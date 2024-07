Krawczenko nie przedstawił szczegółów ataku, ani co dokładnie było jego celem. Władze apelowały jedynie, by nie zbliżać się do nabrzeża i nie wykonywać zdjęć ani nagrań ilustrujących działania rosyjskiej armii.



Czytaj więcej Dyplomacja Rosja odwoła ambasadorów z zachodnich stolic? Rosja rozważa możliwość obniżenia rangi relacji dyplomatycznych z krajami Zachodu w odpowiedzi na antyrosyjską politykę - oświadczył w rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow.

Ukraińcy atakują cele w Rosji w odpowiedzi na rosyjskie ataki na infrastrukturę ukraińską

W ostatnich miesiącach Ukraińcy zintensyfikowali ataki na cele w Rosji — m.in. na rafinerie, składy paliw, ale też infrastrukturę energetyczną. Do ataków takich używane są najczęściej drony. Kijów podkreśla, że ataki te są odpowiedzią na rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną i inne cele cywilne.



W nocy z 2 na 3 lipca strona rosyjska poinformowała m.in. o strąceniu czterech dronów nad obwodem briańskim. Gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz przekonywał w serwisie Telegram, że atak nie pociągnął za sobą żadnych zniszczeń.