– Celem muzeum niezmiennie pozostaje przedstawienie historii getta warszawskiego w szerokim kontekście II wojny światowej i zbrodni nazistowskich, zgodnie z aktualnym stanem badań naukowych, konsultowanym z szerokim gronem badaczy. Realizowany projekt wystawy stałej był tworzony na przestrzeni lat przez zespół kuratorski muzeum i pojawiają się w nim wszystkie wymienione przez pana profesora zagadnienia. Wyrażony niepokój o plany usunięcia części ekspozycji o szerszym kontekście historycznym Zagłady, w tym innych zbrodni nazistowskich, jest nieuzasadniony – napisała do „Rzeczpospolitej” Katarzyna Brzezińska, rzeczniczka muzeum. I dodała, że inwestycja budowy siedziby muzeum i stworzenia wystawy stałej „jest realizowana zgodnie z harmonogramem i budżetem”.

Naciski? Podsłuchy? Minister Hanna Wróblewska alarmuje

W lutym rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora muzeum. Do ostatniego etapu zostali zakwalifikowani dotychczasowy dyrektor placówki Albert Stankowski i dr hab. Katarzyna Person-Wooddin, która od lutego 2024 r. była zastępczynią dyrektora muzeum ds. naukowych i wystawienniczych. Ta ostatnia została wskazana przez komisję konkursową, a następnie zatwierdzona przez minister Hannę Wróblewską.

Czytaj więcej Kultura Bliżej powstania Muzeum Getta Warszawskiego Muzeum Getta Warszawskiego ogłosiło przetarg na budowę obiektu i wystawy stałej.

W trakcie ogłaszania decyzji szefowa resortu stwierdziła, że do ministerstwa trafiły niepokojące informacje dotyczące prób wpływania na przebieg konkursu. – Najpierw miały być to próby podważania zasadności i regulaminowości jednej z kandydatur. Kiedy te działania nie przyniosły rezultatu, pojawiły się próby szantażowania członków komisji nagraniami prywatnych rozmów z podsłuchów – stwierdziła.

Nie podała jednak szczegółów. My je poznaliśmy.

Czy Katarzyna Person-Wooddin miała odpowiedni staż na stanowisku kierowniczym?

Z naszych informacji wynika, że przebieg posiedzenia komisji konkursowej był co najmniej niestandardowy. W skład komisji wchodziło 11 osób, na czele stanęła Aldona Modrzewska. Poważny spór wzbudziło ustalenie, czy oboje kandydaci są w stanie udokumentować wymóg posiadania trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. Ten argument wobec Katarzyny Person-Wooddin podniósł m.in. członek komisji Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego (PSL).