Aktualizacja: 14.10.2025 06:09 Publikacja: 14.10.2025 05:51
Mark Rutte kpił z kłopotów załogi rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk
Foto: REUTERS
Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okręt podwodny Noworosyjsk miał – według Rosjan – wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji, by zastosować się do reguł żeglugi na wodach Kanału La Manche. Rosyjski okręt był obserwowany przez załogę brytyjskiego okrętu wojennego oraz przez załogę wojskowego śmigłowca.
W sobotę władze Holandii podały, że Noworosyjsk był holowany na wodach Morza Północnego.
Czytaj więcej
Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) poinformował, że ukraiński dron Magura z powodzeniem zestrzelił ros...
– Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika – ocenił całą sytuację Rutte. Jak dodał, rosyjski okręt „kuśtykał” próbując dotrzeć do rosyjskiego portu.
Rutte mówił też, że na Morzu Śródziemnym nie ma już prawie żadnych rosyjskich okrętów.
Noworosyjsk to okręt podwodny projektu 636.3. Zwodowano go w 2013 roku, rok później wszedł do służby. Jednostka wchodzi w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.
Noworosyjsk napędzany jest silnikiem spalinowo-elektrycznym. Jego maksymalna prędkość pod wodą wynosi ok. 20 węzłów. W zanurzeniu może spędzić do 45 dni. Zasięg jednostki to ok. 7 tys. mil morskich na silnikach spalinowych oraz 400 mil morskich pod wodą na silnikach elektrycznych.
Załoga okrętu liczy 52 osoby. Maksymalna głębokość zanurzenia to ok. 300 metrów.
Okręt może przenosić 18 torped, a także cztery pociski manewrujące Kalibr, zdolnych do rażenia celów na lądzie.
Kanał WCzK-OGPU w serwisie Telegram, który publikuje nieoficjalne informacje związane m.in. z rosyjską armią podawał 27 września, że na pokładzie okrętu Noworosyjsk wykryto wyciek paliwa do ładowni, gdy jednostka znajdowała się w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej. Groziło to eksplozją na pokładzie.
Mark Rutte, sekretarz generalny NATO
Na wodach Kanału La Manche okręt pojawił się nieco ponad tydzień później. Brytyjska Marynarka Wojenna obserwowała go od 7 do 9 października. Aktywność Noworosyjska na wodach Kanału La Manche była obserwowana przez załogę fregaty „Iron Duke”. Okrętowi podwodnemu Noworosyjsk, który wypłynął na powierzchnię, towarzyszył holownik.
11 października Ministerstwo Obrony Holandii podało, że również holenderskie okręty monitorowały ruchy Noworosyjska i towarzyszącego mu holownika.
Rosyjska Flota Czarnomorska wydała w poniedziałek komunikat, że okręt podwodny Noworosyjsk odbywał zaplanowany rejs, a „informacje rozpowszechniane przez niektóre media o domniemanej usterce, która skutkowała awaryjnym wynurzeniem się u wybrzeży Francji, nie odpowiadają rzeczywistości”.
„Zgodnie z międzynarodowymi regułami żeglugi okręty podwodne przepływają przez Kanał La Manche tylko wynurzone na powierzchnię” – czytamy w komunikacie.
BBC przypomina, że przed dwoma tygodniami brytyjska Marynarka Wojenna monitorowała ruchy rosyjskiej fregaty towarzyszącej statkowi towarowemu, który przepływał przez Kanał La Manche.
Z kolei w czerwcu rosyjski okręt wojenny przepływał przez Kanał La Manche wraz z dwoma objętymi sankcjami tankowcami z rosyjskiej „floty cieni” – czyli jednostkami biorącymi udział w transporcie objętej sankcjami rosyjskiej ropy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okręt podwodny Noworosyjsk miał – według Rosjan – wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji, by zastosować się do reguł żeglugi na wodach Kanału La Manche. Rosyjski okręt był obserwowany przez załogę brytyjskiego okrętu wojennego oraz przez załogę wojskowego śmigłowca.
W sobotę władze Holandii podały, że Noworosyjsk był holowany na wodach Morza Północnego.
W egipskim kurorcie Szarm el-Szejk zakończył się międzynarodowy szczyt pokojowy, który ma na celu zakończenie tr...
W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim, dziennikarze...
Andry Rajoelina, prezydent Madagaskaru, miał opuścić kraj na pokładzie francuskiego samolotu wojskowego - poinfo...
Wobec nowo utworzonego rządu Sébastiena Lecornu złożono dwa wnioski o wotum nieufności, które mogą być głosowane...
Pokojowa Nagroda Nobla dla liderki demokratycznej opozycji Maríi Coriny Machado zwiększa szanse na interwencję w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas