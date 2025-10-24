„Posłuchaj Plus Minus” – Żyjemy w terrorze wolności

W najnowszym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus” rozmawiamy o tym, jak zmienia się podejście Polaków do alkoholu, czego nie zauważają politycy oraz o tym, czy faktycznie potrzebujemy kolejnych regulacji w tym zakresie. Gościem Darii Chibner był Jan Śpiewak – pisarz, publicysta, aktywista

Reklama Reklama

Lobby alkoholowe na celowniku

W Polsce biznes alkoholowy generuje ogromne zyski, a lobbing tej branży wywiera duży wpływ na polityczne decyzje. Jak zauważa Jan Śpiewak, były projekty, które miały ograniczyć dostępność alkoholu, jednak zostały skutecznie zablokowane przez lobby oraz polityków powołujących się na wolność gospodarczą. Ceny alkoholu w Polsce pozostają relatywnie niskie, a liczba punktów sprzedaży należy do najwyższych w Europie, co sprzyja wzrostowi konsumpcji i problemów powiązanych z uzależnieniami.

Pokolenie Z rezygnuje z alkoholu

Zmienia się podejście młodych Polaków do alkoholu. Pokolenie Z coraz częściej wybiera abstynencję, zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu. Jednocześnie rośnie wśród nich skala używania innych substancji, jak narkotyki czy produkty nikotynowe, co rodzi nowe wyzwania dla zdrowia publicznego. Wymaga to rewizji polityk i kulturowych wzorców – od ograniczania reklam po edukację społeczną, tak, by minimalizować ryzykowne zachowania.