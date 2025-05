Trzeci raj ludzi, natury i robotów

Na 19. Biennale Architektury 2025 w Wenecji możemy odwiedzić 66 pawilonów narodowych, prezentujących indywidualne wystawy. A zbiorowa główna międzynarodowa wystawa obejmuje 300 projektów stworzonych przez 750 architektów, naukowców, filozofów, artystów. Jest to więc największe z dotychczasowych weneckich Biennale Architektury organizowanych co dwa lata wymiennie z Biennale Sztuki. Oba to najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie. Główne tereny wystawowe obejmują Giardini (pełne zieleni ogrody) i Arsenał, w którym kiedyś konstruowano wojenne okręty i statki handlowe. W praktyce wystawy rozprzestrzeniają się na całą Wenecję.