Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sekretarz generalny NATO kpi z rosyjskiej floty. „Polowanie na najbliższego mechanika”

Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, przemawiając w Słowenii, żartował ze stanu rosyjskiej floty, po tym jak rosyjski okręt podwodny Noworosyjsk musiał wypłynąć na powierzchnię u wybrzeży Francji ze względu na problemy techniczne. Rosja przekonuje, że powód wynurzenia okrętu był zupełnie inny.

Publikacja: 14.10.2025 05:51

Mark Rutte kpił z kłopotów załogi rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk

Mark Rutte kpił z kłopotów załogi rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okręt podwodny Noworosyjsk miał – według Rosjan – wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji, by zastosować się do reguł żeglugi na wodach Kanału La Manche. Rosyjski okręt był obserwowany przez załogę brytyjskiego okrętu wojennego oraz przez załogę wojskowego śmigłowca. 

W sobotę władze Holandii podały, że Noworosyjsk był holowany na wodach Morza Północnego. 

Czytaj więcej

Kadr z nagrania, przedstawiającego zestrzelenie rosysjkiego Su-30 przez ukraiński dron
Konflikty zbrojne
„Pierwszy raz w historii”. Rosyjski samolot zestrzelony przez ukraiński dron

Mark Rutte mówi o „kuśtykającym” rosyjskim okręcie podwodnym

– Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika – ocenił całą sytuację Rutte. Jak dodał, rosyjski okręt „kuśtykał” próbując dotrzeć do rosyjskiego portu. 

Rutte mówił też, że na Morzu Śródziemnym nie ma już prawie żadnych rosyjskich okrętów. 

Reklama
Reklama
Okret podwodny Noworosyjsk

Noworosyjsk to okręt podwodny projektu 636.3. Zwodowano go w 2013 roku, rok później wszedł do służby. Jednostka wchodzi w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. 

Noworosyjsk napędzany jest silnikiem spalinowo-elektrycznym. Jego maksymalna prędkość pod wodą wynosi ok. 20 węzłów. W zanurzeniu może spędzić do 45 dni. Zasięg jednostki to ok. 7 tys. mil morskich na silnikach spalinowych oraz 400 mil morskich pod wodą na silnikach elektrycznych. 

Załoga okrętu liczy 52 osoby. Maksymalna głębokość zanurzenia to ok. 300 metrów.

Okręt może przenosić 18 torped, a także cztery pociski manewrujące Kalibr, zdolnych do rażenia celów na lądzie. 

Kanał WCzK-OGPU w serwisie Telegram, który publikuje nieoficjalne informacje związane m.in. z rosyjską armią podawał 27 września, że na pokładzie okrętu Noworosyjsk wykryto wyciek paliwa do ładowni, gdy jednostka znajdowała się w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej. Groziło to eksplozją na pokładzie. 

Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego z 1984 roku „Polowanie na Czerwony Październik”. Dziś wygląda to bardziej jak polowanie na najbliższego mechanika

Mark Rutte, sekretarz generalny NATO

Na wodach Kanału La Manche okręt pojawił się nieco ponad tydzień później. Brytyjska Marynarka Wojenna obserwowała go od 7 do 9 października. Aktywność Noworosyjska na wodach Kanału La Manche była obserwowana przez załogę fregaty „Iron Duke”. Okrętowi podwodnemu Noworosyjsk, który wypłynął na powierzchnię, towarzyszył holownik. 

11 października Ministerstwo Obrony Holandii podało, że również holenderskie okręty monitorowały ruchy Noworosyjska i towarzyszącego mu holownika. 

Rosyjska Flota Czarnomorska: To nie awaria, wszystko zgodnie z planem

Rosyjska Flota Czarnomorska wydała w poniedziałek komunikat, że okręt podwodny Noworosyjsk odbywał zaplanowany rejs, a „informacje rozpowszechniane przez niektóre media o domniemanej usterce, która skutkowała awaryjnym wynurzeniem się u wybrzeży Francji, nie odpowiadają rzeczywistości”. 

Reklama
Reklama

„Zgodnie z międzynarodowymi regułami żeglugi okręty podwodne przepływają przez Kanał La Manche tylko wynurzone na powierzchnię” – czytamy w komunikacie. 

BBC przypomina, że przed dwoma tygodniami brytyjska Marynarka Wojenna monitorowała ruchy rosyjskiej fregaty towarzyszącej statkowi towarowemu, który przepływał przez Kanał La Manche. 

Z kolei w czerwcu rosyjski okręt wojenny przepływał przez Kanał La Manche wraz z dwoma objętymi sankcjami tankowcami z rosyjskiej „floty cieni” – czyli jednostkami biorącymi udział w transporcie objętej sankcjami rosyjskiej ropy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Rosja Wielka Brytania Osoby Organizacje NATO Mark Rutte

Wchodzący w skład rosyjskiej Floty Czarnomorskiej okręt podwodny Noworosyjsk miał – według Rosjan – wynurzyć się na powierzchnię u wybrzeży Francji, by zastosować się do reguł żeglugi na wodach Kanału La Manche. Rosyjski okręt był obserwowany przez załogę brytyjskiego okrętu wojennego oraz przez załogę wojskowego śmigłowca. 

W sobotę władze Holandii podały, że Noworosyjsk był holowany na wodach Morza Północnego. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent USA Donald Trump bierze udział w szczycie światowych przywódców poświęconym zakończeniu wo
Polityka
Czy szczyt w Szarm el-Szejk utoruje drogę do pokoju w Strefie Gazy?
Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”
Polityka
Francja w szpagacie między socjalem a globalizacją
Andry Rajoelina
Polityka
Nieoficjalnie: Prezydent Madagaskaru uciekł z kraju na pokładzie francuskiego samolotu
Emmanuel Macron
Polityka
Francja: Rząd przetrwa cztery dni? Emmanuel Macron odniósł się do apeli o jego dymisję
Nicolas Maduro, María Corina Machado
Polityka
Maduro nie śpi spokojnie. Trump coraz bliżej interwencji w Wenezueli
Reklama
Reklama
e-Wydanie