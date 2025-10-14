Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okręt podwodny Noworosyjsk miał – według Rosjan – wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji, by zastosować się do reguł żeglugi na wodach Kanału La Manche. Rosyjski okręt był obserwowany przez załogę brytyjskiego okrętu wojennego oraz przez załogę wojskowego śmigłowca.

Reklama Reklama

W sobotę władze Holandii podały, że Noworosyjsk był holowany na wodach Morza Północnego.

Mark Rutte mówi o „kuśtykającym” rosyjskim okręcie podwodnym

– Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika – ocenił całą sytuację Rutte. Jak dodał, rosyjski okręt „kuśtykał” próbując dotrzeć do rosyjskiego portu.

Rutte mówił też, że na Morzu Śródziemnym nie ma już prawie żadnych rosyjskich okrętów.