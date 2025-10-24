Rzeczpospolita

„Posłuchaj Plus Minus” – Żyjemy w terrorze wolności

Alkohol stał się jednym z najgorętszych tematów społecznych i politycznych. W ostatnim czasie debata o jego nocnej sprzedaży czy obecności w Sejmie poruszyła opinię publiczną i pokazała, jak bardzo Polacy oczekują zmian w podejściu do regulacji rynku.

Publikacja: 24.10.2025 18:00

Daria Chibner

W najnowszym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus” rozmawiamy o tym, jak zmienia się podejście Polaków do alkoholu, czego nie zauważają politycy oraz o tym, czy faktycznie potrzebujemy kolejnych regulacji w tym zakresie. Gościem Darii Chibner był Jan Śpiewak – pisarz, publicysta, aktywista

Lobby alkoholowe na celowniku

W Polsce biznes alkoholowy generuje ogromne zyski, a lobbing tej branży wywiera duży wpływ na polityczne decyzje. Jak zauważa Jan Śpiewak, były projekty, które miały ograniczyć dostępność alkoholu, jednak zostały skutecznie zablokowane przez lobby oraz polityków powołujących się na wolność gospodarczą. Ceny alkoholu w Polsce pozostają relatywnie niskie, a liczba punktów sprzedaży należy do najwyższych w Europie, co sprzyja wzrostowi konsumpcji i problemów powiązanych z uzależnieniami.

Moda na trunki bez procentów
Przemysł spożywczy
Na bezalkoholowe trunki Polacy wydają już więcej niż na herbatę

Pokolenie Z rezygnuje z alkoholu

Zmienia się podejście młodych Polaków do alkoholu. Pokolenie Z coraz częściej wybiera abstynencję, zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu. Jednocześnie rośnie wśród nich skala używania innych substancji, jak narkotyki czy produkty nikotynowe, co rodzi nowe wyzwania dla zdrowia publicznego. Wymaga to rewizji polityk i kulturowych wzorców – od ograniczania reklam po edukację społeczną, tak, by minimalizować ryzykowne zachowania.

Regulacje czy „terror wolności”?

Polityczna debata wokół alkoholu jest często prowadzona pod hasłem „walki o wolność”. Według Jana Śpiewaka ta kategoria stała się narzędziem hamowania reform społecznych. Zwolennicy braku regulacji sprzedaży alkoholu podnoszą kwestię swobody jednostki, podczas gdy przeciwnicy wskazują na rosnące koszty społeczne rozregulowanego rynku – od nadmiaru policyjnych interwencji, po wzrost liczby chorób wynikających z nadużywania alkoholu i związany z tym kryzys w służbie zdrowia.

Wyzwania i szanse dla polskiej polityki alkoholowej

W Polsce toczy się walka między zwolennikami większych regulacji sprzedaży alkoholu a obrońcami wolności gospodarczej. Młode pokolenie wyznacza nowe trendy, ale strukturalne zmiany wymagają współpracy polityków, aktywistów i ekspertów. Wprowadzenie prawnych ograniczeń i zmiana kulturowa mogą być kluczowe dla ograniczenia negatywnych skutków społecznych wynikających z nadużywania alkoholu...

Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego, współtwórca podcastu „Kultura poświęcona”
Plus Minus
Podcast „Posłuchaj Plus Minus”: Przereklamowany internet

Lobby alkoholowe na celowniku

