojektowane Centrum Obsługi Odwiedzających. Miał ambitne plany rozbudowy działalności w oparciu m.in. o budynek tzw. Nowej Kuchni. Pracował nad różnymi koncepcjami nowej wystawy głównej. A przede wszystkim udało mu się wyrwać owo miejsce pamięci z najróżniejszych lokalnych układów i układzików, stref wpływów i rozmaitych okolicznych interesów. Oraz zbudować dobrą rozpoznawalność wśród podobnych instytucji na świecie. Poświęcił temu kawał życia, prawie dwie dekady. Wielką szkodą jest, że jedna nieuczciwa osoba z księgowości doprowadziła do zakończenia przed czasem jego misji. Muszę przyznać, że długo miałem nadzieję, że znajdzie się jednak jakieś inne rozwiązanie – dodaje dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau.