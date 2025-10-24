„Posłuchaj Plus Minus” – Żyjemy w terrorze wolności

Aktualizacja: 24.10.2025 18:30 Publikacja: 24.10.2025 18:00
W najnowszym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus” rozmawiamy o tym, jak zmienia się podejście Polaków do alkoholu, czego nie zauważają politycy oraz o tym, czy faktycznie potrzebujemy kolejnych regulacji w tym zakresie. Gościem Darii Chibner był Jan Śpiewak – pisarz, publicysta, aktywista
W Polsce biznes alkoholowy generuje ogromne zyski, a lobbing tej branży wywiera duży wpływ na polityczne decyzje. Jak zauważa Jan Śpiewak, były projekty, które miały ograniczyć dostępność alkoholu, jednak zostały skutecznie zablokowane przez lobby oraz polityków powołujących się na wolność gospodarczą. Ceny alkoholu w Polsce pozostają relatywnie niskie, a liczba punktów sprzedaży należy do najwyższych w Europie, co sprzyja wzrostowi konsumpcji i problemów powiązanych z uzależnieniami.
Zmienia się podejście młodych Polaków do alkoholu. Pokolenie Z coraz częściej wybiera abstynencję, zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu. Jednocześnie rośnie wśród nich skala używania innych substancji, jak narkotyki czy produkty nikotynowe, co rodzi nowe wyzwania dla zdrowia publicznego. Wymaga to rewizji polityk i kulturowych wzorców – od ograniczania reklam po edukację społeczną, tak, by minimalizować ryzykowne zachowania.
Polityczna debata wokół alkoholu jest często prowadzona pod hasłem „walki o wolność”. Według Jana Śpiewaka ta kategoria stała się narzędziem hamowania reform społecznych. Zwolennicy braku regulacji sprzedaży alkoholu podnoszą kwestię swobody jednostki, podczas gdy przeciwnicy wskazują na rosnące koszty społeczne rozregulowanego rynku – od nadmiaru policyjnych interwencji, po wzrost liczby chorób wynikających z nadużywania alkoholu i związany z tym kryzys w służbie zdrowia.
W Polsce toczy się walka między zwolennikami większych regulacji sprzedaży alkoholu a obrońcami wolności gospodarczej. Młode pokolenie wyznacza nowe trendy, ale strukturalne zmiany wymagają współpracy polityków, aktywistów i ekspertów. Wprowadzenie prawnych ograniczeń i zmiana kulturowa mogą być kluczowe dla ograniczenia negatywnych skutków społecznych wynikających z nadużywania alkoholu...
