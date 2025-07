Energią i dynamiką przyciąga także wystawa w świeżo odrestaurowanym paryskim Grand Palais „Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely i Pontus Hultén” (czynna do 4 stycznia), prezentująca ikoniczne prace legendarnej pary artystów: Niki de Saint Phalle (1930–2002) i Jeana Tinguely'ego (1925–1991), którzy wzajemnie inspirowali się. (Ich wspólnym dziełem jest w Paryżu słynna Fontanna Igora Strawińskiego obok Centrum Pompidou).

W Grand Palais zobaczymy m.in. kolorowe pop-artowskie Nany – gigantyczne kobiece figury Niki de Saint Phalle. I kinetyczne machiny Tinguely'ego, które uruchamiają się, gdy przechodzi się koło nich. Wystawa jest zarazem hołdem dla Pontusa Hulténa, pierwszego dyrektora Centrum Pompidou, który miał wielki wkład w popularyzację sztuki obojga artystów.

Obecny pokaz powstał dzięki współpracy z Centrum Pompidou, które właśnie rozpoczyna 5-letni remont, ale nie rezygnuje z organizowania wystaw poza własną siedzibą.

Jednak i w Centrum Pompidou zdążymy zobaczyć jeszcze w te wakacje ostatnią wystawę przed zamknięciem galerii – retrospektywę niemieckiego artysty Wolfganga Tillmansa (czynną do 22 września) – obejmującą 35 lat jego pracy artystycznej. Tillmans zdobył rozgłos nowatorskim podejściem do fotografii, którą łączy z ruchomymi obrazami, muzyką i performansami.

W Prowansji Paula Cézanne’a

We Francji warto odwiedzić też Aix-en-Provence w Prowansji – rodzinne miasto Paula Cézanne’a – „ojca” wszystkich nowoczesnych malarzy – upamiętniające go właśnie wyjątkową wystawą „Cézanne w Jas de Bouffan” w Musée Granet (czynna do 12.10), prezentującą ponad 130 prac artysty – obrazów olejnych, akwareli i rysunków sprowadzonych z największych muzeów świata.